2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi

·26·Foydali
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dictionary.com lug‘ati 2026 yilning eng mashhur so‘zi sifatida «maxxing» atamasini tanladi.
  • Mazkur atama biror narsani eng yuqori imkoniyat darajasiga olib chiqish, resurslardan maksimal foydalanish va o‘zini takomillashtirishga bo‘lgan intilishni anglatadi.
  • Dastlab kompyuter o‘yinlaridagi «min-maxing» iborasidan kelib chiqqan bu so‘z, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda «looksmaxxing» va «token maxxing» kabi shakllarda keng qo‘llanilmoqda.

Dictionary.com lug‘ati «maxxing» atamasini 2026 yilning eng mashhur so‘zi deb e’lon qildi. Bu tanlov zamonaviy madaniyatda o‘zini takomillashtirish, imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish va har bir ishdan eng yuqori natija olishga bo‘lgan intilish tobora kuchayib borayotganini aks ettiradi.

Dictionary.com veb-sayti ma’lum qilishicha, asosan yoshlar orasida internetda keng qo‘llanilayotgan «maxxing» atamasi biror narsani eng yuqori imkoniyat darajasiga olib chiqish, uni imkon qadar yaxshilash yoki mavjud resurslardan maksimal foyda olish ma’nosini anglatadi.

«Max», «maximum» va «maximise» kabi inglizcha so‘zlardan kelib chiqqan ushbu atama odatda «maxxing» shaklida yoziladi. Onlayn hamjamiyatlar va ijtimoiy tarmoqlarda uning oxiriga qo‘shimcha «x» harfini qo‘shib yozish tobora ommalashgan.

Bu yozilishning ehtimoliy sabablaridan biri uning kompyuter o‘yinlarida ishlatiladigan «min-maxing» iborasi bilan bog‘liqligidir. Ushbu tushuncha o‘yin qahramonining kuchli jihatlari va qobiliyatlarini eng maqbul tarzda rivojlantirish, shu orqali esa mumkin bo‘lgan eng yaxshi natijaga erishishni anglatadi.

Vaqt o‘tishi bilan «maxxing» atamasi faqat o‘yin forumlari doirasida qolib ketmay, ijtimoiy tarmoqlarga ham keng tarqaldi. Bugungi kunda u turli vaziyatlar, faoliyat yo‘nalishlari va maqsadlarga nisbatan qo‘llanilmoqda.

Uning keng tarqalgan shakllari orasida «looksmaxxing» va «token maxxing» atamalari alohida ajralib turadi. «Looksmaxxing» insonning tashqi ko‘rinishini yaxshilashga qaratilgan harakatlarni ifodalaydi. Bunda shaxsiy parvarish, kiyinish uslubini takomillashtirish, jismoniy faollik va boshqa turmush tarziga oid odatlar orqali tashqi qiyofani yaxshilash nazarda tutiladi.

Kattalashtirgich ostida ko‘rinayotgan Dictionary.com veb-saytining logotipi.

«Token maxxing» esa sun’iy intellekt vositalaridan, ayniqsa, til modellaridan ish jarayonida maksimal darajada foydalanish bilan bog‘liq. Sun’iy intellektning til modellari matnni qayta ishlash va unga asoslangan vazifalarni bajarishda «token» deb ataladigan maxsus birliklardan foydalanadi. Shu bois mazkur atama AI vositalaridan samarali foydalanish va ularning imkoniyatlarini to‘liq ishga solish ma’nosida ham qo‘llanilmoqda.

Bundan tashqari, «maxxing» so‘zi muayyan faoliyatda natijalarni yaxshilash, samaradorlikni oshirish yoki ko‘rsatkichlarni imkon qadar yuqori darajaga yetkazishga intilishni ifodalash uchun mustaqil ravishda ham ishlatiladi.

Dictionary.com vakillarining ta’kidlashicha, «maxxing» atamasining ommalashuvi jamiyatda yaxshiroq natijalarga erishish, o‘z ustida muntazam ishlash va faoliyat samaradorligini doimiy ravishda oshirib borishga bo‘lgan qiziqishning kuchayganini ko‘rsatadi.

Dictionary.com yilning eng mashhur so‘zini tanlashda ijtimoiy tarmoqlardagi tendensiyalar, ommaviy axborot vositalaridagi yangiliklar, internetdagi qidiruvlar statistikasi va boshqa ko‘rsatkichlarni tahlil qiladi. Shu bilan birga, so‘zning jamiyat va zamonaviy madaniyatdagi ahamiyati, uning odamlar hayotida qanday aks etayotgani ham e’tiborga olinadi.

Dictionary.com 2010 yildan buyon yilning eng mashhur so‘zini tanlab kelmoqda. Lug‘atning ilk tanlovida «change» — «o‘zgarish» so‘zi g‘olib deb topilgan edi.

2026 yil uchun qisqa ro‘yxatga «affordability» (narxlarning hamyonbopligi), «data centre» (ma’lumotlar markazi), «odyssey» (uzoq va sarguzashtlarga boy sayohat), «unc» (internet slengida yoshi kattaroq erkakka nisbatan ishlatiladigan atama) kabi so‘zlar ham kiritilgan. Biroq yakuniy tanlovda «maxxing» barcha nomzodlar orasidan ustun kelib, yilning eng mashhur so‘zi deb e’tirof etildi.

Dictionary.comMaxxingLooksmaxxingToken maxxing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Erkakcha ko‘rinish» uchun yigitlar kipriklarini qirqmoqda«Erkakcha ko‘rinish» uchun yigitlar kipriklarini qirqmoqda5 oktabr 09:49Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!9 sentabr 17:18Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)27 avgust 21:26O‘zingizga ishonchni pasaytiruvchi 8 ibora: ularni nimaga almashtirish kerak?O‘zingizga ishonchni pasaytiruvchi 8 ibora: ularni nimaga almashtirish kerak?12 avgust 06:31Nima uchun tug‘ilgansiz? Sanaga qarab yashirin vazifangizni bilib olingNima uchun tug‘ilgansiz? Sanaga qarab yashirin vazifangizni bilib oling27 iyul 14:51Qasam kerak bo‘lmaydigan munosabatlar eng samimiysi hisoblanadiQasam kerak bo‘lmaydigan munosabatlar eng samimiysi hisoblanadi7 may 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi