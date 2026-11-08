Nega yotgan zahoti burun bitib qoladi? Buning sababi nima?

·41·Foydali
Nega yotgan zahoti burun bitib qoladi? Buning sababi nima?

Kunduzi bemalol nafas olib, kechasi yostiqqa bosh qo‘yishingiz bilan burun bitib qolishini sezganmisiz? Bu holat ko‘pchilikda uchraydi va uning bir nechta sababi bor.

Birinchidan, tana holati o‘zgaradi. Tik turganimizda og‘irlik kuchi burun va burun yondosh bo‘shliqlaridagi shilliqning oqib chiqishiga yordam beradi. Yotganimizda esa bu jarayon sekinlashadi. Shu bilan birga, bosh sohasidagi qon aylanishi o‘zgarib, burun ichidagi qon tomirlarga boy to‘qimalar biroz shishishi mumkin. Natijada havo o‘tishi qiyinlashadi.

Ikkinchidan, burunning tabiiy sikli mavjud. Qizig‘i, burunning bir tomoni ikkinchisiga nisbatan ko‘proq ochiq bo‘lib turishi mumkin. Bu holat bir necha soatda almashib turadi. Yonboshlab yotganda esa pastda qolgan burun teshigi ko‘proq bitishi ehtimoli bor. Bu ko‘pincha organizmning tabiiy xususiyati hisoblanadi.

Uchinchidan, allergiya va shamollash ta’sir qilishi mumkin. Yotoqxonadagi chang, chang kanalari, uy hayvonlarining juni yoki quruq havo burun shilliq qavatini ta’sirlantirishi mumkin. Shamollash va allergik rinitda esa yallig‘lanish va shilliq ko‘payishi burun bitishini yanada kuchaytiradi.

Nega yotgan zahoti burun bitib qoladi? Buning sababi nima?

Burun bitishini yengillashtirish uchun nima qilish mumkin?

  • Uxlaganda boshni biroz balandroq holatda tutish;

  • Burunni fiziologik tuzli eritma yoki sprey bilan namlash;

  • Yotoqxonani muntazam tozalash, choyshab va yostiq jildlarini almashtirib turish;

  • Xona havosi haddan tashqari quruq bo‘lmasligiga e’tibor berish.

Agar burun bitishi tez-tez takrorlansa, uzoq davom etsa, faqat bir tomonda kuzatilsa yoki qattiq xurrak va uyquda nafas to‘xtab qolishi bilan birga kechsa, LOR shifokoriga murojaat qilish kerak. Bunga burun to‘sig‘ining qiyshayishi, poliplar yoki surunkali rinit ham sabab bo‘lishi mumkin.

Demak, yotganda burunning bitishi har doim ham kasallik belgisi emas. Ammo bu holat muntazam ravishda uyqu va nafas olishga xalaqit berayotgan bo‘lsa, uni e’tiborsiz qoldirmaslik lozim.

Nega yotgan zahoti burun bitib qoladi? Buning sababi nima?
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?5 oktabr 09:00Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...12 sentabr 10:47Nega hali ham orzuingizdagi hayotda yashamayapsiz?Nega hali ham orzuingizdagi hayotda yashamayapsiz?19 iyun 18:52Har qanday stress va muammodan ustun keluvchi ruhan kuchli insonlarning sirlari...Har qanday stress va muammodan ustun keluvchi ruhan kuchli insonlarning sirlari...Bugun 19:02Eng aqlli burj qaysi? Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan yangi reytingEng aqlli burj qaysi? Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan yangi reytingKecha 12:50Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?Kecha 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi