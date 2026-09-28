Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi

·88·Dunyo
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyaning Ag‘ri viloyatida joylashgan kema shaklidagi geologik obyektda olib borilgan tadqiqotlar natijasida yer ostida inson qo‘li bilan yaratilganiga o‘xshash to‘g‘ri burchakli konstruksiyalar va sun’iy qatlamlar aniqlandi.
  • Obyektdan olingan 300 dan ortiq tuproq namunalarida organik moddalar miqdori atrof-muhitdagiga nisbatan uch barobar ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi.
  • Olimlar ushbu kashfiyotni tasdiqlash maqsadida tarixda ilk bor chuqur burg‘ilash ishlariga kirishdi.

Turkiya sharqidagi Ag‘ri viloyatining Dog‘uboyazit tumanida ming yillik tarixiy sirni ochishga qaratilgan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar hal qiluvchi pallaga kirdi. Xalqaro va mahalliy olimlar guruhi ushbu hududda joylashgan, ulkan kema shaklini aniq takrorlovchi geologik obyektni o‘rganish jarayonida shov-shuvli ilmiy dalillarga duch keldi. Tadqiqot doirasida olingan 300 dan ortiq tuproq namunasi laboratoriyalarda tekshirilganda, obyekt ichidagi organik moddalar miqdori atrof-muhitdagi odatiy tuproqqa nisbatan naqd uch barobar ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi.

Eng hayratlanarlisi, zamonaviy radiolokatsion skanerlash qurilmalari yordamida yer ostida inson qo‘li bilan yaratilganga o‘xshash to‘g‘ri burchakli konstruksiyalar, sun’iy qatlamlar, sirli bo‘shliqlar va ehtimoliy tonnellar tarmog‘i qayd etildi. Ilmiy jamoa ushbu sensatsion farazni qat’iy isbotlash maqsadida tarixda ilk bor chuqur burg‘ilash ishlariga rasman kirishdi.

«300 ta namuna, 3 barobar ko‘p organika va yer osti bo‘shliqlari»: Tadqiqotning 5 ta asosiy nuqtasi

Dog‘uboyazitdagi sirli kemasimon obyektni o‘rganish bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Kema shaklidagi noyob geologik yodgorlik: Ag‘ri tog‘i etaklaridagi ulkan tabiiy tuzilma tarixiy kema parametrlariga to‘liq mos keladi;

  • 3 barobar yuqori organik ko‘rsatkich: Obyektdan olingan 300 dan ziyod namunada organik moddalarning konsentratsiyasi atrofdagidan 3 karra ortiq chiqdi;

  • Yer ostida to‘g‘ri burchakli tuzilmalar: Radarlar tabiatda kam uchraydigan aniq geometrik shakllar va parallel qatlamlarni ko‘rsatdi;

  • Bo‘shliqlar va ehtimoliy tonnellar tarmog‘i: Skanerlash natijalari yer qa’rida sun’iy ravishda yaratilgan xonalar yoki yo‘laklar mavjudligini tasdiqlamoqda;

  • Ilk bor burg‘ilash boshlandi: Nazariya va taxminlarni aniq fizik dalillar bilan asoslash uchun obyektda tarixiy burg‘ilash ishlari yo‘lga qo‘yildi.

Ag‘ri viloyatidagi ilmiy izlanishlar va skanerlash natijalari tasnifi

Dog‘uboyazit obyektida qayd etilgan laboratoriya va radiolokatsiya ko‘rsatkichlari tahlili:

Tadqiqot yo‘nalishi va usuli

Laboratoriya va radar natijalari

Ilmiy faraz va tarixiy ahamiyati

Geografik joylashuvi

Turkiya, Ag‘ri viloyati, Dog‘uboyazit tumani

Qadimiy manbalarda tilga olingan to‘fon hududi

Tuproq va biokimyoviy tahlil

300 dan ortiq namuna o‘rganildi

Kema yog‘ochlari va tirik mavjudotlar qoldiqlari ehtimoli

Organik moddalar miqdori

Atrofdagi tuproqqa nisbatan 3 barobar ko‘p

Obyekt ichida ulkan biologik hayot jamlanganidan dalolat

Radar skanerlash manzarasi

To‘g‘ri burchaklar, bo‘shliqlar va tonnellar

Inson qo‘li bilan qurilgan yaxlit muhandislik inshooti

Hozirgi amaliy bosqich

Ilk bor chuqur burg‘ilash ishlari boshlandi

Yer ostidagi qatlamlardan bevosita moddiy dalil olish

Arxeologiya va geologiya ekspertizasi: Nega bu kashfiyot insoniyat tarixini o‘zgartirishi mumkin?

Xalqaro arxeologlar, geofiziklar va tarixchi olimlarning tahliliy xulosalari:

  • «Biologik izlar va organika siri»: Tog‘li hududlarda organik moddalarning bir nuqtada uch barobar zich to‘planishi odatda tabiiy geologik jarayonlarga to‘g‘ri kelmaydi; bu yerda qachonlardir minglab hayvonlar va ulkan miqdordagi ishlov berilgan yog‘och mahsulotlari chirigan bo‘lishi mumkin degan xulosani ilmiy jihatdan mustahkamlaydi;

  • Geometrik aniqlik — sun’iylik belgisi: Yer osti radarlari (GPR) qayd etgan to‘g‘ri burchakli to‘siqlar va bir necha qavatli bo‘shliqlar tabiiy tosh qatlamlariga emas, balki aynan kema sahni (paluba) va bo‘linmalariga juda o‘xshash tuzilishga ega;

  • Burg‘ilash — mutlaq haqiqatni ochuvchi kalit: Avvalgi barcha izlanishlar faqat tashqi kuzatuvlar bilan cheklangan edi; ilk bor boshlangan chuqur burg‘ilash ishlari yer ostidan haqiqiy yog‘och parchalari, qadimiy metall qotishmalari yoki sun’iy qoplamalarni olib chiqish imkonini beradi, bu esa Nuh kemasi haqidagi afsonani haqiqatga aylantirishi mumkin.

Sizningcha, Ag‘ri tog‘i etaklaridagi ushbu kemasimon tuzilma haqiqatan ham muqaddas kitoblarda bayon etilgan Nuh payg‘ambarning afsonaviy kemasi bo‘lishi mumkinmi yoki bu noyob tabiiy geologik hodisami? Burg‘ilash ishlari qanday yangiliklarni olib chiqadi deb o‘ylaysiz? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda insoniyatning eng katta sirlaridan biriga bag‘ishlangan ushbu ilmiy tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Ag‘ri viloyatiDog‘uboyazitNux kemasiRadar skanerlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiKecha 08:13Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!Bugun 20:24Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bugun 20:16G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!Bugun 20:00Olmaotada yana kuchli yer silkinishi: Epitsentr shahardan bor-yo‘g‘i 8 km masofada!Olmaotada yana kuchli yer silkinishi: Epitsentr shahardan bor-yo‘g‘i 8 km masofada!Bugun 19:00Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!Bugun 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota