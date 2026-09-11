Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining ilk turidayoq qit’aning eng qaynoq va bosimga to‘la stadionlaridan biri — «Shyukryu Sarajo‘g‘lu»da haqiqiy taktik va emotsional jang guvohiga aylandik. Rimning «Roma» klubi safarda Turkiya giganti «Fenerbahche» bilan to‘qnash kelib, 1:1 hisobidagi og‘ir va qahramonona durangni rasmiylashtirdi. Turkiyalik muxlislarning quloqni qomatga keltiruvchi bosimi, tarkibdagi yulduzlar to‘qnashuvi va ikkinchi bo‘lim boshidayoq qabul qilingan qaqshatqich zarba rimliklar irodasini sindira olmadi. Bir vaqtning o‘zida Niderlandiyada PSV Donetskning «Shaxtyor» klubi mudofaasini yorib o‘tolmadi va bu bahsda ham 1:1 hisobi qayd etildi.
Xo‘sh, «Roma» safida 39-daqiqada gol urib, jamoani oldinga olib chiqqan qahramon kim bo‘ldi, «Fenerbahche»ning qaysi legioneri muvozanatni tikladi va har ikki jamoaning yulduzli tarkiblari o‘yinda qanday iz qoldirdi?
Triumf va tubga qulash: Istanbul qaynatmasi va Eyndxovendagi murosa
1-turning ushbu dramatik to‘qnashuvlari turnir jadvalida muhim ochkolar taqsimotini boshlab berdi:
Istanbuldagi 1:1 jang: «Fenerbahche» o‘z maydonida «Roma»ga qarshi keskin hujumkor futbol namoyish etdi, biroq tomonlar bittadan gol almashib, bir ochko bilan kifoyalandi;
Kristantening sovuqqonligi: 39-daqiqada «bo‘rilar» yetakchisi Brayan Kristante hisobni ochib, butun stadionni bir lahzaga sukutga cho‘mdirdi;
Ikkinchi bo‘limdagi qasos: Tanaffusdan qaytish bilan mezbonlar tezkor hujum uyushtirdi va 48-daqiqada Braun muvozanatni tiklab, tabloda 1:1 hisobini o‘rnatdi;
PSVning kutilmagan durangi: Niderlandiya chempioni PSV o‘z maydonida «Shaxtyor» bilan bahsda Mendosaning 45-daqiqadagi goli tufayli mag‘lubiyat yoqasiga kelib qoldi, biroq Serjino Destning goli evaziga yakunda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi (1:1).
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Istanbul bosimi va yulduzlar armiyasi
Ushbu o‘yin oldidan «Roma» jiddiy ruhiy va taktik sinov qarshisida turgan edi:
«Fenerbahche»ning yangi transfer qudrati: Turk klubi tarkibini Ederson, Shkrinyar, Ake, N'Golo Kante va Meyson Grinvud kabi jahon futbolining eng ko‘zga ko‘ringan yulduzlari bilan kuchaytirib, bu mavsum YECHLda katta maqsadlarni ko‘zlagan edi;
Shovqin girdobi: Turkiyadagi safar o‘yinlari har doim raqib uchun psixologik do‘zaxga aylanadi — mezbon muxlislarning to‘xtovsiz hushtaklari va hayqiriqlari ostida o‘ynash mehmonlardan temirdek asab talab qilar edi;
Rimliklarning ehtiyotkor rejasi: Manuel Pellegrini boshchiligidagi «Roma» himoyani mustahkam ushlab, Paulo Dibala va Doniell Malenning qarshi hujumdagi tezligiga tayanishga qaror qildi.
Sindirilmas iroda: Rim mudofaasi va yulduzlarga qarshi jasorat
Mezbonlarning ikkinchi bo‘limda bosimi ikki barobar oshganiga qaramay, «Roma» maydonda haqiqiy matonat ko‘rsatdi:
Kristante va Svilar seyvlari: Gol muallifi Kristante nafaqat hujumda, balki himoyada ham fidoyilik ko‘rsatdi, darvozabon Svilar esa turk klubi yulduzlarining ketma-ket zarbalarini bartaraf etdi;
Lukaku maydonga tushganda: 72-daqiqada «Fenerbahche» safida sobiq «Roma» hujumchisi Romelu Lukaku maydonga tushirildi va rimliklar mudofaasi uchun haqiqiy dahshatli daqiqalar boshlandi;
Oxirgi nafasgacha mudofaa: Manchini, N'Dika va Ermosodan iborat mudofaa uchligi turkiyaliklarning yopirilma hujumlarini mardonavor qaytarib, jamoaga qimmatli ochkoni saqlab qoldi.
«Istanbuldagi kabi bosim ostida har qanday jamoa ham sinmay qola olmaydi. Bugun maydonda faqat futbol emas, haqiqiy iroda va xarakter jangi bo‘ldi», — deya ta’kidladi Yevropa sporti tahlilchilari.
Tarixiy ko‘rsatkich va guruhdagi yangi muvozanat
Ushbu durang har ikki jamoa uchun turnirning startida katta ahamiyatga ega. Safardan olingan bir ochko «Roma» uchun muvaffaqiyatli start sifatida qabul qilinsa, «Fenerbahche» uchun o‘z maydonida yo‘qotilgan ikki ochko keyingi turlarda bosimni oshiradi. PSV va «Shaxtyor» bahsidagi kutilmagan 1:1 natijasi esa guruhdagi kurash mutlaqo ochiq ekanini va har bir ochko oltinga tenglashishini yaqqol ko‘rsatdi.
Sizningcha, «Roma» Istanbul safaridan bir ochkoni tortib olib, o‘z maqsadiga erishdimi yoki Kante, Grinvud va Lukaku singari yulduzlarga ega «Fenerbahche» bu o‘yinda g‘alabaga ko‘proq haqlimidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va YECHLning qaynoq bahslari tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…