Yaqin Sharqda katta urush alangasi: Saudiya va husiylar to‘qnashuvi yangi bosqichga chiqdi

·110·Dunyo
Yaqin Sharqda katta urush alangasi: Saudiya va husiylar to‘qnashuvi yangi bosqichga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya va husiylar o‘rtasidagi harbiy nizo 2022 yildan buyon amal qilib kelgan sulh iyul oyida buzilgach, o‘ta shiddatli pallaga kirdi.
  • Husiylar Ar-Riyoddagi strategik nishonlar, jumladan «Saudi Aramco» inshootlariga ballistik raketalar va dronlar orqali hujum uyushtirdi.

Yamanda 2022 yildan buyon nisbiy tinchlikni ta’minlab kelgan sulh joriy yilning iyul oyida to‘liq buzilgach, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya va husiylar («Ansorulloh» harakati) o‘rtasidagi harbiy nizo o‘zining eng xavfli va shiddatli pallasiga kirdi.

So‘nggi 24 soat ichida husiylar kuchlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyoddagi strategik nishonlarga ballistik raketalar va dronlar orqali zarba yo‘lladi. Bunga javoban koalitsiya aviatsiyasi Yaman bo‘ylab 100 dan ortiq aviazarba berdi, oqibatda o‘nlab tinch aholi vakillari halok bo‘ldi.

Ar-Riyodga yopirilma hujum: «Aramco» ofisiga yetkazilgan zarar

Husiylar Saudiya Arabistoni hududiga uyushtirilgan keng ko‘lamli harbiy amaliyot tafsilotlarini e’lon qildi:

  • Nishonga olingan obyektlar: Zarbalar Saudiya poytaxti Ar-Riyodning moliyaviy mavzesi, «Saudi Aramco» milliy neft giganti inshootlari, xalqaro aeroport hamda Najrondagi Milliy gvardiya lageriga qaratilgan;

  • Saudiya tomonining bayonoti: Saudiya havo hujumidan mudofaa kuchlari ballistik va qanotli raketalarning katta qismi havoda yo‘q qilinganini ma’lum qildi. Biroq urib tushirilgan raketalarning qoldiqlari qulashi oqibatida Ar-Riyoddagi «Aramco» kompaniyasining ma’muriy binosi shikastlangan;

  • Qurbonlar: Hozircha Saudiya hududida qurbonlar va tan jarohati olganlar bo‘yicha rasmiy tasdiqlangan ma’lumot taqdim etilmadi.

Yamandagi qonli sutka: 105 ta aviazarba va bozordagi fojia

Koalitsiya kuchlarining javob qaytarish amaliyotlari oqibatida Yaman hududida qurbonlar soni keskin ko‘paydi:

  • Bani Hushayshdagi qirg‘in: Sano yaqinidagi Bani Hushaysh tumani (Al-Shariya qishlog‘i)ga yo‘llangan havo zarbalari oqibatida kamida 40 dan ortiq inson halok bo‘ldi, o‘nlab kishilar og‘ir jarohat oldi. Qurbonlarning aksariyatini ayollar va bolalar tashkil etmoqda;

  • Taiz viloyatidagi bozor: Taiz hududidagi gavjum bozorga tushgan raketa zarbasi tufayli kamida 30 kishi hayotdan ko‘z yumdi. Ushbu fojiada rasmiy Yaman hukumati va husiylar bir-birini ayblamoqda;

  • Bir kunda 105 ta zarba: Husiylar koalitsiya harbiy havo kuchlari bir sutkaning o‘zida mamlakat bo‘ylab jami 105 marta zarba berganini da’vo qilmoqda.

So‘nggi to‘qnashuvlar xronikasi va raqamlar

Voqea / Hudud

Zarba turi

Oqibatlari va rasmiy da’volar

Ar-Riyod (Saudiya)

Ballistik raketalar, kamikadze dronlar

«Aramco» bosh ofisiga zarar yetdi, PVO nishonlarni urdi

Sano yaqini (Bani Hushaysh)

Koalitsiya havo zarbalari

40 dan ortiq qurbon (asosan bolalar va ayollar)

Taiz viloyati

Raketa zarbasi va snayperlar hujumi

Mahalliy bozorda 30 kishi qurbon bo‘ldi, shifokorlar jarohatlandi

Umumiy ko‘rsatkich

105 ta aviazarba (sutka davomida)

Sulh buzilganidan beri 1 700 dan ortiq kishi halok bo‘lgan

Tinchlikning barbod bo‘lishi va gumanitar falokat

2022 yilda xalqaro hamjamiyat sa’y-harakatlari bilan imzolangan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi joriy yilning iyul oyida to‘liq o‘z kuchini yo‘qotdi.

BMT va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisobotlariga ko‘ra, so‘nggi bir necha oy ichida qayta avj olgan janglar tufayli 1 700 dan ortiq inson halok bo‘ldi, 300 mingdan ziyod aholi o‘z uy-joylarini tashlab qochishga majbur bo‘ldi. Eron va AQSH atrofidagi umumiy geosiyosiy keskinlikning chuqurlashishi mazkur mojaroning butun Yaqin Sharq mintaqasiga yoyilish xavfini tobora kuchaytirmoqda.

Yaman mojarosiHusiylarSaudi AramcoAr-Riyod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56Neft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqdaNeft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqda23 oktabr 23:03«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?12 oktabr 17:00Saudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdiSaudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdi30 oktabr 20:20Ochlik bilan kurashayotgan Yamandagi egizaklarOchlik bilan kurashayotgan Yamandagi egizaklar29 oktabr 17:28«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi6 oktabr 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi