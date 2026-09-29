Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadi

·11·Dunyo
Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadi

Turkiyada Muchize laqabli mushuk uy egalarining yo‘qligidan foydalanib, xonadonga kirishga uringan to‘rt nafar ayolga qarshilik ko‘rsatdi.

Ma’lum bo‘lishicha, ayollar eshikni buzib, uyga kirishga harakat qilgan. Biroq ularni xonadon ostonasida Muchize kutib olgan. Mushuk qariyb 45 daqiqa davomida ayollarga tashlanib, panjalari bilan qarshilik ko‘rsatgan va ularning uy ichiga kirishiga yo‘l qo‘ymagan.

Kutilmagan qarshilikka duch kelgan ayollar oxir-oqibat niyatidan voz kechgan. Ular xonadondan hech qanday buyumni olib chiqolmay, voqea joyini tark etgan.

Shu tariqa, xonadon egalari yo‘q paytda mushuk uyni qarovsiz qoldirmagan va o‘g‘rilikning oldi olingan.

MushukTurkiyaqo‘rquvqo‘rquv hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdi17 avgust 17:37Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?19 sentabr 21:15AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildi16 avgust 10:52Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda6 sentabr 11:18Egasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdiEgasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdi30 iyul 18:18Endi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiEndi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladi14 avgust 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota