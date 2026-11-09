Yaqin Sharqda katta urush alangasi: Saudiya va husiylar to‘qnashuvi yangi bosqichga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya va husiylar o‘rtasidagi harbiy nizo 2022 yildan buyon amal qilib kelgan sulh iyul oyida buzilgach, o‘ta shiddatli pallaga kirdi.
- Husiylar Ar-Riyoddagi strategik nishonlar, jumladan «Saudi Aramco» inshootlariga ballistik raketalar va dronlar orqali hujum uyushtirdi.
Yamanda 2022 yildan buyon nisbiy tinchlikni ta’minlab kelgan sulh joriy yilning iyul oyida to‘liq buzilgach, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya va husiylar («Ansorulloh» harakati) o‘rtasidagi harbiy nizo o‘zining eng xavfli va shiddatli pallasiga kirdi.
So‘nggi 24 soat ichida husiylar kuchlari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyoddagi strategik nishonlarga ballistik raketalar va dronlar orqali zarba yo‘lladi. Bunga javoban koalitsiya aviatsiyasi Yaman bo‘ylab 100 dan ortiq aviazarba berdi, oqibatda o‘nlab tinch aholi vakillari halok bo‘ldi.
Ar-Riyodga yopirilma hujum: «Aramco» ofisiga yetkazilgan zarar
Husiylar Saudiya Arabistoni hududiga uyushtirilgan keng ko‘lamli harbiy amaliyot tafsilotlarini e’lon qildi:
Nishonga olingan obyektlar: Zarbalar Saudiya poytaxti Ar-Riyodning moliyaviy mavzesi, «Saudi Aramco» milliy neft giganti inshootlari, xalqaro aeroport hamda Najrondagi Milliy gvardiya lageriga qaratilgan;
Saudiya tomonining bayonoti: Saudiya havo hujumidan mudofaa kuchlari ballistik va qanotli raketalarning katta qismi havoda yo‘q qilinganini ma’lum qildi. Biroq urib tushirilgan raketalarning qoldiqlari qulashi oqibatida Ar-Riyoddagi «Aramco» kompaniyasining ma’muriy binosi shikastlangan;
Qurbonlar: Hozircha Saudiya hududida qurbonlar va tan jarohati olganlar bo‘yicha rasmiy tasdiqlangan ma’lumot taqdim etilmadi.
Yamandagi qonli sutka: 105 ta aviazarba va bozordagi fojia
Koalitsiya kuchlarining javob qaytarish amaliyotlari oqibatida Yaman hududida qurbonlar soni keskin ko‘paydi:
Bani Hushayshdagi qirg‘in: Sano yaqinidagi Bani Hushaysh tumani (Al-Shariya qishlog‘i)ga yo‘llangan havo zarbalari oqibatida kamida 40 dan ortiq inson halok bo‘ldi, o‘nlab kishilar og‘ir jarohat oldi. Qurbonlarning aksariyatini ayollar va bolalar tashkil etmoqda;
Taiz viloyatidagi bozor: Taiz hududidagi gavjum bozorga tushgan raketa zarbasi tufayli kamida 30 kishi hayotdan ko‘z yumdi. Ushbu fojiada rasmiy Yaman hukumati va husiylar bir-birini ayblamoqda;
Bir kunda 105 ta zarba: Husiylar koalitsiya harbiy havo kuchlari bir sutkaning o‘zida mamlakat bo‘ylab jami 105 marta zarba berganini da’vo qilmoqda.
So‘nggi to‘qnashuvlar xronikasi va raqamlar
Voqea / Hudud
Zarba turi
Oqibatlari va rasmiy da’volar
Ar-Riyod (Saudiya)
Ballistik raketalar, kamikadze dronlar
«Aramco» bosh ofisiga zarar yetdi, PVO nishonlarni urdi
Sano yaqini (Bani Hushaysh)
Koalitsiya havo zarbalari
40 dan ortiq qurbon (asosan bolalar va ayollar)
Taiz viloyati
Raketa zarbasi va snayperlar hujumi
Mahalliy bozorda 30 kishi qurbon bo‘ldi, shifokorlar jarohatlandi
Umumiy ko‘rsatkich
105 ta aviazarba (sutka davomida)
Sulh buzilganidan beri 1 700 dan ortiq kishi halok bo‘lgan
Tinchlikning barbod bo‘lishi va gumanitar falokat
2022 yilda xalqaro hamjamiyat sa’y-harakatlari bilan imzolangan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi joriy yilning iyul oyida to‘liq o‘z kuchini yo‘qotdi.
BMT va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisobotlariga ko‘ra, so‘nggi bir necha oy ichida qayta avj olgan janglar tufayli 1 700 dan ortiq inson halok bo‘ldi, 300 mingdan ziyod aholi o‘z uy-joylarini tashlab qochishga majbur bo‘ldi. Eron va AQSH atrofidagi umumiy geosiyosiy keskinlikning chuqurlashishi mazkur mojaroning butun Yaqin Sharq mintaqasiga yoyilish xavfini tobora kuchaytirmoqda.
Izohlar 0
…