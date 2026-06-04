Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdi

·988·Madaniyat
Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdi
Audio versiyasi

Xonanda Adham Soliyev san’atga qaytishi borasidagi savollarga javob berdi.

"Rtv" telekanali jurnalisti tomonidan “San’atga qachon qaytasiz? Muxlislaringiz sizni kutmoqda” degan savolga xonanda samimiy fikr bildirdi.

Uning aytishicha, san’atga qaytish masalasi vaqtga bog‘liq va hozirda u tadbirkorlik faoliyatiga jiddiy qiziqib qolgan.

“San’atga qachon qaytishimni vaqt ko‘rsatadi. Hozir tadbirkorlikka juda qiziqib ketganman. Bizning qonimizda tadbirkorlik bor. Ayniqsa, mehmonxona sohasiga qiziqardim va hozir shu yo‘nalishda faoliyat yurityapman,” — dedi xonanda.

Shu bilan birga, u muxlislarini unutmaganini ham alohida ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, muxlislar har doim yuragining tubida joy olgan va kelajakda ular uchun yangi qo‘shiqlar taqdim etilishi ham mumkin.

“Muxlislarim juda ko‘p, ular yuragimning tubida. Xudo xohlasa, ba’zida ular uchun yaxshi qo‘shiqlar ham chiqaramiz,” — deya qo‘shimcha qildi u.

Mazkur bayonot ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo‘lib, muxlislar xonandaning san’atga qaytishini kutishda davom etmoqda.

Adham SoliyevRtv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)