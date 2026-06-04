32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdi

·2.3K·Dunyo
32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdi
Audio versiyasi

Turkiyada yashovchi 32 yoshli Ahmad Jahangard Takalo kutilmaganda dunyoning eng boy insonlaridan biriga aylanishi mumkin bo‘lgan holatga duch keldi. Uning bank hisobiga hech qanday izohsiz qariyb 1 trillion turk lirasi kelib tushgani qayd etilgan.

Natijada hisobdagi umumiy mablag‘ miqdori taxminan 21,8 milliard dollarga yetgan. Bu esa uni qisqa vaqt ichida milliarderlar qatoriga olib chiqishi mumkin edi. Biroq mazkur g‘ayrioddiy holat bank tizimida jiddiy shubha uyg‘otgan.

Voqeadan so‘ng bank tomonidan Takaloning barcha hisoblari darhol muzlatilgan va pul o‘tkazmasining kelib chiqish manbaini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlari boshlangan. Mutaxassislar bunday katta miqdordagi mablag‘ tasodifan yoki texnik xatolik tufayli o‘tkazilgan bo‘lishi mumkinligini ham istisno etmayapti.

Hozircha mazkur summa Takaloning ixtiyoriga berilmagan va tergov yakuniga qadar barcha operatsiyalar cheklangan. Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilikni hayratda qoldirmoqda.

TurkiyaAhmad Jahangir Takaloturk lirasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi