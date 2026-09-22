Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)

·86·Dunyo
Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)

Zamonaviy futbol yulduzlarining mashhurligi ba’zan tasavvur qilib bo‘lmas, hayratlanarli darajaga yetishi mumkin. «Liverpul» va Misr milliy terma jamoasi yetakchisi Muhammad Saloh Turkiyaning Trabzon viloyati tog‘larida ta’til o‘tkazayotib, shunchaki tabiat bag‘rida dam olish asnosida oddiy bir qoya toshi ustida o‘tirgan holda suratga tushadi va uni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylaydi. Ana shu oddiygina fotosurat Turkiyada chinakam «ijtimoiy portlash»ga sabab bo‘ldi: futbol yulduzi dam olgan yaylovga mahalliy aholi va muxlislar tomonidan darhol «Salah Yaylası» («Saloh yaylovi») nomi berilib, maxsus belgi va bayroq o‘rnatildi.

Natijada kimsasiz tog‘ bag‘riga yuzlab odamlar oqib kela boshladi — tog‘ yonbag‘irlarida mashinalarning uzun tirbandligi yuzaga keldi, odamlar esa Saloh o‘tirgan o‘sha tosh ustida rasmga tushish uchun navbatda turishmoqda. Hatto ayrim muxlislar misrlik futbolchi sharafiga fir’avnlar libosini kiyib kelib suratga tushayotgan bo‘lsa, boshqalari futbolchi o‘tirgan toshni ehtirom bilan o‘pib, unga tavof darajasida munosabat bildirmoqda. Birgina post tufayli tashlandiq tog‘ qishlog‘i kutilmaganda mintaqaning eng ommabop sayyohlik nuqtasiga aylandi.

Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)

Xo‘sh, ijtimoiy tarmoqlar asrida media ta’sir kuchi qanday qilib oddiy toshni «muqaddas qadamjo» darajasiga ko‘tardi, mahalliy aholi bu kutilmagan turizm bumidan qanday foyda ko‘rmoqda va mashhurlik chegarasi qayerda tugaydi?

«Toshga navbat, fir’avn liboslari va tog‘dagi tirbandlik»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Trabzonda yuz bergan hayratlanarli hodisaning eng muhim tafsilotlari:

  • Shunchaki bir surat: Muhammad Saloh tog‘li hududdagi soy bo‘yida oddiy tosh ustida o‘tirgan suratini joylashtirdi va shu bilan hammasi boshlandi;

  • «Saloh yaylovi» paydo bo‘ldi: Ishqibozlar ushbu yaylovga rasman peshlavha yasab, «Salah Yaylası» va «Trabzonspor» bayrog‘ini qadab qo‘yishdi;

  • Tog‘ yo‘llaridagi tirbandlik: Yuzlab avtomobillar va sayyohlar ushbu manzilga yopirilib, tor tog‘ yo‘lida katta tiqilinch keltirib chiqardi;

  • Toshni o‘pish va navbatlar: Muxlislar yulduz futbolchi o‘tirgan toshga chiqish uchun navbatda turib, ayrimlari uni o‘pishgacha borib yetdi;

  • Fir’avn obrazidagi sahnalar: «Misr qiroli»ga hurmat sifatida turkiyalik ishqibozlar tosh ustida qadimgi Misr fir’avnlari kiyimida suratga tushmoqda.

Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)

Trabzondagi «Saloh effekti»: Oddiy qishloqning turistik portlashi

Hodisa tafsilotlari va yuzaga kelgan manzara taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Saloh tashrifidan oldin

Saloh suratidan keyingi holat

Hudud nomi va maqomi

Kimsasiz, nomsiz tog‘ yaylovi

«Salah Yaylası» (Saloh yaylovi — rasmiy belgili)

Odamlar oqimi

Faqat kam sonli chorvadorlar

Yuzlab muxlislar va kunlik sayyohlar oqimi

Yo‘llardagi vaziyat

Bo‘sh va ochiq tog‘ yo‘llari

Avtomobillarning uzundan-uzoq tirbandligi

E’tibor obyekti

Soy bo‘yidagi oddiy dala toshi

Muxlislar o‘padigan va navbatda turadigan «eksponat»

Kreativ harakatlar

Yo‘q

Fir’avn liboslarida fotosessiyalar uyushtirish

Iqtisodiy va media ta’sir

Nol media qiymat

Millionlab ko‘rishlar va bepul hududiy marketing

Media va ijtimoiy psixologiya ekspertizasi: Bu hodisa ortida nima yotibdi?

Madaniyatshunoslar, marketologlar va jamoatchilik tahlilchilarining xulosalari:

  • Shaxsga sig‘inish va zamon kumirlari: Inson tabiatida o‘zi sevgan va yuksaklikka ko‘targan qahramonlari tekkan narsalarga o‘zgacha ma’no yuklash mayli bor; Salohning millionlab muxlislari uchun u o‘tirgan tosh shunchaki mineral emas, balki afsonaning energiyasi tekkan ramzga aylanib qoldi;

  • «Instagram-turizm» qudrati: Bugungi dunyoda vizual kontent va ijtimoiy tarmoqlar turizm geografiyasini bir soniyada o‘zgartira oladi; hech qanday reklama budjetisiz, bitta yulduzning tasodifiy posti butun boshli viloyatga katta sayyohlik oqimini jalb qildi;

  • Fanatlik va chegaralar: Muxlislarning toshni o‘pishi yoki fir’avn kiyimida kelishi tarmoqlarda bir vaqtning o‘zida kulgi va ajablanish uyg‘otmoqda; ekspertlar bunday holatlarni ommaviy psixozdan ko‘ra, ko‘proq hazil-mutoyiba va trend ortidan quvish sifatida izohlamoqda;

  • Trabzon iqtisodiyoti uchun kutilmagan sovg‘a: Mahalliy munitsipalitet va aholi uchun bu vaziyat tabiiy marketing tramplinidir; agar hududda tegishli infratuzilma yaratilsa, «Saloh yaylovi» Turkiyaning Qora dengiz bo‘yidagi eng serdaromad sayyohlik nuqtalaridan biriga aylanishi mumkin.

Muhammad Salohning birgina tabiat qo‘ynidagi hordig‘i bugungi dunyoda axborot va shuhrat chegara bilmasligining yana bir yorqin timsoliga aylandi.

Sizningcha, futbol yulduzi o‘tirgan oddiy tosh uchun tog‘larga borish va navbatda turishni chinakam muhabbat deb baholash kerakmi yoki bu mantiqsiz muxlislik darajasimi? Agar sevimli yulduzingiz shunday joyga borsa, siz ham u yerni ko‘rish uchun yo‘lga chiqarmidingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarmoqlarni larzaga solayotgan ushbu qiziqarli voqeani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdiBugun, 21:253,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldiBugun, 21:03Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiBugun, 21:0270 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondiBugun, 20:15Masjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiMasjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiBugun, 19:58Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota