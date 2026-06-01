2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 2 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 52,91 so‘mga arzonlab, 11 949,03 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 52,05 so‘mga arzonlab, 13 921,81 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 100,03 so‘mga arzonlab, 16 083,39 so‘m.
• Rossiya rubli 0,39 so‘mga arzonlab, 166,28 so‘m.
• Xitoy yuani 2,62 so‘mga arzonlab, 1 766,25 so‘m.
• Yapon iyenasi 0,47 so‘mga arzonlab, 74,94 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 61,63 so‘mga arzonlab, 15 241,11 so‘mni tashkil qildi.
…