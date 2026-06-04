31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi

·238·Dunyo
31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi
Audio versiyasi

57 yoshli hindistonlik erkak noodatiy va hayratlanarli kolleksiyasi bilan yana Ginnes rekordlar kitobiga kirdi. U dunyoning 31 mamlakatidan to‘plangan, hajmi 5 ml dan 500 ml gacha bo‘lgan 858 ta turli qog‘oz stakan egasiga aylangan.

Uning aytishicha, bu qiziqish oddiy bolalikdagi qiziquvchanlikdan boshlangan. Vaqt o‘tishi bilan esa bu odat chinakam hayotiy ishtiyoq va ulkan kolleksiyaga aylangan. Erkak sayohat qilgan har bir mamlakatdan o‘ziga xos esdalik sifatida qog‘oz stakanlarni yig‘ib borgan.

U bundan avval ham Ginnes rekordini o‘rnatgan: 2013 yilda u 5986 ta telefon kartasidan iborat eng yirik kolleksiya egasi sifatida e’tirof etilgan edi. Bu esa uning kolleksionerlikka bo‘lgan qiziqishi yillar davomida yanada kengayib borgani va dunyoda noyob shaxsga aylanganini ko‘rsatadi.

Bugun uning kolleksiyasi nafaqat soni, balki turli mamlakatlar madaniyatini aks ettirgani bilan ham e’tiborni tortmoqda.

HindistonGuinness rekordlar kitobi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi