Quruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasi
Tasavvur qiling, suvda emas, balki quruqlikda harakatlana oladigan baliq bor — xuddi boshqa olamdan kelgandek g‘alati va sirli mavjudot. Bu — zirhli laqqa baliq.
Suv havzalari qurib qolganda, u o‘z yashash joyini tark etib, quruqlikka chiqadi va qum hamda loylar orasida hayratlanarli sayohatini boshlaydi. Uning tanasini qoplagan mustahkam zirh quruq muhitdan himoya qilsa, kuchli ko‘krak suzgichlari esa unga yer ustida sudralib harakatlanish imkonini beradi.
Eng hayratlanarli jihati shundaki, bu baliq atmosfera havosidan nafas ola oladi. Aynan shu noyob qobiliyati tufayli u yangi suv manbalarini izlab, uzoq masofalarni bosib o‘tishga qodir.
Ba’zida u bir necha kun davomida quruqlikda yashab, omon qolish uchun kurashadi. Bu esa tabiatning moslashuvchanligi va yashash instinktining naqadar kuchli ekanini yana bir bor isbotlaydi.
Haqiqatan ham, bu imkonsizdek tuyuladi. Ammo tabiat har doim o‘z yo‘lini topadi — hatto baliqlarni ham quruqlikda “yurishga” majbur qilsa ham.
…