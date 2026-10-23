Neft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqda

·51·Dunyo
Neft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahon bozorida Brent markali neft narxi 23 oktyabr kuni 113,7 dollargacha ko‘tarilib, 2022 yildagi 122 dollarlik tarixiy rekordga yaqinlashdi.
  • Narxlarning keskin oshishiga Saudi Aramco qarorgohidagi evakuatsiya, Liviyadagi neft quvurlarining yopilishi hamda tankerlar va logistika sohasidagi inqiroz sabab bo‘lmoqda.

Jahon neft bozorida narxlar shiddat bilan ko‘tarilishda davom etmoqda. 23 oktyabr kungi savdolarda etalon hisoblangan shimoliy dengiz nefti Brent narxi bir barrel uchun 113,7 dollargacha yetdi, kunlik savdolar davomida esa hatto 114 dollardan oshib ketdi.

Garchi bu ko‘rsatkich bahordagi qisqa muddatli 118 dollarlik cho‘qqilardan biroz past bo‘lsa-da, bozordagi geosiyosiy vaziyatning kuchayishi sababli narxlar 2022 yilgi 122 dollarlik tarixiy rekordni yangilash sari dadil harakatlanmoqda.

Nima uchun narxlar keskin ko‘tarilmoqda? Asosiy omillar

Xalqaro ekspertlar neft narxining ko‘tarilishini ta’minotdagi jiddiy uzilishlar va xatarlar bilan izohlamoqda:

  • Saudi Aramco shtab-kvartirasining evakuatsiya qilinishi: Saudiya Arabistoni va yamanlik xusiylar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar keskinlashuvi ortidan dunyoning eng yirik neft eksportchisi sanalgan «Saudi Aramco» kompaniyasi Fors ko‘rfazi bo‘yidagi Dahron shahrida joylashgan bosh qarorgohidan xodimlarini favqulodda evakuatsiya qildi;

  • Liviyadagi quvurlarning yopilishi: Liviya Milliy neft korporatsiyasi Hamada va Tahara konlarini Zaviya porti bilan bog‘lovchi neft quvuri klapani yopilganini e’lon qildi. Bu esa ikkala konda qazib olish hajmining sezilarli qisqarishiga olib keldi;

  • Tankerlar va yuk tashish inqirozi: UBS tahlilchisi Jovanni Staunovo ta’kidlashicha, logistika xatarlari va tankerlarni ijaraga olish (fraxt) stavkalarining haddan tashqari oshishi bozorda real taklif taqchilligini keltirib chiqardi;

  • Eron omili va geosiyosiy muhit: Yaqin Sharqdagi keng qamrovli eskalatsiya neft infratuzilmasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solib, investorlarni narxlarga katta xatar ustamasini qo‘shishga majbur qilmoqda.

Urals narxi 100 dollardan oshdi: Kutilmalardan 60% yuqori

Global bozordagi narxlarning ko‘tarilishi Rossiya neftining narxiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatdi:

  • 100 dollarlik dovon oshib o‘tildi: Rossiyaning Urals markali nefti bozorlarda bir barrel uchun 100 dollardan yuqori narxlarda sotilmoqda;

  • Reuters bahosi: Agentlik tahliliga ko‘ra, oktyabr oyida Urals bo‘yicha o‘rtacha narx ko‘rsatkichi Rossiya hukumatining dastlabki reja va kutilmalaridan 60 foizga yuqori bo‘lishi kutilmoqda.

XS.com tahlilchisi Lin Tran qayd etganidek, hozirda bozor ishtirokchilari asosiy e’tiborni mavjud uzilishlarning qancha davom etishiga qaratmoqda — agar infratuzilmani tiklash cho‘zilsa, neft narxi 122 dollarlik dovondan ham yuqorilab ketishi mumkin.

Neft bozoriSaudi AramcoBrentUrals
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi6 oktabr 09:20«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?12 oktabr 17:00Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdiSaudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi29 sentabr 09:31Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi