Fransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiyada hukumat siyosatiga qarshi 400 mingdan ortiq odam ishtirokida keng ko‘lamli norozilik namoyishlari boshlandi.
- Klermon-Ferran shahrida namoyishchilar va politsiya o‘rtasida shiddatli to‘qnashuvlar yuz berdi.
- Tartibni saqlash uchun mamlakat bo‘ylab 70 ming nafar politsiyachi, vertolyotlar va zirhli texnikalar safarbar etildi.
- Xavfsizlik nuqtayi nazaridan Parijdagi Luvr, Orse, Pikasso muzeylari hamda «Gran-Pale» ko‘rgazma majmuasi o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi.
Fransiya bo‘ylab ijtimoiy va siyosiy keskinlikning yangi va keng qamrovli to‘lqini boshlandi. Mamlakat bo‘ylab 400 mingdan ziyod namoyishchilar ko‘chalarga chiqib, hukumat siyosatiga qarshi norozilik bildirmoqda.
Vaziyat ayniqsa yirik shaharlarda keskin tus oldi: Klermon-Ferran shahrida namoyishchilar bilan politsiya o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri shiddatli to‘qnashuvlar qayd etildi. Tartibsizliklar xavfi sababli poytaxt Parijdagi dunyoga mashhur madaniy maskanlar o‘z eshiklarini muddatidan oldin yopishga majbur bo‘ldi.
70 ming politsiyachi, vertolyotlar va zirhli texnika
Fransiya rasmiylari keng ko‘lamli talon-toroj va o‘t qo‘yishlarning oldini olish maqsadida misli ko‘rilmagan xavfsizlik choralarini ishga soldi:
Ulkan xavfsizlik kuchlari: Reuters agentligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, tartibni saqlash uchun butun mamlakat bo‘yicha 70 000 nafar politsiyachi va jandarmlar safarbar etildi;
Maxsus texnikalar jang shayligida: Tartibsizliklarni bartaraf etish uchun vertolyotlar, og‘ir zirhli avtomashinalar hamda suv purkagich maxsus texnikalar namoyish o‘choqlariga olib kelindi;
Klermon-Ferrandagi to‘qnashuvlar: Shahar markazlarida olomonni tarqatish vaqtida politsiya maxsus vositalarni qo‘llashga majbur bo‘lmoqda.
Parijda madaniy hayot to‘xtadi: Mashhur muzeylar yopiq
Xavfsizlikka tug‘ilgan tahdid va tartibsizliklar sababli Fransiyaning eng nufuzli turizm va madaniyat markazlari o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi:
Luvr va Orse muzeylari: Millionlab sayyohlar tashrif buyuradigan bosh durdonalar — Luvr va Orse muzeylari eshiklariga qulf osildi;
Pikasso va Gran-Pale: Pikasso muzeyi hamda «Gran-Pale» (Grand Palais) ko‘rgazma majmuasi ham mehmonlarni qabul qilishni to‘xtatib, favqulodda xavfsizlik rejimiga o‘tkazildi.
Mamlakat bo‘ylab norozilik harakatlari tobora avj olib borayotgani sababli, vaziyatning yanada keskinlashish xavfi yuqoriligicha qolmoqda.
Izohlar 0
…