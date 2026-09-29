Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi

·45·Dunyo
Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni «Sharq — G‘arb» neft quvurini tiklab, xomashyoni eksport qilishni qayta boshladi.
  • Saudi Aramco davlat kompaniyasi 1200 kilometrlik quvur orqali sutkasiga 7 million barrelgacha neftni Yanbu portiga yetkazib bermoqda.
  • Husiylar hujumidan so‘ng zararlangan uchta nasos stansiyasini aylanib o‘tuvchi muqobil tarmoqlar rekord darajada qisqa vaqt ichida qurib bitkazildi.

Global energetika bozorida uzoq kutilgan barqarorlashuv kuzatilmoqda: Saudiya Arabistoni husiylar hujumi oqibatida jiddiy shikastlangan strategik «Sharq — G‘arb» neft quvuri faoliyatini to‘liq tiklab, xomashyoni xorijga eksport qilishni qayta boshladi. «Bloomberg» agentligining o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, qirollikning milliy neft giganti bo‘lgan Saudi Aramco davlat kompaniyasi neftni chet elga yetkazib berish uchun tizim orqali haydash ishlariga rasman kirishdi.

Umumiy uzunligi 1,2 ming kilometrni tashkil etuvchi ushbu quvur Sharqiy viloyatdagi konlardan olinadigan qora oltinni Qizil dengiz sohilidagi Yanbu portiga yetkazib beradi va sutkasiga 7 million barrelgacha o‘tkazuvchanlik quvvatiga ega. Sentyabr oyi boshida amalga oshirilgan hujumdan so‘ng Saudiya muhandislari rekord darajada qisqa vaqt ichida zararlangan uchta nasos stansiyasini aylanib o‘tuvchi muqobil tarmoqlarni barpo etib, logistikani tiklashga muvaffaq bo‘ldi. Ta’minot to‘xtab qolgan vaqtda jahon bozorlarida 109 dollargacha sakrab ketgan neft narxi quvur ishga tushgani e’lon qilingach, darhol 95 dollargacha pasaydi.

«1200 km magistral, kuniga 7 mln barrel va 95 dollarlik narx»: Energetika tiklanishining 5 ta asosiy nuqtasi

«Sharq — G‘arb» quvurining qayta ishga tushirilishi va jahon bozori reaksiyasi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • «Sharq — G‘arb» quvuri to‘liq qayta ishga tushdi: Husiylar zarbasidan shikastlangan strategik neft tarmog‘i qayta tiklandi va xorijga jo‘natish boshlandi;

  • Saudi Aramco eksportni qayta jonlantirdi: Milliy neft kompaniyasi Yanbu porti orqali xalqaro tankerlarga neft yuklashni to‘laqonli davom ettirmoqda;

  • Sutkasiga 7 million barrel quvvat: 1200 kilometrlik ulkan magistral Saudiya neftining asosiy qismini Qizil dengizga olib chiquvchi bosh yo‘l sanaladi;

  • 3 ta nasos stansiyasi aylanib o‘tildi: Saudiyalik muhandislar zararlangan stansiyalar atrofida tezkorlik bilan yangi aylanma quvur tarmoqlarini qurib bitkazdi;

  • Neft narxi 14 dollarga arzonlashdi: Ta’minot uzilishi paytida 109 dollargacha ko‘tarilgan bir barrel neft narxi quvur tiklangach, 95 dollargacha pasaydi.

«Sharq — G‘arb» neft quvurining texnik va bozor parametrlari tasnifi

Strategik quvur ko‘rsatkichlari va uning jahon bozoridagi o‘rni bo‘yicha tahliliy jadval:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Rasmiy texnik ko‘rsatkichlar

Bozor va geosiyosat uchun ahamiyati

Quvur uzunligi va yo‘nalishi

1 200 km (Sharqiy viloyat — Yanbu porti)

Fors ko‘rfazidagi xavfli bo‘g‘ozlarni chetlab o‘tuvchi muqobil yo‘l

Kunlik o‘tkazish qobiliyati

Kuniga 7 million barrelgacha neft

Global kunlik neft iste’molining salmoqli qismini tashkil etadi

Infratuzilmaga qilingan hujum

Sentyabr boshida 3 ta nasos stansiyasi nishonga olingan

Harbiy zarbalarga qarshi muqobil aylanma yechimlar muvaffaqiyati

Qayta tiklash usuli va tezligi

Zararlangan nuqtalarni aylanib o‘tuvchi tarmoq

Rekord darajada qisqa fursatda ta’minot tiklandi

Jahonda neft narxi o‘zgarishi

109 dollardan 95 dollargacha tushdi (-14 $)

Global energetika bozoridagi narx vahimasi va inflyatsiya pasaydi

Boshqaruvchi milliy operator

Saudi Aramco davlat korporatsiyasi

Jahonning eng yirik ta’minotchisi sifatidagi barqarorlik kafolati

Energetika va geosiyosat ekspertizasi: Nega bu voqea jahon iqtisodiyotini qutqarib qoldi?

Xalqaro energetika tahlilchilari, neft treyderlari va geosiyosatchilarning xulosalari:

  • «Hurmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tish xavfsizligi»: 1200 kilometrlik ushbu quvur shunchaki muhandislik inshooti emas; u Saudiya Arabistoni uchun Yaqin Sharqdagi to‘qnashuvlar va Eron ta’siri kuchli bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘oziga bog‘lanib qolmasdan, neftni to‘g‘ridan to‘g‘ri Qizil dengiz orqali Yevropa va Osiyoga chiqarishning yagona quruqlikdagi najot yo‘lidir;

  • «Saudi Aramco tezkorligi va narx muvozanati»: 3 ta asosiy nasos stansiyasi ishdan chiqqaniga qaramay, kompaniyaning tezkorlik bilan aylanma quvurlar yotqizishi Saudiya muhandislik tizimining yuqori inqirozga chidamliligini isbotladi; narxlarning darhol 14 dollarga tushishi Ar-Riyod hamon jahon bozoridagi muvozanatni saqlab turuvchi asosiy «regulyator» ekanini yana bir karra namoyon etdi;

  • Global zaiflik va himoya masalasi: Sentyabr oyidagi husiylar hujumi dunyo neft ta’minoti zanjiri naqadar nozik ekanini ko‘rsatdi; birgina quvurning qisqa vaqtga to‘xtashi narxlarni 109 dollargacha chiqarib, butun dunyoda yoqilg‘i va mahsulotlar inflyatsiyasini tezlashtirib yubordi; bu esa xalqaro koalitsiyalardan Yaqin Sharq logistika arteriyalarini havo hujumidan himoya qilish choralarini yanada kuchaytirishni talab qiladi.

Sizningcha, Saudiya Arabistonining neft eksportini to‘liq tiklashi jahon bozorida narxlarning yanada arzonlashishiga olib keladimi yoki Yaqin Sharqdagi umumiy harbiy-siyosiy keskinlik narxlarni yana 100 dollardan oshirib yuborishi mumkinmi? Mazkur energetik barqarorlashuv milliy va mintaqaviy bozorlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va global iqtisodiyotning eng muhim arteriyasiga bag‘ishlangan ushbu tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Saudi AramcoSharq‑Garb neft quvuriHouthi hujumYamb porti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqda19 sentabr 22:56Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!27 sentabr 13:05Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota