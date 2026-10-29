Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)

·3·Dunyo
Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)

Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida uy egasi va 22 yoshli ijarachi o‘rtasida yuzaga kelgan janjal videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Hodisa ijarachi uyni belgilangan muddatda bo‘shatmagani sababli kelib chiqqan. Bu haqda NUR.KZ ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, ayol ijaraga bergan uyini bo‘shatishni talab qilganida, ular o‘rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Tarqalgan videoda erkakning ayolga nisbatan haqoratli so‘zlar ishlatib, unga tashlangani aks etgan.

Ostona shahar politsiya departamenti ma’lumotiga ko‘ra, 22 yoshli gumonlanuvchi ushlangan. Janjal davomida u uy egasiga tan jarohati yetkazgani sababli mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.

Shuningdek, erkak haqoratli so‘zlar ishlatib, mayda bezorilik sodir etgani uchun sud qarori bilan 30 sutkaga ma’muriy qamoqqa olingan.

OstonaNUR.KZOstona shahar politsiya departamentimayda bezorilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)25 oktabr 11:06Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)25 oktabr 10:55Qozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldiQozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldi2 oktabr 20:14Ozarbayjonda TikTok'da so‘kingan bloger 15 sutkaga qamaldiOzarbayjonda TikTok'da so‘kingan bloger 15 sutkaga qamaldi26 oktabr 17:00Olimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiOlimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindi10 iyul 13:32Qozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshdaQozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshda4 oktabr 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda