Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldi
Venera sayyorasining sirli bulutlarini tadqiq qilishga qaratilgan tarixdagi ilk xususiy ilmiy loyiha kutilmagan texnik to‘siqlarga duch keldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rocket Lab kompaniyasi va Massachusets texnologiya instituti (MIT) olimlari hamkorligida tayyorlanayotgan Venus Life Finder missiyasi hozirda butunlay yangi Neutron raketa-tashuvchisining tayyorgarlik holatiga bog‘lanib qolgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha Morning Star Missions to Venus dasturining ilk bosqichi hisoblanib, uning asosiy maqsadi Venera atmosferasida organik molekulalarni aniqlashdan iborat. Dastlabki rejalarga ko‘ra, kosmik apparatni boshqa raketa yordamida uchratish ko‘zda tutilgan edi, biroq keyinchalik Rocket Lab uni o‘zining yangi Neutron tashuvchisiga o‘tkazishga qaror qildi. Biroq, raketaning ilk parvozi 2024-yilga belgilangan bo‘lishiga qaramay, muddatlar bir necha bor ortga surildi.
Ilmiy uskunalar va tayyorgarlik jarayoniRaketa borasidagi noaniqliklarga qaramay, kosmik apparatning o‘zi deyarli tayyor holatda. Hozirda maxsus zond Rocket Lab kompaniyasining Long-Bichdagi shtab-kvartirasida saqlanmoqda. Mutaxassislar u yerda o‘tish moduli va atmosfera apparatining germetik korpusini yakuniy bosqichda yig‘ish ishlarini yakunlashdi.
O‘z navbatida, NASA ham ushbu muhim loyihaga o‘z hissasini qo‘shib, HEEET deb nomlangan maxsus issiqlik ekranini taqdim etdi. Ushbu to‘qilgan kompozit material Venera atmosferasiga kirish vaqtida 2500 darajagacha bo‘lgan o‘ta yuqori harorat bardosh berish xususiyatiga ega. Apparatning asosiy ilmiy quroli esa MIT jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan AFN avtofluoressent nefaji bo‘ladi.
Venera bulutlarining sirli olamiTushish jarayonida AFN asbobi Venera bulutlaridagi alohida aerozol zarralarini tahlil qilib, ularning hajmi, shakli va kimyoviy tarkibini aniqlaydi. Asosiy maqsad — potentsial organik molekulalarni topishdir. Zamonaviy astrobiologiya fani Venera bulutlarini eng qiziqarli obyektlardan biri sifatida baholamoqda.
Maʼlumki, sayyoraning qattiq yuzasida o‘ta og‘ir harorat va bosim hukmronlik qiladi, biroq atmosferaning ayrim qatlamlarida sharoitlar ancha yumshoqroq hisoblanadi. Ustiga-ust murakkab laboratoriya tajribalari shuni ko‘rsatdiki, qisqa aminokislota zanjirlari — peptidlar o‘ta kislotali muhitda ham barqarorlikni saqlab, murakkab tuzilmalarni hosil qilishga qodir.
Venus Life Finder bu kelgusidagi keng ko‘lamli tadqiqotlar seriyasining faqatgina boshlanishidir. Kelgusida olimlar Veneraga ORIGIN deb nomlangan lazerli desorbtsion mass-spektrometr, kichik molekulyar sensorlar hamda sayyorada bir hafta davomida ishlay oladigan diametri besh metrlik havo sharini yuborishni rejalashtirgan. Shunday qilib, ilmiy uskunalar to‘liq tayyor bo‘lsa-da, missiyaning taqdiri endi faqat Neutron raketasining osmonga ko‘tarilish muddatiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
…