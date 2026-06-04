5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 46,41 so‘mga qimmatlab, 13 949,16 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 5 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 26,53 so‘mga qimmatlab, 11 997,21 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 46,41 so‘mga qimmatlab, 13 949,16 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,66 so‘mga arzonlab, 161,52 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 22,48 so‘mga qimmatlab, 16 121,85 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,14 so‘mga qimmatlab, 75,05 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 23,98 so‘mga qimmatlab, 15 188,26 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,13 so‘mga qimmatlab, 1 771,17 so‘mni tashkil etdi.
…