Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqda

·78·Dunyo
Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqda

Fransiyada keng ko‘lamli norozilik namoyishlari ortidan mamlakatning yirik shaharlarida vaziyat keskinlashgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, ko‘chalarga 800 mingdan ortiq kishi chiqqan. Ayrim hududlarda namoyishlar tartibsizliklarga aylanib, savdo obyektlariga zarar yetkazilmoqda.

Xabarlarda Hermès, Louis Vuitton, Guerlain va Apple kabi mashhur brendlar do‘konlari namoyishchilar tomonidan vayron qilingani aytilmoqda. Limoges shahrida esa tarixiy shahar hokimiyati binosiga o‘t qo‘yilgani haqida ma’lumotlar tarqalgan.

Fransiya poytaxti Parijda namoyishchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlari o‘rtasida to‘qnashuvlar yuz berayotgani, ayrim ko‘chalarda barrikadalar paydo bo‘layotgani bildirilmoqda.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim xabarlarda namoyishchilar Fransiyaning mashhur diqqatga sazovor joylari — Eyfel minorasi hamda Luvr muzeyi tomon yo‘l olishni rejalashtirayotgani ta’kidlangan. Biroq ushbu obyektlarga bevosita xavf tug‘ilgani haqidagi ma’lumotlarni alohida tasdiqlash talab etiladi.

Noroziliklar boshqa Yevropa davlatlarida ham kuzatilayotgani aytilmoqda. Jumladan, Italiyaning Milan shahrida qariyb 5 ming kishi namoyishga chiqqani haqida xabar berilgan.

Fransiyada norozilikParijEyfel minorasiLuvr muzeyi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiAyol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildi8 sentabr 17:33Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildi8 sentabr 14:27Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildiXitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildiBugun 15:37“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)Bugun 15:19Ekvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldiEkvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldiBugun 15:13Dasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landiDasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landiBugun 14:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda