Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlash

·16·Foydali
Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlash

Munosabatlar mavzusi shu qadar keng va murakkab bo‘lsa-da, aslida har birimizning ayni shu kunlarda, shu hayotiy bosqichimizda faqatgina bitta asosiy so‘rovimiz (zaprosimiz) bo‘ladi. Kimdir sevgi izlayotgan bo‘lsa, kimdir borini asrab qolishga urinmoqda. Eng qizig‘i, barchamiz uchun «eng muhim nuqta» mutlaqo turlicha.

Sirtdan bir xil, ichkaridan har xil: Bugun sizni nima o‘ylantiryapti?

Atrofingizga nazar tashlang, insonlar munosabatlar haqida gapirganda, ular aslida butunlay boshqa-boshqa dunyolarni nazarda tutishayotgan bo‘ladi:

  • Yangilik izlayotganlar: Kimdir uchun ayni paytda hayotini bog‘lay oladigan, jiddiy va sog‘lom munosabatlar qurish uchun munosib insonni uchratish birinchi o‘rinda turadi.

  • Isloh qilmoqchi bo‘lganlar: Ba’zilar esa allaqachon mavjud bo‘lgan juftlikka ilgarigi yaqinlikni, samimiyatni va ko‘proq o‘zaro tushunishni qaytarishni istaydi.

  • Chegara qidirayotganlar: Kimdir uchun hozir eng katta ehtiyoj — o‘z chegaralarini belgilash, «yo‘q» deyishni o‘rganish va o‘zi uchun haqiqatan ham muhim bo‘lgan og‘riqli narsalar haqida jim turmaslikdir.

  • «Drama»dan charchaganlar: Ba’zi insonlar haddan tashqari ko‘p kutishlar bo‘lgan, ammo hech qanday aniqlik bo‘lmagan, majruh munosabatlarga (noaniqlik va va’dalar to‘riga) ortiq rozi bo‘lmaslikni, bu qopqondan chiqishni xohlashadi.

  • Ichki tayanch izlayotganlar: Kimdir esa tashqaridan sevgi qidirishni vaqtincha to‘xtatib, avvalo ichki barqarorlikka erishish, o‘z qadr-qimmatini tiklash va o‘ziga nisbatan mehr-muhabbatni his qilishni istaydi.

O‘zingiz bilan samimiy suhbat

Munosabatlardagi har qanday ijobiy o‘zgarish va birinchi qadam — o‘zingizga beriladigan sodda, ammo juda og‘ir savoldan boshlanadi: «Munosabatlar mavzusida men uchun hozir nima haqiqatan ham muhim?»

Niqobimizni bir chetga surib, quyidagi variantlardan birini tanlasak, asl muammoimiz qayerda ekanligi oydinlashadi. Sizga hozir qaysi biri ko‘proq tegishli?

  • Sherikning his-tuyg‘ulari, asl niyatlari va munosabatning istiqbolini bilish. (Ikkilanish va noaniqliklardan charchaganlar uchun).

  • O‘z chegaralaringizni belgilashni va ularni himoya qilishni o‘rganish. (Munosabatda doim o‘z manfaatlarini qurbon qiladiganlar uchun).

  • O‘z odamingizni (haqiqiy sirdoshingizni) uchratish. (Hayotiga sog‘lom sevgini olib kirmoqchi bo‘lganlar uchun).

  • Avvalo o‘ziga nisbatan muhabbat va hurmatni his qilish. (Ichki tayanchi singgan va ruhan toliqqanlar uchun).

  • Joriy (amaldagi) munosabatlarni yo‘lga qo‘yish. (Inqirozdan chiqib, yangi bosqichga o‘tmoqchi bo‘lgan juftliklar uchun).

Ba’zan hamma narsani bir vaqtda hal qilishga kuchimiz ham, ruhiy resursimiz ham yetmaydi. Shuning uchun bugun ushbu ro‘yxatdan faqat bitta — siz uchun eng og‘riqli yoki eng zarur nuqtani tanlang. Sababi, mana shu markaziy ehtiyojingizni o‘zingizga samimiy iqror bo‘lib, tan olganingiz lahzadan boshlab, hayotingizda to‘g‘ri qarorlar va kerakli yechimlar zanjiri shakllana boshlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Bugun, 23:06Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Bugun, 18:40Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangSizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangBugun, 18:12Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...Bugun, 18:02Quruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiQuruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiBugun, 12:58Yolg‘izlik erkaklar umrini qisqartiradimi?Yolg‘izlik erkaklar umrini qisqartiradimi?Kecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?