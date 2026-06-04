Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ball
Yurtimiz ta’lim tizimida bilimli yoshlarni va fidoiy pedagoglarni qo‘llab-quvvatlash, ularning intilishlarini munosib rag‘batlantirish borasida navbatdagi muhim huquqiy qadam tashlandi. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi xorijiy tillar va umumta’lim fanlari bo‘yicha milliy hamda xalqaro sertifikatlarni tan olish tartibiga jiddiy o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan rasmiy hujjatni davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi.
Mazkur yangi nizom oliy o‘quv yurtlariga kirish imtihonlaridan tortib, o‘qituvchilarning oylik maoshlariga beriladigan ustamalar tizimigacha bo‘lgan jarayonlarga bir qancha inqilobiy yangiliklarni taqdim etmoqda.
Abituriyentlar uchun imtiyoz: Til sertifikati borlarga xushxabar!
Yangilangan tartibga muvofiq, endilikda bakalavriat yo‘nalishiga hujjat topshirayotgan va imtihonlar majmuasida chet tili fani mavjud bo‘lgan abituriyentlar uchun ajoyib qulaylik yaratildi.
Yangi qoida: Milliy yoki xalqaro miqyosda tan olingan B1 darajasidagi sertifikatga ega bo‘lgan yoshlarga qabul jarayonida mazkur fan uchun ajratilgan eng yuqori (maksimal) ballning naq 75 foizi avtomatik tarzda taqdim etiladi. Bu esa talabalik baxtiga erishish yo‘lida katta imkoniyatdir.
Shuningdek, ingliz tilini bilish darajasini belgilovchi mashhur xalqaro TOEFL iBT sertifikatining muvofiqlik ko‘rsatkichi endilikda an’anaviy formatdan farqli ravishda yangi 1–6 ballik baholash tizimi asosida hisoblab chiqiladi.
Pedagoglar uchun yuksak rag‘bat: Oyliklar keskin oshishi mumkin
Hujjatda maktab, litsey va kollejlarda faoliyat yuritayotgan ustozlarni moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan juda foydali va yoqimli normalar belgilab qo‘yildi:
Xalqaro metodik sertifikatlar: Ingliz tili o‘qituvchilari orasida ommabop bo‘lgan TKT, TESOL, TEFL va TESL sertifikatlari uchun qo‘shimcha haq va ustamalar tayinlash jarayonida ushbu hujjatlarning amal qilish muddatlari qat’iy inobatga olinadi.
Kasbiy ta’limdagi yangilik: Professional ta’lim muassasalarida xorijiy tillarda maxsus fanlardan saboq berayotgan fidoiy o‘qituvchilarga milliy yoki xalqaro B2 sertifikati uchun lavozim maoshining 50 foizi, oliy hisoblangan C1 sertifikati uchun esa maoshining naq 100 foizi miqdorida har oylik qo‘shimcha ustama to‘lanadi.
Aniq fanlar ustalariga sovg‘a: Xalqaro Digital SAT imtihonining matematika (Math) bo‘limidan yuqori — 750 va undan baland ball to‘plagan mahoratli muallimlarga ham alohida ustama mablag‘lari to‘lanishi ko‘zda tutilgan.
Musiqa va sport ustozlari ham e’tiborda!
Ta’limdagi islohotlar nafaqat xorijiy tillar yoki aniq fanlar, balki yoshlarning ma’naviy va jismoniy kamolotiga mas’ul bo‘lgan soha vakillarini ham qamrab oldi. Endilikda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida mehnat qilayotgan musiqa madaniyati hamda jismoniy tarbiya fanlari o‘qituvchilari o‘z yo‘nalishlari bo‘yicha B+ va undan yuqori darajadagi kasbiy sertifikatlarga ega bo‘lgan taqdirda, ularning ham oylik maoshlariga sezilarli darajada ustama haqi qo‘shib boriladi.
Yurtimiz ta’lim tizimidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, imtihonlar tartibi, o‘qituvchilar va talabalar uchun yaratilayotgan qulay imkoniyatlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…