Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandi
O‘zbekistonning xalqaro maydondagi diplomatik va iqtisodiy aloqalari yangi zafarli cho‘qqilarni zabt etishda davom etmoqda. Joriy yilning 4 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif buyurgan Xitoy Xalq Respublikasi Syangan (Gonkong) maxsus ma’muriy hududi Administratsiyasi rahbari Li Szyachao yetakchiligidagi nufuzli delegatsiyani qabul qildi.
Yuqori saviyada o‘tgan uchrashuv avvalida mehmonlar rahbari davlatimiz rahbariga XXR Raisi Si Szinpinning eng samimiy va do‘stona tilaklarini yetkazdi.
O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi strategik sheriklik
Muloqot davomida so‘nggi davrda ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik rishtalari va yangi asrdagi har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari tarixiy darajaga ko‘tarilgani alohida e’tirof etildi. Ikki tomonlama kelishuvlar hayotga izchil tadbiq etilmoqda. Xususan, shu yilning may oyida Pekinda Hukumatlararo komissiya yig‘ilishi, Sian shahrida uchinchi Hududlararo forum o‘tkazilgani hamda Gonkongda iqtisodiy forum tashkil etilib, O‘zbekiston savdo uyi ochilgani buning yaqqol isbotidir.
Ayni paytda Toshkent shahriga Gonkongning yetakchi ishbilarmon doiralari vakillaridan iborat yirik delegatsiya kelgani ushbu ijobiy sur’atni yanada jonlantirishiga ishonch bildirildi.
Eng muhim yangilik: Tez orada vizasiz tartib joriy etiladi!
Uchrashuv yakunlari bo‘yicha yurtimiz aholisi va tadbirkorlari uchun haqiqiy quvonchli va yoqimli bo‘lgan qator tarixiy kelishuvlarga erishildi:
Vizasiz rejim: Yaqin fursat ichida O‘zbekiston va Gonkong o‘rtasida ikki tomonlama asosda vizasiz tartib joriy etiladi;
To‘g‘ridan to‘g‘ri parvozlar: Ikki maskanni bog‘lovchi to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar hamda qulay konsullik xizmatlari yo‘lga qo‘yiladi;
Ishbilarmonlar kengashi: O‘zaro loyihalarni muvofiqlashtiruvchi qo‘shma Ishbilarmonlar kengashi tashkil etiladi va maxsus «yo‘l xaritasi» qabul qilinadi.
Innovatsiyalar va kelajak texnologiyalari hamkorligi
Gonkong bilan iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish doirasida jahon bozorida eng ommabop bo‘lgan quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda kompleks hamkorlik dasturi ishlab chiqiladi:
Hamkorlikning ustuvor sohalari
Rivojlanish istiqbollari
Yuqori texnologiyalar
Sun’iy intellekt, fintex va innovatsion startaplar
Zamonaviy iqtisodiyot
«Yashil» energetika, raqamli iqtisodiyot va biotexnologiyalar
Ijtimoiy soha
Zamonaviy ta’lim tizimi, turizm va madaniy almashinuvlar
Tahririyat sharhi: Gonkongdek dunyoning yirik moliyaviy va innovatsion markazi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri vizasiz rejim hamda aviaqatnovlarning yo‘lga qo‘yilishi hamyurtlarimiz, ayniqsa, biznes vakillari va sayohat ishqibozlari uchun misli ko‘rilmagan yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Yurtimizning xalqaro maydondagi eng so‘nggi muvaffaqiyatlari, davlatlararo tarixiy kelishuvlar va hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…