Nega yotgan zahoti burun bitib qoladi? Buning sababi nima?
Kunduzi bemalol nafas olib, kechasi yostiqqa bosh qo‘yishingiz bilan burun bitib qolishini sezganmisiz? Bu holat ko‘pchilikda uchraydi va uning bir nechta sababi bor.
Birinchidan, tana holati o‘zgaradi. Tik turganimizda og‘irlik kuchi burun va burun yondosh bo‘shliqlaridagi shilliqning oqib chiqishiga yordam beradi. Yotganimizda esa bu jarayon sekinlashadi. Shu bilan birga, bosh sohasidagi qon aylanishi o‘zgarib, burun ichidagi qon tomirlarga boy to‘qimalar biroz shishishi mumkin. Natijada havo o‘tishi qiyinlashadi.
Ikkinchidan, burunning tabiiy sikli mavjud. Qizig‘i, burunning bir tomoni ikkinchisiga nisbatan ko‘proq ochiq bo‘lib turishi mumkin. Bu holat bir necha soatda almashib turadi. Yonboshlab yotganda esa pastda qolgan burun teshigi ko‘proq bitishi ehtimoli bor. Bu ko‘pincha organizmning tabiiy xususiyati hisoblanadi.
Uchinchidan, allergiya va shamollash ta’sir qilishi mumkin. Yotoqxonadagi chang, chang kanalari, uy hayvonlarining juni yoki quruq havo burun shilliq qavatini ta’sirlantirishi mumkin. Shamollash va allergik rinitda esa yallig‘lanish va shilliq ko‘payishi burun bitishini yanada kuchaytiradi.
Burun bitishini yengillashtirish uchun nima qilish mumkin?
Uxlaganda boshni biroz balandroq holatda tutish;
Burunni fiziologik tuzli eritma yoki sprey bilan namlash;
Yotoqxonani muntazam tozalash, choyshab va yostiq jildlarini almashtirib turish;
Xona havosi haddan tashqari quruq bo‘lmasligiga e’tibor berish.
Agar burun bitishi tez-tez takrorlansa, uzoq davom etsa, faqat bir tomonda kuzatilsa yoki qattiq xurrak va uyquda nafas to‘xtab qolishi bilan birga kechsa, LOR shifokoriga murojaat qilish kerak. Bunga burun to‘sig‘ining qiyshayishi, poliplar yoki surunkali rinit ham sabab bo‘lishi mumkin.
Demak, yotganda burunning bitishi har doim ham kasallik belgisi emas. Ammo bu holat muntazam ravishda uyqu va nafas olishga xalaqit berayotgan bo‘lsa, uni e’tiborsiz qoldirmaslik lozim.
Izohlar 0
…