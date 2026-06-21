Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamang
Inson hayotida eng ko‘p kuch va vaqt oladigan narsalardan biri — uni qadrlamaydigan odamlarga o‘zini isbotlashga urinishdir. Ba’zan biz kimningdir e’tiborini qozonish, mehriga sazovor bo‘lish yoki tan olinish uchun o‘zimizni o‘zgartirishga harakat qilamiz.
Lekin haqiqiy munosabat doimiy sinov va isbot talab qilmaydi.
Sizni chin dildan qadrlaydigan insonlar tashqi ko‘rinishingiz, muvaffaqiyatingiz yoki ular xohlagan odamga aylanganingiz uchun emas, aynan borligingiz uchun hurmat qiladi. Ular kamchiliklaringizni ham qabul qilib, og‘ir paytlarda sizdan yuz o‘girmaydi.
Qadrlamaydigan insonning mehrini qozonishga urinish esa vaqt o‘tishi bilan o‘zingizga bo‘lgan ishonchni susaytirishi mumkin. Inson doim “yana nimani o‘zgartirishim kerak?” degan savol bilan yashay boshlaydi. Holbuki, muammo har doim ham sizda emas.
Har bir insonning mehriga munosib bo‘lish shart emas. Barchaga yoqishning iloji ham yo‘q. Kimdir sizni tushunadi, kimdir esa qarashlaringizni qabul qilmaydi. Bu hayotning tabiiy bir qismi.
Muhimi — boshqalarning bahosi deb o‘z qadringizni unutmaslik.
O‘zingizni hurmat qilish — har qanday munosabatning poydevoridir. Qadringiz poymol qilinayotgan joyda chegara belgilash, kerak bo‘lsa uzoqlashish va o‘z tinchligingizni tanlash xudbinlik emas.
Aksincha, bu ruhiy sog‘lomlik va o‘z hayotingiz uchun mas’uliyat belgisidir.
Sizni tushunadigan insonlar oldida doimiy ravishda o‘zingizni oqlashingizga to‘g‘ri kelmaydi. Ular sizning sukutingizni ham, xursandchiligingizni ham, zaif va kuchli tomonlaringizni ham qabul qiladi.
Shuning uchun sizni qadrlamaydigan odamlarning roziligini kutib umringizni o‘tkazmang. Avvalo o‘zingizning hurmatingizga munosib yashang.
Chunki o‘z qadrini bilgan inson kimningdir mehri uchun o‘zligidan voz kechmaydi.
…