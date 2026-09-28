Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)

·80·Dunyo
Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozida geosiyosiy vaziyat keskinlashdi, Eron so‘nggi ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi.
  • Eron rasmiy ravishda ushbu kemalar xalqaro suv yo‘llarida belgilangan yo‘nalishdan chetga chiqqanini sabab qilib ko‘rsatmoqda.
  • Ushbu hodisa jahon neft bozori va xalqaro logistika xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotirlarni uyg‘otdi, chunki dunyo bo‘yicha dengiz orqali tashiladigan xom neftning taxminan 20 foizi aynan Hurmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadi.

Yaqin Sharq mintaqasining eng muhim dengiz arteriyasi hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozida geosiyosiy vaziyat yana keskinlashdi. Eronning rasmiy «Fars» axborot agentligi tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, Eron Qurolli Kuchlari so‘nggi ikki kecha-kunduz ichida bo‘g‘oz hududida harakatlanayotgan naqd 19 ta kemani qo‘lga oldi va to‘xtatib qoldi. Rasmiy Tehronning ta’kidlashicha, ushbu kemalar xalqaro suv yo‘llarida belgilangan xavfsiz harakatlanish yo‘nalishidan (marshrutdan) chetga chiqqan.

To‘xtatilgan dengiz laynerlari va tankerlarining qaysi davlatlar bayrog‘i ostida suzgani, ularning ichidagi yuklarning turi va ekipaj a’zolarining keyingi taqdiri haqida hozircha hech qanday qo‘shimcha tafsilotlar ochiqlanmagan. Mintaqada dengiz transportlariga hujumlar va yonish holatlari kuzatilayotgan bir paytda Eronning ushbu keng ko‘lamli harakati jahon neft bozori va xalqaro logistika xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotirlarni uyg‘otdi.

«19 ta kema, noma’lum yuk va bo‘g‘ozdagi qattiq nazorat»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Hurmuz bo‘g‘ozidagi favqulodda holat bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Ikki sutkada 19 ta kema ushlandi: Eron harbiy kuchlari tomonidan bo‘g‘ozda bir yo‘la 19 ta kema harakati to‘xtatib qo‘yildi;

  • Rasmiy sabab — yo‘nalishdan chetlashish: Eron tomoni kemalarning belgilangan maxsus dengiz koridoridan tashqari harakatlanganini asosiy sabab qilib ko‘rsatmoqda;

  • Kemalar va yuklar haqida ma’lumot yopiq: Kemalarning qaysi davlatlarga tegishli ekani, ekipaj a’zolari va manzili to‘g‘risida «Fars» agentligi axborot bermadi;

  • Dengizdagi portlash va yong‘inlar fonida: Hududda savdo kemalari va tankerlarning zararlanishi va tutun ichida qolishi xavfsizlik darajasi yuqori ekanini ko‘rsatmoqda;

  • Global neft yo‘liga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf: Jahon neft savdosining beshdan bir qismi o‘tadigan strategik nuqtada Eronning qat’iy nazorati global bozorlarga bosim o‘tkazmoqda.

Hurmuz bo‘g‘ozidagi favqulodda holat ko‘rsatkichlari tasnifi

Eron harbiylari tomonidan amalga oshirilgan amaliyotning rasmiy parametrlari taqqosi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Rasmiy bayonotdagi ma’lumotlar

Mutaxassislar qayd etgan xavotirlar

Hodisa yuz bergan hudud

Hurmuz bo‘g‘ozi (Fors ko‘rfazi chiqishi)

Xalqaro erkin kema qatnovi huquqi xavf ostida

Ushlangan kemalar soni

So‘nggi 48 soat ichida 19 ta kema

Bo‘g‘oz tarixidagi eng ommaviy to‘xtatishlardan biri

Ko‘rsatilgan rasmiy sabab

Belgilangan suzish yo‘nalishini buzish

Siyosiy bosim va dengiz blokadasi ehtimoli

Yuklar va kemalar maqomi

Ochiqlanmagan (maxfiy saqlanmoqda)

Neft tankerlari yoki tijorat yuk kemalari bo‘lishi mumkin

Keyingi huquqiy taqdiri

Rasmiy baho va tekshiruvlar kutilmoqda

Xalqaro dengiz tashkiloti (IMO) va G‘arb sanksiyalari reaksiyasi

Geosiyosat va global energetika ekspertizasi: Nega Hurmuz bo‘g‘ozidagi har bir kema dunyoni xavotirga soladi?

Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari, harbiy ekspertlar va neft bozori mutaxassislarining xulosalari:

  • «Neft bozorining tomiri»: Dunyo bo‘yicha dengiz orqali tashiladigan xom neftning taxminan 20 foizi aynan Hurmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadi; Tehronning bir yo‘la 19 ta kemani to‘xtatib qolishi global logistika sug‘urtasi narxlarini oshirib, jahon bozorida qora oltin narxining keskin sakrashiga turtki berishi mumkin;

  • Eronning kuch namoyishi: AQSH va G‘arb davlatlari bilan geosiyosiy qarama-qarshilik kuchaygan bir davrda Eron Hurmuz bo‘g‘ozi to‘liq o‘z nazorati ostida ekanini amalda namoyish etmoqda; «yo‘nalishni buzish» bahonasi harbiylarga istalgan xorijiy kemani tekshirish va ushlab turish uchun qulay huquqiy vosita bo‘lib xizmat qilmoqda;

  • Keskinlashuv xavfi va ehtimoliy javoblar: Kemalarning taqdiri noma’lum qolayotgani xalqaro koalitsiya va dengiz xavfsizligi kuchlarining javob choralarini ko‘rishiga sabab bo‘lishi mumkin; bunday to‘qnashuvlar mintaqaviy keskinlikni harbiy to‘qnashuv darajasiga chiqarish xavfini tug‘diradi.

Sizningcha, Eronning Hurmuz bo‘g‘ozida 19 ta kemani bir vaqtda to‘xtatib qolishi shunchaki texnika xavfsizligi qoidalarini nazorat qilishmi yoki G‘arb davlatlariga qaratilgan jiddiy geosiyosiy ogohlantirish? Ushbu vaziyat jahon neft narxlari va xalqaro savdo yo‘llariga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa xavfsizligiga oid ushbu shoshilinch tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Hurmuz bo‘g‘oziEron Qurolli KuchlariFars agentligiNeft bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiKecha 22:20“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdiKecha 11:09Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04AQSh Erondan Hurmuz bo'g'ozini ochishni talab qilmoqdaAQSh Erondan Hurmuz bo'g'ozini ochishni talab qilmoqda2 aprel 09:33Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiDengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildi30 avgust 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota