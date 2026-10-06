«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi

·43·Dunyo
«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudi Aramco rahbari Amin Nosir global neft zaxiralari «dahshatli darajada past» ekanligini ma’lum qilib, yangi xatar to‘lqini yaqinlashayotganidan xavotir bildirdi.
  • «Katta yettilik» mamlakatlari to‘rt oy davomida o‘z strategik zaxiralaridan 100 million barrel xom neft va dizel yonilg‘isini bozorga chiqarishga rozi bo‘ldi, bu AQSHning kuchli bosimi natijasida amalga oshdi.

Yaqin Sharq davlatlaridan xomashyo yetkazib berish hajmi urushdan oldingi ko‘rsatkichlarga qaytgan bo‘lsa-da, dunyo energetika bozorida xotirjamlikka o‘rin yo‘q. Saudiya Arabistonining davlat neft giganti — Saudi Aramco rahbari Amin Nosir xalqaro zaxiralar «dahshatli darajada past» ekanini ma’lum qilib, global bozorlar uchun yangi xatar to‘lqini yaqinlashayotganidan qattiq xavotir bildirdi.

Bloomberg axborot agentligi xabariga ko‘ra, ta’minotdagi har qanday uzilishlarni yumshatib turishi kerak bo‘lgan strategik buferlar keskin tugab borayotgani Hurmuz bo‘g‘ozidagi kemalar qatnovi to‘liq tiklanmagan sharoitda vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin.

«G7»dan 100 million barrel: Oq uy ittifoqchilarni qanday ko‘ndirdi?

Aramco rahbarining bayonoti «Katta yettilik» (G7) mamlakatlari qabul qilgan favqulodda qaror ortidan yangradi. Mazkur kelishuvga ko‘ra, davlatlar to‘rt oy davomida o‘z strategik zaxiralaridan 100 million barrel xom neft va dizel yonilg‘isini bozorga chiqarishga rozi bo‘ldi:

  • Vashingtonning talabi: Ushbu kelishuv AQSH Prezidenti ma’muriyatining yevropalik ittifoqchilarga o‘tkazgan kuchli bosimi natijasida erishildi. Oq uy hatto Yevropaga dizel eksportini to‘xtatish bilan ogohlantirib, ulardan strategik zaxiralarni sotishni va shu orqali AQSH yoqilg‘i quyish shoxobchalaridagi rekord narxlarni tushirishni talab qilgan;

  • AQSH zaxiralarining tugashi: AQSH Energetika vazirligi (EIA) taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 25 sentyabr holatiga mamlakat strategik neft zaxiralari 283 million barrelgacha qulagan. Fevral oyidan beri ushbu zaxiralar qariyb 132 million barrelga qisqarib ketdi.

Zaxiralarni to‘ldirish uchun ikki yil kerak bo‘ladi

Amin Nosirning ta’kidlashicha, bozorni sun’iy ravishda zaxiralar hisobiga to‘ldirish faqat vaqtinchalik samara beradi:

  • Uzoq muddatli tiklanish: Muntazam yetkazib berish tiklangan taqdirda ham, davlatlarga sotib yuborilgan ulkan strategik rezervlarni qayta to‘ldirish uchun kamida ikki yil vaqt kerak bo‘ladi;

  • Bozor zaifligi: Zaxiralarning kamayishi dunyo bozorini har qanday geosiyosiy fors-major holatlari oldida himoyasiz qoldirmoqda.

Eksport tiklandi, lekin narxlar nega tushmayapti?

Garchi o‘tgan haftada Yaqin Sharq davlatlaridan neft jo‘natish ko‘rsatkichlari urushdan oldingi darajadan oshgan bo‘lsa-da, narxlarning arzonlashishi kuzatilmayotganiga asosiy sabab transport logistikasidir:

  • Fraxt va sug‘urta bahosining sakrashi: Harbiy xatarlar sababli tankerlar ijarasi (fraxt) hamda dengiz sug‘urtasi narxlari bir necha barobarga qimmatlashib ketgan bo‘lib, ular xomashyo umumiy tannarxining katta qismini «yeb qo‘ymoqda»;

  • Bozorlardagi kuzatuv: Noaniqlik fonida neft kotirovkalari yuqoriligicha qolmoqda, ayrim davlatlar (xususan, Rossiya hukumati) esa yil oxirigacha Urals markasidagi neft narxi barreliga 54 dollardan oshmasligini prognoz qilmoqda.

Ekspertlar fikricha, zaxiralar sarflab bo‘lingach, real ishlab chiqarish va transport yo‘laklari barqarorlashmasa, global yoqilg‘i bozori yanada og‘ir narx portlashlariga duch kelishi mumkin.

Saudi AramcoG7neft bozoriAmin Nosir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdiSaudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi29 sentabr 09:31Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqda19 sentabr 22:56Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldi28 iyun 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota