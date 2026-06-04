31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi
57 yoshli hindistonlik erkak noodatiy va hayratlanarli kolleksiyasi bilan yana Ginnes rekordlar kitobiga kirdi. U dunyoning 31 mamlakatidan to‘plangan, hajmi 5 ml dan 500 ml gacha bo‘lgan 858 ta turli qog‘oz stakan egasiga aylangan.
Uning aytishicha, bu qiziqish oddiy bolalikdagi qiziquvchanlikdan boshlangan. Vaqt o‘tishi bilan esa bu odat chinakam hayotiy ishtiyoq va ulkan kolleksiyaga aylangan. Erkak sayohat qilgan har bir mamlakatdan o‘ziga xos esdalik sifatida qog‘oz stakanlarni yig‘ib borgan.
U bundan avval ham Ginnes rekordini o‘rnatgan: 2013 yilda u 5986 ta telefon kartasidan iborat eng yirik kolleksiya egasi sifatida e’tirof etilgan edi. Bu esa uning kolleksionerlikka bo‘lgan qiziqishi yillar davomida yanada kengayib borgani va dunyoda noyob shaxsga aylanganini ko‘rsatadi.
Bugun uning kolleksiyasi nafaqat soni, balki turli mamlakatlar madaniyatini aks ettirgani bilan ham e’tiborni tortmoqda.
…