Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)

·84·Dunyo
Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)

Qozog‘istonning Kokshetau shahrida qutqaruvchilar ikki nafar keksa insonga yordam ko‘rsatdi. 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarilib, tez tibbiy yordam brigadalariga topshirildi. Bu haqda NUR.KZ Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar berdi.

Vazirlik matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, vazirlikning tezkor-qutqaruv otryadi xodimlari politsiya xodimlari bilan birgalikda ikki nafar keksa fuqaroning xonadonlari eshiklarini ochishga yordam bergan.

Birinchi holatda 93 yoshli erkak mustaqil ravishda o‘rnidan turib, eshikni ocha olmasligi aniqlangan.

Xonadonga kirish uchun qutqaruvchilar alpinizm uskunalaridan foydalangan. Ular balkon orqali to‘rtinchi qavatdan uchinchi qavatga tushib, xonadonga kirgan. Shundan so‘ng erkak tez tibbiy yordam brigadasiga topshirilgan.

Ikkinchi holatda esa 1937 yilda tug‘ilgan 89 yoshli ayol qutqarilgan. Avariya-qutqaruv ishlari yakunlangach, u ham tez tibbiy yordam xodimlariga topshirilgan.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni keksa insonlarni e’tiborsiz qoldirmaslikka, ularning ahvolidan muntazam xabar olib turishga chaqirdi. Shuningdek, favqulodda vaziyat yuzaga kelganda darhol 112 raqamiga qo‘ng‘iroq qilish kerakligini eslatdi.

KokshetauQozog‘iston Favqulodda vaziyatlar vazirligiNUR.KZ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Bugun 10:55Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiKecha 00:07Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Hindistondagi mehmonxonada qonunga xilof faoliyat aniqlandi: o‘zbekistonlik ayol ham qutqarildiHindistondagi mehmonxonada qonunga xilof faoliyat aniqlandi: o‘zbekistonlik ayol ham qutqarildi4 oktabr 21:24Indoneziya sohillarida sayyohlar kemasi cho‘kdi: 19 kishi qutqarildi (video)Indoneziya sohillarida sayyohlar kemasi cho‘kdi: 19 kishi qutqarildi (video)30 sentabr 08:3912 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildi12 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildi3 iyul 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi