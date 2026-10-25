Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)

·73·Dunyo
Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)

Qozog‘istonning Jambil viloyatida 45 yoshli ayol o‘g‘li uning avtomobilini boshqarib, xavfli drift qilgani uchun javobgarlikka tortildi. Bu haqda NUR.KZ viloyat politsiya departamentiga tayanib xabar berdi.

Jambil viloyati Politsiya departamenti ma’lumotiga ko‘ra, xavfli avtomobil boshqarish holati Merke tumani politsiya bo‘limida qayd etilgan va tegishli tekshiruv o‘tkazilgan.

«45 yoshli fuqaro voyaga yetmagan o‘g‘liga avtomobilni boshqarishga ruxsat bergani uchun ma’muriy javobgarlikka tortildi.

Transport vositasi musodara qilindi», — deyiladi politsiya xabarida.

Bundan tashqari, politsiya xodimlari ayolga bunday xatti-harakatlarning huquqiy oqibatlarini tushuntirib, yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish zarurligini eslatgan.

Jambil viloyatiMerke tumaniYo‘l harakati qoidalariNUR.KZ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)Bugun 11:06Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiJambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandi2 oktabr 21:49Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»5 oktabr 10:28Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdi18 avgust 09:48Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi30 iyul 20:58Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi