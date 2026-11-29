Istanbuldagi kafe qahvani "kapelnitsa" idishlarida taqdim etib, internetda mashhur bo‘ldi
Turkiyaning Istanbul shahridagi kafelardan biri mijozlarga qahvani noodatiy usulda taqdim etishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Muassasada an’anaviy finjon va stakanlar o‘rniga tibbiy tomchilatish tizimiga o‘xshash maxsus xaltachalardan foydalaniladi.
Kafe xodimlari oq xalat kiyib xizmat ko‘rsatadi. Sovuq qahva va turli maxsus ichimliklar shaffof, oziq-ovqat uchun mo‘ljallangan xaltachalarga quyilib, mijozlarga uzatiladi. Idishlarga esa ichimlik tarkibi yozilgan hazilomuz yorliqlar yopishtirilgan. Mehmonlar qahvani xaltachaga ulangan naycha orqali ichishadi.
Mazkur g‘oya tashqi ko‘rinishi bilan tibbiy muolajalarda ishlatiladigan kapelnitsalarni eslatgani sababli ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Kafega tashrif buyurgan mijozlar noodatiy taqdimot aks etgan surat va videolarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashishni boshladi.
Natijada kafe haqidagi tasvirlar tezda ommalashib, ushbu o‘ziga xos qahvani tatib ko‘rishni istaganlar muassasa oldida navbat hosil qila boshladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…