O‘zbekistonda mast haydovchilarga ikki yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin
O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonun senatorlar tomonidan ma’qullandi. Yangi tartiblarga ko‘ra, ayrim qoidabuzarliklar uchun jarima va ma’muriy qamoq bilan birga ozodlikdan mahrum qilish jazosi ham belgilanmoqda.
Xususan, mast holda avtomobil boshqarishni takroran sodir etgan haydovchilar bir yildan ikki yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Shuningdek, avtomobil boshqaruvini voyaga yetmagan shaxsga topshirganlar uchun ham javobgarlik kuchaytiriladi. Bu qoidabuzarlik uchun 50 BHM, ya’ni 22 million so‘m miqdorida jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.
Agar voyaga yetmagan shaxsga avtomobil boshqaruvi topshirilishi og‘ir oqibatlarga olib kelsa, aybdorga nisbatan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…