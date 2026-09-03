Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldi

·17·Texno
Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldi

Venera sayyorasining sirli bulutlarini tadqiq qilishga qaratilgan tarixdagi ilk xususiy ilmiy loyiha kutilmagan texnik to‘siqlarga duch keldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rocket Lab kompaniyasi va Massachusets texnologiya instituti (MIT) olimlari hamkorligida tayyorlanayotgan Venus Life Finder missiyasi hozirda butunlay yangi Neutron raketa-tashuvchisining tayyorgarlik holatiga bog‘lanib qolgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha Morning Star Missions to Venus dasturining ilk bosqichi hisoblanib, uning asosiy maqsadi Venera atmosferasida organik molekulalarni aniqlashdan iborat. Dastlabki rejalarga ko‘ra, kosmik apparatni boshqa raketa yordamida uchratish ko‘zda tutilgan edi, biroq keyinchalik Rocket Lab uni o‘zining yangi Neutron tashuvchisiga o‘tkazishga qaror qildi. Biroq, raketaning ilk parvozi 2024-yilga belgilangan bo‘lishiga qaramay, muddatlar bir necha bor ortga surildi.

Ilmiy uskunalar va tayyorgarlik jarayoni

Raketa borasidagi noaniqliklarga qaramay, kosmik apparatning o‘zi deyarli tayyor holatda. Hozirda maxsus zond Rocket Lab kompaniyasining Long-Bichdagi shtab-kvartirasida saqlanmoqda. Mutaxassislar u yerda o‘tish moduli va atmosfera apparatining germetik korpusini yakuniy bosqichda yig‘ish ishlarini yakunlashdi.

O‘z navbatida, NASA ham ushbu muhim loyihaga o‘z hissasini qo‘shib, HEEET deb nomlangan maxsus issiqlik ekranini taqdim etdi. Ushbu to‘qilgan kompozit material Venera atmosferasiga kirish vaqtida 2500 darajagacha bo‘lgan o‘ta yuqori harorat bardosh berish xususiyatiga ega. Apparatning asosiy ilmiy quroli esa MIT jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan AFN avtofluoressent nefaji bo‘ladi.

Venera bulutlarining sirli olami

Tushish jarayonida AFN asbobi Venera bulutlaridagi alohida aerozol zarralarini tahlil qilib, ularning hajmi, shakli va kimyoviy tarkibini aniqlaydi. Asosiy maqsad — potentsial organik molekulalarni topishdir. Zamonaviy astrobiologiya fani Venera bulutlarini eng qiziqarli obyektlardan biri sifatida baholamoqda.

Maʼlumki, sayyoraning qattiq yuzasida o‘ta og‘ir harorat va bosim hukmronlik qiladi, biroq atmosferaning ayrim qatlamlarida sharoitlar ancha yumshoqroq hisoblanadi. Ustiga-ust murakkab laboratoriya tajribalari shuni ko‘rsatdiki, qisqa aminokislota zanjirlari — peptidlar o‘ta kislotali muhitda ham barqarorlikni saqlab, murakkab tuzilmalarni hosil qilishga qodir.

Venus Life Finder bu kelgusidagi keng ko‘lamli tadqiqotlar seriyasining faqatgina boshlanishidir. Kelgusida olimlar Veneraga ORIGIN deb nomlangan lazerli desorbtsion mass-spektrometr, kichik molekulyar sensorlar hamda sayyorada bir hafta davomida ishlay oladigan diametri besh metrlik havo sharini yuborishni rejalashtirgan. Shunday qilib, ilmiy uskunalar to‘liq tayyor bo‘lsa-da, missiyaning taqdiri endi faqat Neutron raketasining osmonga ko‘tarilish muddatiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

VeneraRocket LabNeutronKosmosAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliiPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliBugun, 14:10John Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiJohn Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiBugun, 14:01Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiRocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi