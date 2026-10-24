Misrlik dehqon tomorqasidan 3000 yillik fir’avn haykallarini topdi

·1·Dunyo
Misrlik dehqon tomorqasidan 3000 yillik fir’avn haykallarini topdi

Misrda oddiy dehqon tomorqasini qazish vaqtida kutilmagan tarixiy topilmaga duch keldi. Uning yeridan 3000 yildan ortiq tarixga ega fir’avn Ramzes II haykallarining bo‘laklari topildi.

Ma’lum qilinishicha, dehqon dastlab iyerogliflar tushirilgan toshni payqab qolgan va bu haqda arxeologlarga xabar bergan. Keyinchalik olib borilgan qazish ishlari davomida fir’avn haykalining 1,6 metrlik bosh qismi hamda uzunligi 2,4 metr bo‘lgan yana bir haykal bo‘lagi aniqlangan.

Topilmaning tarixiy ahamiyati yuqori baholanmoqda. Ramzes II Qadimgi Misrning eng mashhur fir’avnlaridan biri bo‘lib, miloddan avvalgi XIII asrda hukmronlik qilgan.

Qizig‘i, tarixiy yodgorliklarni topib, bu haqda tegishli idoralarga xabar bergani uchun dehqon va uning turmush o‘rtog‘iga Makkaga ziyorat safari uchun chiptalar sovg‘a qilingan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)22 sentabr 20:56Misrda Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan haykal qoldiqlari topildiMisrda Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan haykal qoldiqlari topildi15 oktabr 07:10150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlariBugun 17:17Qimmat tahlillardan voz kechish mumkinmi? G‘arbiy Sibir konlari bo‘yicha muhim kashfiyotQimmat tahlillardan voz kechish mumkinmi? G‘arbiy Sibir konlari bo‘yicha muhim kashfiyotBugun 16:25Teri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladiTeri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladiBugun 16:07Ikki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiIkki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiBugun 15:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi