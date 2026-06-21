Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamang

·23·Foydali
Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamang

Inson hayotida eng ko‘p kuch va vaqt oladigan narsalardan biri — uni qadrlamaydigan odamlarga o‘zini isbotlashga urinishdir. Ba’zan biz kimningdir e’tiborini qozonish, mehriga sazovor bo‘lish yoki tan olinish uchun o‘zimizni o‘zgartirishga harakat qilamiz.

Lekin haqiqiy munosabat doimiy sinov va isbot talab qilmaydi.

Sizni chin dildan qadrlaydigan insonlar tashqi ko‘rinishingiz, muvaffaqiyatingiz yoki ular xohlagan odamga aylanganingiz uchun emas, aynan borligingiz uchun hurmat qiladi. Ular kamchiliklaringizni ham qabul qilib, og‘ir paytlarda sizdan yuz o‘girmaydi.

Qadrlamaydigan insonning mehrini qozonishga urinish esa vaqt o‘tishi bilan o‘zingizga bo‘lgan ishonchni susaytirishi mumkin. Inson doim “yana nimani o‘zgartirishim kerak?” degan savol bilan yashay boshlaydi. Holbuki, muammo har doim ham sizda emas.

Har bir insonning mehriga munosib bo‘lish shart emas. Barchaga yoqishning iloji ham yo‘q. Kimdir sizni tushunadi, kimdir esa qarashlaringizni qabul qilmaydi. Bu hayotning tabiiy bir qismi.

Muhimi — boshqalarning bahosi deb o‘z qadringizni unutmaslik.

O‘zingizni hurmat qilish — har qanday munosabatning poydevoridir. Qadringiz poymol qilinayotgan joyda chegara belgilash, kerak bo‘lsa uzoqlashish va o‘z tinchligingizni tanlash xudbinlik emas.

Aksincha, bu ruhiy sog‘lomlik va o‘z hayotingiz uchun mas’uliyat belgisidir.

Sizni tushunadigan insonlar oldida doimiy ravishda o‘zingizni oqlashingizga to‘g‘ri kelmaydi. Ular sizning sukutingizni ham, xursandchiligingizni ham, zaif va kuchli tomonlaringizni ham qabul qiladi.

Shuning uchun sizni qadrlamaydigan odamlarning roziligini kutib umringizni o‘tkazmang. Avvalo o‘zingizning hurmatingizga munosib yashang.

Chunki o‘z qadrini bilgan inson kimningdir mehri uchun o‘zligidan voz kechmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Bugun, 18:40Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...Bugun, 18:02Quruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiQuruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiBugun, 12:58Yolg‘izlik erkaklar umrini qisqartiradimi?Yolg‘izlik erkaklar umrini qisqartiradimi?Kecha, 23:21Nega hali ham orzuingizdagi hayotda yashamayapsiz?Nega hali ham orzuingizdagi hayotda yashamayapsiz?19.06, 18:52Ertalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdiErtalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdi17.06, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?