Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi

·56·Dunyo
Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni xusiylar hujumidan shikastlangan «Sharq — G‘arb» neft quvurini 10 kun ichida tiklab, kuniga 4 million barrel neftni Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tgan holda Qizil dengizga yo‘naltirishni yo‘lga qo‘ydi.
  • Ushbu strategik quvurning qayta ishga tushirilishi jahon bozorida neft narxining barreliga 109 dollardan 95 dollargacha arzonlashishiga olib keldi.
  • «Saudi Aramco» kompaniyasi quvur quvvatini to‘liq hajmga qaytarish bo‘yicha ishlarni davom ettirmoqda.

Global energetika bozorida keskin narx portlashlari va dizel yonilg‘isi tanqisligi kuzatilayotgan bir paytda jahon iqtisodiyoti uchun muhim xushxabar e’lon qilindi. Saudiya Arabistoni xusiylarning havo hujumlari natijasida shikastlangan uchta nasos stansiyasini qisqa fursat ichida aylanib o‘tuvchi yo‘llarni barpo etib, strategik ahamiyatga ega «Sharq — G‘arb» (East-West) neft quvuri faoliyatini qayta tikladi. Xalqaro Reuters agentligi o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qilishicha, rasmiy Ar-Riyoz Qizil dengiz bo‘yidagi Yanbu porti orqali neft eksportini qayta yo‘lga qo‘ymoqda.

Taxminan 10 kun davom etgan majburiy to‘xtalish davrida qora oltin narxi bir barrel uchun 109 dollargacha sakrab, AQSH va Yevropada dizel hamda gaz narxlarini rekord darajaga ko‘tarib yuborgan edi; biroq quvurning qayta ishga tushirilishi haqidagi xabarlar fonida jahon bozorida narxlar soniyalar ichida barreliga 95 dollargacha arzonlashdi. OPЕKning asosiy peshqadami bo‘lgan mamlakat ushbu magistral orqali Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi xavflarni chetlab o‘tib, kuniga qariyb 4 million barrel neftni (bu butun jahon ta’minotining qariyb 4 foizini tashkil etadi) g‘arbiy portlarga yetkazib beradi. «Saudi Aramco» kompaniyasi quvur quvvatini to‘liq hajmga qaytarish bo‘yicha tezkor choralarni davom ettirmoqda.

Xo‘sh, Saudiyaning ushbu yurishi jahon bozorlarini barqarorlashtira oladimi, dizel va benzin inqiroziga barham beriladimi hamda Yaqin Sharqdagi geosiyosiy to‘qnashuvlar yoqilg‘i bozorini yana larzaga solmaydimi?

«10 kunlik inqiroz, 95 dollarlik neft va Yanbu porti»: Strategik qayta tiklanishning 5 ta asosiy nuqtasi

Energetika sahnasidagi muhim o‘zgarishlar bo‘yicha eng asosiy faktlar:

  • Quvur qayta ishga tushdi: Saudiya Arabistoni xusiylar hujumiga uchragan 3 ta nasos stansiyasi atrofida tezkor yangi tarmoq qurib, «Sharq — G‘arb» quvurini ishga tushirdi;

  • Neft narxi keskin tushdi: 10 kunlik to‘xtalish sabab 109 dollargacha ko‘tarilgan bir barrel neft narxi xabardan so‘ng 95 dollargacha arzonlashdi;

  • Kuniga 4 million barrel hajm: Qirollik dunyo neft ta’minotining 4 foizini tashkil etuvchi ushbu ulkan oqimni Qizil dengizdagi Yanbu portiga yo‘naltirmoqda;

  • Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tish yo‘li: Ushbu tizim Eron nazoratidagi xavfli Ho‘rmuz bo‘g‘oziga bog‘lanib qolmaslik va logistika uzluksizligini saqlashga xizmat qiladi;

  • «Saudi Aramco» rejasi: Ayni paytda quvur pasaytirilgan quvvatda ishlayotgan bo‘lsa-da, kompaniya yaqin vaqt ichida prokachkani to‘liq 4 mln barrel darajasiga olib chiqishni maqsad qilgan.

«Sharq — G‘arb» neft quvuri inqirozi: To‘xtash va qayta tiklanish ko‘rsatkichlari

Saudiya Arabistonining neft eksporti bo‘yicha holati taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Hujumdan keyingi 10 kunlik to‘xtalish

Quvur qayta ishga tushirilgandan so‘ng

Jahon neft narxi (Brent)

109 dollargacha ko‘tarildi (pik nuqta)

95 dollargacha tushdi (arzonlashish)

Quvur holati

3 ta nasos stansiyasi shikastlanib, to‘xtatilgan

Aylanma yo‘llar qurilib, qayta tiklandi

Tranzit yo‘nalishi

Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi keskin to‘siqlar ostida

Qizil dengiz, Yanbu porti orqali eksport

Eksport hajmi

Minimal darajagacha tushib ketgan edi

Kuniga 4 mln barrelgacha (jahonning 4% ulushi)

Yoqilg‘i bozorlariga ta’siri

Dizel va gaz narxlari tarixiy rekord o‘rnatdi

Bozorlarda vahima pasayib, ta’minot barqarorlashmoqda

Operator («Saudi Aramco»)

Favqulodda qayta tiklash ishlari

To‘liq propusk quvvatini oshirish bosqichida

Energetika va iqtisodiy xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu voqea global bozorni qutqardi?

Xalqaro bozor tahlilchilari va neft sohasi ekspertlarining xulosalari:

  • Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bosimidan qutilish: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi Yaqin Sharqdagi harbiy nizolar va kemalarga hujumlar sababli eng xavfli nuqtaga aylangan edi; «Sharq — G‘arb» quvuri esa Saudiyaga neftni to‘g‘ridan to‘g‘ri Qizil dengizga olib chiqib, dengiz blokadasini muvaffaqiyatli aylanib o‘tish imkonini berdi;

  • Dizel inqirozini jilovlash: Neft narxining 109 dollarga ko‘tarilishi ayniqsa AQSH va Yevropa sanoati uchun og‘ir zarba bo‘ldi, logistika va dizel yonilg‘isi keskin qimmatlashdi; narxlarning 95 dollarga qaytishi global inflyatsiya xavfini vaqtincha bo‘lsa-da pasaytiradi;

  • Saudiya injiniringining tezkorligi: Odatda murakkab neft infratuzilmasidagi avariyalarni bartaraf etish bir necha oy vaqt oladi; Saudiyaning 10 kun ichida aylanma nasos quvurlarini barpo etishi «Aramco»ning inqirozlarga tayyorligi va ulkan moliyaviy-texnik qudratini isbotladi;

  • Geosiyosiy bosim richagi: Ar-Riyoz quvur quvvatini kuniga 4 million barrelga yetkazish orqali jahon ta’minotidagi tanqislikni tezkorlik bilan yopish qobiliyatiga ega ekanini namoyish etib, neft bozoridagi narxlarni belgilovchi yagona bosh kuch bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi.

Saudiya Arabistonining ushbu strategik qadami jahon iqtisodiyotini navbatdagi og‘ir yoqilg‘i shokidan qutqarib qolgan hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Sizningcha, Saudiya Arabistoni neft quvurini ishga tushirishi ortidan yoqilg‘i narxlari yanada pasayib, 80-85 dollar darajasiga tushadimi yoki Yaqin Sharqdagi keskinliklar narxni yana 100 dollardan oshirib yuboradimi? Neft arzonlashishi milliy bozorimizdagi yoqilg‘i narxlariga qanday ta’sir ko‘rsatishi kerak deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon iqtisodiyotiga bevosita daxldor ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!

Saudi AramcoYanbu portiSharq-G‘arb neft quvuriOPЕK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqda19 sentabr 22:56«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi15 avgust 10:17Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdi5 sentabr 19:25Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?8 avgust 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota