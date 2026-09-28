Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning Ag‘ri viloyatida joylashgan kema shaklidagi geologik obyektda olib borilgan tadqiqotlar natijasida yer ostida inson qo‘li bilan yaratilganiga o‘xshash to‘g‘ri burchakli konstruksiyalar va sun’iy qatlamlar aniqlandi.
- Obyektdan olingan 300 dan ortiq tuproq namunalarida organik moddalar miqdori atrof-muhitdagiga nisbatan uch barobar ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi.
- Olimlar ushbu kashfiyotni tasdiqlash maqsadida tarixda ilk bor chuqur burg‘ilash ishlariga kirishdi.
Turkiya sharqidagi Ag‘ri viloyatining Dog‘uboyazit tumanida ming yillik tarixiy sirni ochishga qaratilgan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar hal qiluvchi pallaga kirdi. Xalqaro va mahalliy olimlar guruhi ushbu hududda joylashgan, ulkan kema shaklini aniq takrorlovchi geologik obyektni o‘rganish jarayonida shov-shuvli ilmiy dalillarga duch keldi. Tadqiqot doirasida olingan 300 dan ortiq tuproq namunasi laboratoriyalarda tekshirilganda, obyekt ichidagi organik moddalar miqdori atrof-muhitdagi odatiy tuproqqa nisbatan naqd uch barobar ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi.
Eng hayratlanarlisi, zamonaviy radiolokatsion skanerlash qurilmalari yordamida yer ostida inson qo‘li bilan yaratilganga o‘xshash to‘g‘ri burchakli konstruksiyalar, sun’iy qatlamlar, sirli bo‘shliqlar va ehtimoliy tonnellar tarmog‘i qayd etildi. Ilmiy jamoa ushbu sensatsion farazni qat’iy isbotlash maqsadida tarixda ilk bor chuqur burg‘ilash ishlariga rasman kirishdi.
«300 ta namuna, 3 barobar ko‘p organika va yer osti bo‘shliqlari»: Tadqiqotning 5 ta asosiy nuqtasi
Dog‘uboyazitdagi sirli kemasimon obyektni o‘rganish bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Kema shaklidagi noyob geologik yodgorlik: Ag‘ri tog‘i etaklaridagi ulkan tabiiy tuzilma tarixiy kema parametrlariga to‘liq mos keladi;
3 barobar yuqori organik ko‘rsatkich: Obyektdan olingan 300 dan ziyod namunada organik moddalarning konsentratsiyasi atrofdagidan 3 karra ortiq chiqdi;
Yer ostida to‘g‘ri burchakli tuzilmalar: Radarlar tabiatda kam uchraydigan aniq geometrik shakllar va parallel qatlamlarni ko‘rsatdi;
Bo‘shliqlar va ehtimoliy tonnellar tarmog‘i: Skanerlash natijalari yer qa’rida sun’iy ravishda yaratilgan xonalar yoki yo‘laklar mavjudligini tasdiqlamoqda;
Ilk bor burg‘ilash boshlandi: Nazariya va taxminlarni aniq fizik dalillar bilan asoslash uchun obyektda tarixiy burg‘ilash ishlari yo‘lga qo‘yildi.
Ag‘ri viloyatidagi ilmiy izlanishlar va skanerlash natijalari tasnifi
Dog‘uboyazit obyektida qayd etilgan laboratoriya va radiolokatsiya ko‘rsatkichlari tahlili:
Tadqiqot yo‘nalishi va usuli
Laboratoriya va radar natijalari
Ilmiy faraz va tarixiy ahamiyati
Geografik joylashuvi
Turkiya, Ag‘ri viloyati, Dog‘uboyazit tumani
Qadimiy manbalarda tilga olingan to‘fon hududi
Tuproq va biokimyoviy tahlil
300 dan ortiq namuna o‘rganildi
Kema yog‘ochlari va tirik mavjudotlar qoldiqlari ehtimoli
Organik moddalar miqdori
Atrofdagi tuproqqa nisbatan 3 barobar ko‘p
Obyekt ichida ulkan biologik hayot jamlanganidan dalolat
Radar skanerlash manzarasi
To‘g‘ri burchaklar, bo‘shliqlar va tonnellar
Inson qo‘li bilan qurilgan yaxlit muhandislik inshooti
Hozirgi amaliy bosqich
Ilk bor chuqur burg‘ilash ishlari boshlandi
Yer ostidagi qatlamlardan bevosita moddiy dalil olish
Arxeologiya va geologiya ekspertizasi: Nega bu kashfiyot insoniyat tarixini o‘zgartirishi mumkin?
Xalqaro arxeologlar, geofiziklar va tarixchi olimlarning tahliliy xulosalari:
«Biologik izlar va organika siri»: Tog‘li hududlarda organik moddalarning bir nuqtada uch barobar zich to‘planishi odatda tabiiy geologik jarayonlarga to‘g‘ri kelmaydi; bu yerda qachonlardir minglab hayvonlar va ulkan miqdordagi ishlov berilgan yog‘och mahsulotlari chirigan bo‘lishi mumkin degan xulosani ilmiy jihatdan mustahkamlaydi;
Geometrik aniqlik — sun’iylik belgisi: Yer osti radarlari (GPR) qayd etgan to‘g‘ri burchakli to‘siqlar va bir necha qavatli bo‘shliqlar tabiiy tosh qatlamlariga emas, balki aynan kema sahni (paluba) va bo‘linmalariga juda o‘xshash tuzilishga ega;
Burg‘ilash — mutlaq haqiqatni ochuvchi kalit: Avvalgi barcha izlanishlar faqat tashqi kuzatuvlar bilan cheklangan edi; ilk bor boshlangan chuqur burg‘ilash ishlari yer ostidan haqiqiy yog‘och parchalari, qadimiy metall qotishmalari yoki sun’iy qoplamalarni olib chiqish imkonini beradi, bu esa Nuh kemasi haqidagi afsonani haqiqatga aylantirishi mumkin.
Sizningcha, Ag‘ri tog‘i etaklaridagi ushbu kemasimon tuzilma haqiqatan ham muqaddas kitoblarda bayon etilgan Nuh payg‘ambarning afsonaviy kemasi bo‘lishi mumkinmi yoki bu noyob tabiiy geologik hodisami? Burg‘ilash ishlari qanday yangiliklarni olib chiqadi deb o‘ylaysiz? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda insoniyatning eng katta sirlaridan biriga bag‘ishlangan ushbu ilmiy tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…