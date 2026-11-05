Shirinlik janjalida vafot etgan 19 yoshli Madinaning jasadi qabrdan qazib olindi

·80·Jamiyat
Shirinlik janjalida vafot etgan 19 yoshli Madinaning jasadi qabrdan qazib olindi

Qozog‘istonning Jambil viloyatida sirli tarzda vafot etgan 19 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Madinaning jasadi qayta sud-tibbiy ekspertizasidan o‘tkazish uchun qabrdan qazib olindi. Marhumaning yaqinlari dastlabki tekshiruv natijalariga shubha bildirgani sababli eksgumatsiya o‘tkazishni so‘ragan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Madina shirinlik sababli turmush o‘rtog‘i bilan yuzaga kelgan janjaldan keyin vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Uning o‘limi bilan bog‘liq holatlar hanuzgacha to‘liq oydinlashmagan.

Mahalliy jurnalist Jan Ahmadiyevning ma’lum qilishicha, eksgumatsiya 4 noyabr kuni jabrlanuvchi tomonning rasmiy iltimosnomasi asosida amalga oshirilgan. Marhumaning oilasi dastlabki ekspertiza xulosalariga rozi bo‘lmagan va ularning ishonchliligiga shubha bildirgan.

Shundan so‘ng Olmaota shahrida qayta komissiya sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jasadni qabrdan chiqarish jarayoni politsiya xodimlari hamda tegishli soha mutaxassislari ishtirokida o‘tkazilgan.

Jambil viloyati Politsiya departamenti ma’lumotiga ko‘ra, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya’ni o‘zini o‘zi o‘ldirish darajasiga yetkazish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

Hozirda marhumaning turmush o‘rtog‘i ish doirasida himoyalanish huquqiga ega guvoh maqomida qolmoqda. Qayta ekspertiza natijalari Madinaning o‘limi bilan bog‘liq savollarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

Jambil viloyatieksgumatsiyasud-tibbiy ekspertizaJinoyat kodeksi 105-modda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)25 oktabr 10:55Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiJambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandi2 oktabr 21:49Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdi18 avgust 09:48Erini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldiErini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldi30 oktabr 08:09Firibgarlik sxemasi: Termizda yuzlab odamlarni chuv tushirgan avtosalon xodimlari qamaldiFiribgarlik sxemasi: Termizda yuzlab odamlarni chuv tushirgan avtosalon xodimlari qamaldiBugun 21:39Shov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindiShov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindiBugun 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?