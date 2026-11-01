2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dictionary.com lug‘ati 2026 yilning eng mashhur so‘zi sifatida «maxxing» atamasini tanladi.
- Mazkur atama biror narsani eng yuqori imkoniyat darajasiga olib chiqish, resurslardan maksimal foydalanish va o‘zini takomillashtirishga bo‘lgan intilishni anglatadi.
- Dastlab kompyuter o‘yinlaridagi «min-maxing» iborasidan kelib chiqqan bu so‘z, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda «looksmaxxing» va «token maxxing» kabi shakllarda keng qo‘llanilmoqda.
Dictionary.com lug‘ati «maxxing» atamasini 2026 yilning eng mashhur so‘zi deb e’lon qildi. Bu tanlov zamonaviy madaniyatda o‘zini takomillashtirish, imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish va har bir ishdan eng yuqori natija olishga bo‘lgan intilish tobora kuchayib borayotganini aks ettiradi.
Dictionary.com veb-sayti ma’lum qilishicha, asosan yoshlar orasida internetda keng qo‘llanilayotgan «maxxing» atamasi biror narsani eng yuqori imkoniyat darajasiga olib chiqish, uni imkon qadar yaxshilash yoki mavjud resurslardan maksimal foyda olish ma’nosini anglatadi.
«Max», «maximum» va «maximise» kabi inglizcha so‘zlardan kelib chiqqan ushbu atama odatda «maxxing» shaklida yoziladi. Onlayn hamjamiyatlar va ijtimoiy tarmoqlarda uning oxiriga qo‘shimcha «x» harfini qo‘shib yozish tobora ommalashgan.
Bu yozilishning ehtimoliy sabablaridan biri uning kompyuter o‘yinlarida ishlatiladigan «min-maxing» iborasi bilan bog‘liqligidir. Ushbu tushuncha o‘yin qahramonining kuchli jihatlari va qobiliyatlarini eng maqbul tarzda rivojlantirish, shu orqali esa mumkin bo‘lgan eng yaxshi natijaga erishishni anglatadi.
Vaqt o‘tishi bilan «maxxing» atamasi faqat o‘yin forumlari doirasida qolib ketmay, ijtimoiy tarmoqlarga ham keng tarqaldi. Bugungi kunda u turli vaziyatlar, faoliyat yo‘nalishlari va maqsadlarga nisbatan qo‘llanilmoqda.
Uning keng tarqalgan shakllari orasida «looksmaxxing» va «token maxxing» atamalari alohida ajralib turadi. «Looksmaxxing» insonning tashqi ko‘rinishini yaxshilashga qaratilgan harakatlarni ifodalaydi. Bunda shaxsiy parvarish, kiyinish uslubini takomillashtirish, jismoniy faollik va boshqa turmush tarziga oid odatlar orqali tashqi qiyofani yaxshilash nazarda tutiladi.
«Token maxxing» esa sun’iy intellekt vositalaridan, ayniqsa, til modellaridan ish jarayonida maksimal darajada foydalanish bilan bog‘liq. Sun’iy intellektning til modellari matnni qayta ishlash va unga asoslangan vazifalarni bajarishda «token» deb ataladigan maxsus birliklardan foydalanadi. Shu bois mazkur atama AI vositalaridan samarali foydalanish va ularning imkoniyatlarini to‘liq ishga solish ma’nosida ham qo‘llanilmoqda.
Bundan tashqari, «maxxing» so‘zi muayyan faoliyatda natijalarni yaxshilash, samaradorlikni oshirish yoki ko‘rsatkichlarni imkon qadar yuqori darajaga yetkazishga intilishni ifodalash uchun mustaqil ravishda ham ishlatiladi.
Dictionary.com vakillarining ta’kidlashicha, «maxxing» atamasining ommalashuvi jamiyatda yaxshiroq natijalarga erishish, o‘z ustida muntazam ishlash va faoliyat samaradorligini doimiy ravishda oshirib borishga bo‘lgan qiziqishning kuchayganini ko‘rsatadi.
Dictionary.com yilning eng mashhur so‘zini tanlashda ijtimoiy tarmoqlardagi tendensiyalar, ommaviy axborot vositalaridagi yangiliklar, internetdagi qidiruvlar statistikasi va boshqa ko‘rsatkichlarni tahlil qiladi. Shu bilan birga, so‘zning jamiyat va zamonaviy madaniyatdagi ahamiyati, uning odamlar hayotida qanday aks etayotgani ham e’tiborga olinadi.
Dictionary.com 2010 yildan buyon yilning eng mashhur so‘zini tanlab kelmoqda. Lug‘atning ilk tanlovida «change» — «o‘zgarish» so‘zi g‘olib deb topilgan edi.
2026 yil uchun qisqa ro‘yxatga «affordability» (narxlarning hamyonbopligi), «data centre» (ma’lumotlar markazi), «odyssey» (uzoq va sarguzashtlarga boy sayohat), «unc» (internet slengida yoshi kattaroq erkakka nisbatan ishlatiladigan atama) kabi so‘zlar ham kiritilgan. Biroq yakuniy tanlovda «maxxing» barcha nomzodlar orasidan ustun kelib, yilning eng mashhur so‘zi deb e’tirof etildi.
Izohlar 0
…