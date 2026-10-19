Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqda
Fransiyada keng ko‘lamli norozilik namoyishlari ortidan mamlakatning yirik shaharlarida vaziyat keskinlashgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, ko‘chalarga 800 mingdan ortiq kishi chiqqan. Ayrim hududlarda namoyishlar tartibsizliklarga aylanib, savdo obyektlariga zarar yetkazilmoqda.
Xabarlarda Hermès, Louis Vuitton, Guerlain va Apple kabi mashhur brendlar do‘konlari namoyishchilar tomonidan vayron qilingani aytilmoqda. Limoges shahrida esa tarixiy shahar hokimiyati binosiga o‘t qo‘yilgani haqida ma’lumotlar tarqalgan.
Fransiya poytaxti Parijda namoyishchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlari o‘rtasida to‘qnashuvlar yuz berayotgani, ayrim ko‘chalarda barrikadalar paydo bo‘layotgani bildirilmoqda.
Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim xabarlarda namoyishchilar Fransiyaning mashhur diqqatga sazovor joylari — Eyfel minorasi hamda Luvr muzeyi tomon yo‘l olishni rejalashtirayotgani ta’kidlangan. Biroq ushbu obyektlarga bevosita xavf tug‘ilgani haqidagi ma’lumotlarni alohida tasdiqlash talab etiladi.
Noroziliklar boshqa Yevropa davlatlarida ham kuzatilayotgani aytilmoqda. Jumladan, Italiyaning Milan shahrida qariyb 5 ming kishi namoyishga chiqqani haqida xabar berilgan.
Izohlar 0
…