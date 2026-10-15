Misrda Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan haykal qoldiqlari topildi

·44·Dunyo
Misrda Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan haykal qoldiqlari topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Misrning Behbeyt al-Hajar qishlog‘ida qariyb 3 ming yillik tarixga ega bo‘lgan, Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan qirollik haykalining qoldiqlari topildi.
  • Ramzes II haykalining taxminan 1,6 metr balandlikdagi boshi va to‘liq holatda taxminan 8,5 metr bo‘lgani aniqlangan, ikkinchi haykalning saqlanib qolgan qismi esa 2,4 metrni tashkil etadi.
  • Topilmalar orasida fir’avnning qirollik unvonlarini o‘z ichiga olgan iyeroglif yozuvlari tushirilgan pushti granit bo‘lagi ham bor.

Misrning Nil deltasi hududidagi qishloqda qariyb 3 ming yillik tarixga ega bo‘lgan ikki ulkan qirollik haykalining qoldiqlari aniqlandi. Ulardan biri Qadimgi Misrning mashhur hukmdori Ramzes II tasvirlangan haykal ekani tasdiqlangan. Ikkinchi haykal ham shu fir’avnga tegishli bo‘lishi mumkin. Bu haqda Ahram Online va boshqa xalqaro nashrlar xabar berdi.

Topilma Qohiradan taxminan 100 kilometr shimolda joylashgan Behbeyt al-Hajar qishlog‘ida aniqlangan. Mahalliy aholi vakili o‘z yerida ishlayotganida yozuvlar tushirilgan tosh bo‘lagini ko‘rib qolgan va bu haqda arxeologiya idoralariga xabar bergan. Mutaxassislar toshning qadimiyligini aniqlagach, hududda qutqaruv-qazish ishlari boshlangan.

Qazishmalar davomida haykallarning qoldiqlari va iyeroglif yozuvlari tushirilgan pushti granit bo‘lagi topilgan. Eng diqqatga sazovor topilmalardan biri — Ramzes II haykalining taxminan 1,6 metr balandlikdagi bosh qismi. Unda fir’avn Yuqori va Quyi Misrni birlashtirishni ifodalovchi qo‘sh tojda tasvirlangan.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, haykal to‘liq holatida, poydevori bilan birga, taxminan 8,5 metr balandlikda bo‘lgan.

Ikkinchi haykalning saqlanib qolgan qismi qariyb 2,4 metrni tashkil etadi. Uning ayrim qismlari, jumladan, oyoqlari va pastki qismi yo‘qolgan. Shunga qaramay, haykalning yuz qismi yaxshi saqlangani qayd etilgan.

Pushti granit bo‘lagidagi iyerogliflar Ramzes II ning qirollik unvonlarini o‘z ichiga oladi. Bu yozuvlar topilmalarning fir’avn bilan bog‘liqligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etgan.

Misr rasmiylari qadimiy toshni aniqlab, tegishli idoralarga xabar bergan mahalliy aholi vakilining harakatlarini yuqori baholagan. Hozirda hududda qazish ishlari davom etmoqda. Arxeologlar yangi topilmalar orqali mazkur joyning qadimgi tarixdagi ahamiyatini yanada aniqlashga umid qilmoqda.

Behbeyt al-Hajar qadimgi Isida ibodatxonasi xarobalari bilan ham mashhur. Asosan ulkan granit bloklardan qurilgan ushbu majmua Misr tarixining keyingi davrlarida muhim diniy markazlardan biri bo‘lgan. Biroq yangi topilgan haykallarning ibodatxona bilan bevosita bog‘liqligi hozircha aniqlanmagan.

Ma’lumot uchun, Ramzes II Qadimgi Misrning XIX sulolasi vakili bo‘lib, miloddan avvalgi 1279–1213 yillarda hukmronlik qilgan. U mamlakat tarixidagi eng mashhur fir’avnlardan biri sanaladi. Uning davrida ko‘plab ibodatxonalar, ulkan haykallar va me’moriy yodgorliklar barpo etilgan. Ramzes II tarixda Ramzes Buyuk nomi bilan ham tanilgan.

Loyli yer ustida turgan yirik granit toshining yaqindan ko‘rinishi.Yuzasida qadimiy yozuvlar va belgilar o‘yilgan yirik tosh tuproq ustida yotibdi.
Ramzes IIBehbeyt al-HajarMisr arxeologiyasiNil deltasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda haykal yo‘lini ochish uchun elektr simlarini kesib tashlashdi (video)Hindistonda haykal yo‘lini ochish uchun elektr simlarini kesib tashlashdi (video)2 oktabr 16:58Yevropa parlamentida Trampning oltindan yalang‘och haykali namoyish etildiYevropa parlamentida Trampning oltindan yalang‘och haykali namoyish etildi7 oktabr 14:55Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandiNuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi1 oktabr 00:20Qumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiQumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildi5 iyul 00:49Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiMessi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildi22 iyun 22:35Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi31 iyul 18:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi