Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?

·36·Dunyo
Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?

Global energetika bozori navbatdagi halokatli shok holatiga tushdi: Brent markali qora oltin narxi bir kun ichida keskin sakrab, barreli uchun 106,9 dollargacha ko‘tarildi. Bir tomonda — strategik dengiz yo‘llarini nazoratga olib, Saudiya Arabistonini qamal qilish va Eronning AQSH bilan urushida g‘alabasini ta’minlashga urinayotgan yamanlik husiylar. Ikkinchi tomonda esa — tankerlar xavfsizligini ta’minlash uchun zarbalar berayotgan Vashington va neft bozorining keyingi taqdirini hal qiluvchi Pekin turibdi. Husiylar Bobil-Mandeb bo‘g‘ozi boshlanishidagi Moxa portini bosib olib, Hanish orollariga hujum boshlagach, dunyo bo‘ylab tankerlar urushi yangi bosqichga chiqdi.

Birinchi tomon: Husiylar va Eronning geosiyosiy qamali

Yamandagi «Ansor Alloh» harakati jang maydonida tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olishga harakat qilmoqda:

  • Strategik port egallandi: Husiylar Qizil dengiz bo‘yida joylashgan va Bobil-Mandeb bo‘g‘ozining darvozasi hisoblangan strategik Moxa portini to‘liq nazoratga oldi;

  • Saudiyaga dengiz qamali: Ushbu portning egallanishi husiylarga Suvaysh kanali tomon yo‘l olgan Saudiya tankerlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri hujum qilish uchun yangi platsdarm yaratdi;

  • Hanish orollari nishonda: Reuters xabariga ko‘ra, guruh bir vaqtning o‘zida dengizdagi muhim sanalgan Hanish orollariga ham faol hujumlarni boshladi;

  • Ikkinchi koridorning yopilishi: Husiylar to‘liq nazorat o‘rnatsa, ularning homiysi bo‘lgan Eron ikkinchi yirik neft tranzit yo‘lini bo‘g‘ib qo‘yish orqali AQSH bilan qarama-qarshilikda hal qiluvchi ustunlikka ega bo‘ladi.

«Agar husiylar bu suv yo‘lini to‘liq nazoratga olsa, bu ularning homiysi bo‘lgan Eronga AQSH bilan urushda katta ustunlik beradi, ta’minotni keskin qisqartiradi va neft narxining mislsiz darajada oshishiga sabab bo‘ladi», — deb yozmoqda Reuters agentligi.

Ikkinchi tomon: AQSHning javob zarbalari va bozor muvozanati

Vashington va xalqaro tahlilchilar vaziyatni qurol kuchi va iqtisodiy dastaklar bilan to‘xtatishga urinmoqda:

  • Ormuz bo‘g‘ozidagi keskin zarbalar: AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Eron neftini tashuvchi beshta tankerga qaqshatqich zarba berdi, ularning biri to‘liq cho‘kib ketdi;

  • Muqobil yo‘llar xavf ostida: Saudiya Arabistonining asosiy eksport tarmog‘i bo‘lgan Ormuzda harbiy to‘qnashuvlar avjiga chiqqan bir paytda, uning muqobil Qizil dengiz yo‘li ham xavfli tuzoqqa aylandi;

  • Xitoyning hal qiluvchi roli: ING banki tahlilchilari narxlarning bundan keyingi o‘sishi faqat husiylarga emas, balki dunyoning eng yirik neft xaridori bo‘lgan Xitoyning keyingi qarorlariga bog‘liq bo‘lib qolishini qayd etmoqda.

«Xitoy so‘nggi haftalarda neft xaridini qayta kuchaytirdi. Agar Pekin tomonidan xaridlar o‘sishda davom etsa, bu ta’minotdagi har qanday uzilish ta’sirini ikki barobar oshirib, narxlarni yanada balandga ko‘tarib yuboradi», — deya ogohlantirmoqda ING ekspertlari.

Tarozi pallasi: Kim yutmoqda va kim yo‘qotmoqda?

Harakatlantiruvchi omil

Husiylar va Eron pozitsiyasi

AQSH va iste’molchi bozorlar

Geografik nazorat

Moxa porti va Bobil-Mandeb og‘zini qo‘lga olib, bosimni kuchaytirdi

Dengiz patrullariga qaramay, bo‘g‘ozlar xavfsizligini kafolatlay olmayapti

Iqtisodiy zarba

Neft narxini bir kunda $106,9 ga chiqarib, global bozorga zarba berdi

Inflyatsiya va yoqilg‘i narxining ko‘tarilishi xavfiga duch kelmoqda

Tankerlar urushi

Saudiyaning muqobil eksport yo‘llarini to‘liq nishonga oldi

Eronning 5 ta tankeriga zarba berdi, biroq xavfni jilovlay olmadi

Keyingi qadam

Hanish orollari va butun bo‘g‘ozni yopish

Pekinning neft importini kamaytirishi va bozorning sovishiga umid qilish

Tarozining bir tomonida muhim bo‘g‘ozlarni bo‘g‘ib, neftni geosiyosiy qurolga aylantirayotgan husiy-eron koalitsiyasi turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonida dengizdagi hujumlarni qaytarishga ojizlik qilayotgan AQSH harbiy kuchlari va Xitoyning kutilmagan talabi turibdi. Bu qarama-qarshilik yaqin kunlarda neft narxining yangi tarixiy antirekordlarni yangilashiga sabab bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, husiylar Qizil dengizni to‘liq yopib qo‘yishga muvaffaq bo‘ladimi yoki AQSH harbiy dengiz kuchlari bu qamalni yorib o‘tish uchun keng ko‘lamli operatsiya boshlaydimi? Barreli 106 dollardan oshgan neft jahon iqtisodiyotiga qanday zarba beradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qaynoq energetik intriga tahlilini yaqinlaringiz hamda mutaxassislarga ulashing!

neft bozoriGlobal energetikaXusiylarSaudiya ArabistoniEronAQSHXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaBugun, 00:06Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Bugun, 00:05«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiMillionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiKecha, 23:56Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiKecha, 23:29«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi