U-17 JCH: Italiya va Marokash 6 tadan gol urdi, Ispaniya Xitoyni tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qatarda o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatining 1-turida Italiya, Marokash va Ispaniya terma jamoalari yirik hisobdagi g'alabalarni qo'lga kiritdi.
- Italiya Yamaykani 6:0, Marokash Fijini 6:0, Ispaniya esa Xitoyni 5:0 hisobida mag'lub etdi.
- Tojikiston terma jamoasi ham musobaqani muvaffaqiyatli boshlab, Kubani 5:3 hisobida taslim qildi.
- Turnirning ilk turida bir qator jamoalar o'zlarining yuqori hujumkorlik salohiyatini namoyon etdi.
Qatarda o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionati qizg‘in davom etmoqda. Guruh bosqichining 1-tur uchrashuvlarida bir qator terma jamoalar yirik hisobda g‘alaba qozondi. Italiya va Marokash raqiblar darvozasiga 6 tadan gol kiritgan bo‘lsa, Ispaniya Xitoyni besh gol farqi bilan mag‘lub etdi. Tojikiston esa musobaqani g‘alaba bilan boshlab, Kubaga qarshi 5:3 hisobidagi natija qayd etdi.
Italiya va Marokashdan yirik g‘alabalar
1-turning e’tiborga molik natijalaridan biri Italiya terma jamoasining Yamaykaga qarshi bahsida qayd etildi. Italiyalik o‘smirlar raqiblarini 6:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqani ishonchli g‘alaba bilan boshladi.
Italiya terma jamoasi safida Krosi 7 va 15-daqiqalarda ikki marta gol urdi. Perillo 34-daqiqada hisobni oshirdi, 43-daqiqada Yamayka futbolchisi o‘z darvozasiga avtogol kiritdi. Ikkinchi bo‘limda Jiammattell va Korigliano ham gollar muallifiga aylandi.
Marokash ham o‘z raqibi Fijiga qarshi bahsda hujumkor futbol namoyish etdi. Afrika vakillari 6:0 hisobida g‘alaba qozondi. Aoud, Rabbaj, Talay, Baha (2) va Lugmani raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Ispaniya Xitoyni 5:0 hisobida mag‘lub etdi
Ispaniya o‘smirlar terma jamoasi ham turnirning birinchi turida yirik g‘alabaga erishdi. Xitoyga qarshi uchrashuv 5:0 hisobida yakunlandi.
Paskuyer 40-daqiqada penaltidan hisobni ochdi. Tunkara birinchi bo‘limning qo‘shimcha vaqtida Ispaniyaning ikkinchi golini urdi. Ikkinchi bo‘limda Emeka ikki marta, Trujilano esa bir marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Tojikiston 8 golli bahsda g‘alaba qozondi
Tojikiston terma jamoasi Kubaga qarshi o‘yinda 5:3 hisobida g‘alaba qozonib, Jahon chempionatidagi ishtirokini muvaffaqiyatli boshladi.
Birinchi bo‘limda Gonsales 44-daqiqada Kubani oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim esa gollarga boy bo‘ldi. Sharipov 48-daqiqada hisobni tenglashtirdi, Bobonazarov 57-daqiqada Tojikistonni oldinga olib chiqdi. Mahmutov 61 va 64-daqiqalarda ikki gol urdi. Kuba Iglesiasning 67 va 70-daqiqalardagi gollari bilan farqni qisqartirdi, ammo Radhabzod 76-daqiqada Tojikistonning g‘alabasini mustahkamladi.
U-17 Jahon chempionati. 1-tur natijalari
Belgiya – Vetnam 3:2
Kuba – Tojikiston 3:5
Mali – Yangi Zelandiya 3:0
Ispaniya – Xitoy 5:0
Italiya – Yamayka 6:0
Senegal – Xorvatiya 1:1
Fiji – Marokash 0:6
Jahon chempionatida guruh bosqichi uchrashuvlari davom etmoqda. Ilk tur natijalariyoq bir qator jamoalarning hujumdagi salohiyatini namoyon qildi, keyingi bahslarda esa guruhlardagi vaziyat yanada oydinlashadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…