Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandi

·51·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandi
Audio versiyasi

O‘zbekistonning xalqaro maydondagi diplomatik va iqtisodiy aloqalari yangi zafarli cho‘qqilarni zabt etishda davom etmoqda. Joriy yilning 4 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif buyurgan Xitoy Xalq Respublikasi Syangan (Gonkong) maxsus ma’muriy hududi Administratsiyasi rahbari Li Szyachao yetakchiligidagi nufuzli delegatsiyani qabul qildi.

Yuqori saviyada o‘tgan uchrashuv avvalida mehmonlar rahbari davlatimiz rahbariga XXR Raisi Si Szinpinning eng samimiy va do‘stona tilaklarini yetkazdi.

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi strategik sheriklik

Muloqot davomida so‘nggi davrda ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik rishtalari va yangi asrdagi har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari tarixiy darajaga ko‘tarilgani alohida e’tirof etildi. Ikki tomonlama kelishuvlar hayotga izchil tadbiq etilmoqda. Xususan, shu yilning may oyida Pekinda Hukumatlararo komissiya yig‘ilishi, Sian shahrida uchinchi Hududlararo forum o‘tkazilgani hamda Gonkongda iqtisodiy forum tashkil etilib, O‘zbekiston savdo uyi ochilgani buning yaqqol isbotidir.

Ayni paytda Toshkent shahriga Gonkongning yetakchi ishbilarmon doiralari vakillaridan iborat yirik delegatsiya kelgani ushbu ijobiy sur’atni yanada jonlantirishiga ishonch bildirildi.

Eng muhim yangilik: Tez orada vizasiz tartib joriy etiladi!

Uchrashuv yakunlari bo‘yicha yurtimiz aholisi va tadbirkorlari uchun haqiqiy quvonchli va yoqimli bo‘lgan qator tarixiy kelishuvlarga erishildi:

  • Vizasiz rejim: Yaqin fursat ichida O‘zbekiston va Gonkong o‘rtasida ikki tomonlama asosda vizasiz tartib joriy etiladi;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri parvozlar: Ikki maskanni bog‘lovchi to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar hamda qulay konsullik xizmatlari yo‘lga qo‘yiladi;

  • Ishbilarmonlar kengashi: O‘zaro loyihalarni muvofiqlashtiruvchi qo‘shma Ishbilarmonlar kengashi tashkil etiladi va maxsus «yo‘l xaritasi» qabul qilinadi.

Innovatsiyalar va kelajak texnologiyalari hamkorligi

Gonkong bilan iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish doirasida jahon bozorida eng ommabop bo‘lgan quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda kompleks hamkorlik dasturi ishlab chiqiladi:

Hamkorlikning ustuvor sohalari

Rivojlanish istiqbollari

Yuqori texnologiyalar

Sun’iy intellekt, fintex va innovatsion startaplar

Zamonaviy iqtisodiyot

«Yashil» energetika, raqamli iqtisodiyot va biotexnologiyalar

Ijtimoiy soha

Zamonaviy ta’lim tizimi, turizm va madaniy almashinuvlar

Tahririyat sharhi: Gonkongdek dunyoning yirik moliyaviy va innovatsion markazi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri vizasiz rejim hamda aviaqatnovlarning yo‘lga qo‘yilishi hamyurtlarimiz, ayniqsa, biznes vakillari va sayohat ishqibozlari uchun misli ko‘rilmagan yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Yurtimizning xalqaro maydondagi eng so‘nggi muvaffaqiyatlari, davlatlararo tarixiy kelishuvlar va hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevOʻzbekistonGonkongLi JiachaoSi Jinpin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqdaKecha, 18:45Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadiKecha, 17:30Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiKecha, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandi – Zamin.uz, 04.06.2026