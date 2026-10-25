Fransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlar

·69·Dunyo
Fransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiyada hukumat siyosatiga qarshi 400 mingdan ortiq odam ishtirokida keng ko‘lamli norozilik namoyishlari boshlandi.
  • Klermon-Ferran shahrida namoyishchilar va politsiya o‘rtasida shiddatli to‘qnashuvlar yuz berdi.
  • Tartibni saqlash uchun mamlakat bo‘ylab 70 ming nafar politsiyachi, vertolyotlar va zirhli texnikalar safarbar etildi.
  • Xavfsizlik nuqtayi nazaridan Parijdagi Luvr, Orse, Pikasso muzeylari hamda «Gran-Pale» ko‘rgazma majmuasi o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi.

Fransiya bo‘ylab ijtimoiy va siyosiy keskinlikning yangi va keng qamrovli to‘lqini boshlandi. Mamlakat bo‘ylab 400 mingdan ziyod namoyishchilar ko‘chalarga chiqib, hukumat siyosatiga qarshi norozilik bildirmoqda.

Vaziyat ayniqsa yirik shaharlarda keskin tus oldi: Klermon-Ferran shahrida namoyishchilar bilan politsiya o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri shiddatli to‘qnashuvlar qayd etildi. Tartibsizliklar xavfi sababli poytaxt Parijdagi dunyoga mashhur madaniy maskanlar o‘z eshiklarini muddatidan oldin yopishga majbur bo‘ldi.

Fransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlar

70 ming politsiyachi, vertolyotlar va zirhli texnika

Fransiya rasmiylari keng ko‘lamli talon-toroj va o‘t qo‘yishlarning oldini olish maqsadida misli ko‘rilmagan xavfsizlik choralarini ishga soldi:

  • Ulkan xavfsizlik kuchlari: Reuters agentligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, tartibni saqlash uchun butun mamlakat bo‘yicha 70 000 nafar politsiyachi va jandarmlar safarbar etildi;

  • Maxsus texnikalar jang shayligida: Tartibsizliklarni bartaraf etish uchun vertolyotlar, og‘ir zirhli avtomashinalar hamda suv purkagich maxsus texnikalar namoyish o‘choqlariga olib kelindi;

  • Klermon-Ferrandagi to‘qnashuvlar: Shahar markazlarida olomonni tarqatish vaqtida politsiya maxsus vositalarni qo‘llashga majbur bo‘lmoqda.

Fransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlar

Parijda madaniy hayot to‘xtadi: Mashhur muzeylar yopiq

Xavfsizlikka tug‘ilgan tahdid va tartibsizliklar sababli Fransiyaning eng nufuzli turizm va madaniyat markazlari o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi:

  • Luvr va Orse muzeylari: Millionlab sayyohlar tashrif buyuradigan bosh durdonalar — Luvr va Orse muzeylari eshiklariga qulf osildi;

  • Pikasso va Gran-Pale: Pikasso muzeyi hamda «Gran-Pale» (Grand Palais) ko‘rgazma majmuasi ham mehmonlarni qabul qilishni to‘xtatib, favqulodda xavfsizlik rejimiga o‘tkazildi.

Mamlakat bo‘ylab norozilik harakatlari tobora avj olib borayotgani sababli, vaziyatning yanada keskinlashish xavfi yuqoriligicha qolmoqda.

FransiyaKlermon-FerranLuvr muzeyiOrse muzeyi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaFransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqda19 oktabr 14:539 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:58Makron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqdaMakron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqda18 oktabr 22:23Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldiNarx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi18 oktabr 12:4916 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi18 avgust 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi