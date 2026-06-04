Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdi
Coinbase kriptovalyuta birjasi Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiber-firibgarlik tarmoqlariga qarshi qaratilgan global operatsiya doirasida 3 million dollardan ortiq mablagʻni muzlatib qoʻyganini maʼlum qildi. Ushbu tadbir AQSH Adliya vazirligining firibgarlikka qarshi kurash boʻlinmasi tomonidan tashkil etilgan "Disruption Week" doirasida amalga oshirildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Mazkur operatsiyada Coinbase bilan bir qatorda Meta, Microsoft va Starlink kabi texnologik gigantlar ham ishtirok etdi. Hamkorlik natijasida firibgarlik tarmoqlariga tegishli serverlar va hosting infratuzilmalari yoʻq qilindi, shuningdek, 1,4 milliondan ortiq ijtimoiy tarmoq va elektron pochta hisoblari bloklandi. Tailand qirollik politsiyasi tomonidan bir necha shaxslar hibsga olindi.
AQSH Adliya vazirligi va FBI maʼlumotlariga koʻra, investitsiya firibgarligi va "pig butchering" (choʻchqa soʻyish) deb ataluvchi sxemalar eng tez rivojlanayotgan jinoyat turlaridan biri boʻlib qolmoqda. 2025-yilda amerikaliklarning kripto va AI bilan bogʻliq firibgarliklardan koʻrgan zarari 11 milliard dollardan oshib ketgan.
Coinbase vakillarining taʼkidlashicha, blokcheyn texnologiyasi anʼanaviy moliya tizimlaridan farqli oʻlaroq, huquq-tartibot idoralariga har bir tranzaksiyaning shaffof va oʻzgarmas tarixini taqdim etadi. Bu esa noqonuniy moliyaviy oqimlarni kuzatish va toʻxtatishda muhim vosita boʻlib xizmat qilmoqda.
Joriy yilda butun dunyo boʻylab firibgarlik infratuzilmasiga qarshi kurash kuchaygan. Aprel oyida AQSH hukumati 701 million dollardan ortiq kripto mablagʻlarni muzlatgan boʻlsa, Dubay politsiyasi boshchiligidagi xalqaro operatsiya natijasida 276 kishi hibsga olinib, toʻqqizta yirik firibgarlik markazi yopilgan edi.
…