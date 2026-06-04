Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdi

·37·Iqtisodiyot
Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdi
Audio versiyasi

Coinbase kriptovalyuta birjasi Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiber-firibgarlik tarmoqlariga qarshi qaratilgan global operatsiya doirasida 3 million dollardan ortiq mablagʻni muzlatib qoʻyganini maʼlum qildi. Ushbu tadbir AQSH Adliya vazirligining firibgarlikka qarshi kurash boʻlinmasi tomonidan tashkil etilgan "Disruption Week" doirasida amalga oshirildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Mazkur operatsiyada Coinbase bilan bir qatorda Meta, Microsoft va Starlink kabi texnologik gigantlar ham ishtirok etdi. Hamkorlik natijasida firibgarlik tarmoqlariga tegishli serverlar va hosting infratuzilmalari yoʻq qilindi, shuningdek, 1,4 milliondan ortiq ijtimoiy tarmoq va elektron pochta hisoblari bloklandi. Tailand qirollik politsiyasi tomonidan bir necha shaxslar hibsga olindi.

AQSH Adliya vazirligi va FBI maʼlumotlariga koʻra, investitsiya firibgarligi va "pig butchering" (choʻchqa soʻyish) deb ataluvchi sxemalar eng tez rivojlanayotgan jinoyat turlaridan biri boʻlib qolmoqda. 2025-yilda amerikaliklarning kripto va AI bilan bogʻliq firibgarliklardan koʻrgan zarari 11 milliard dollardan oshib ketgan.

Coinbase vakillarining taʼkidlashicha, blokcheyn texnologiyasi anʼanaviy moliya tizimlaridan farqli oʻlaroq, huquq-tartibot idoralariga har bir tranzaksiyaning shaffof va oʻzgarmas tarixini taqdim etadi. Bu esa noqonuniy moliyaviy oqimlarni kuzatish va toʻxtatishda muhim vosita boʻlib xizmat qilmoqda.

Joriy yilda butun dunyo boʻylab firibgarlik infratuzilmasiga qarshi kurash kuchaygan. Aprel oyida AQSH hukumati 701 million dollardan ortiq kripto mablagʻlarni muzlatgan boʻlsa, Dubay politsiyasi boshchiligidagi xalqaro operatsiya natijasida 276 kishi hibsga olinib, toʻqqizta yirik firibgarlik markazi yopilgan edi.

CoinbaseKriptovalyutaBlokcheynFiribgarlikInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:505 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Bitcoin narxi 62 000 dollargacha tushib ketdi: Milliardlab dollar likvidatsiya qilindiBugun, 02:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi