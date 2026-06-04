Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdi
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududida 5 yoshli bola tasodifan quduqqa tushib ketgan holat yuz berdi. Hodisa mahalliy aholi orasida xavotir uyg‘otgan, tezkor xizmatlar esa darhol voqea joyiga yetib borgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, bola o‘yin vaqtida ehtiyotsizlik sababli quduqqa tushib ketgan. Atrofdagilar zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga xabar bergan.
Voqea joyiga yetib kelgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari maxsus texnika va asbob-uskunalar yordamida bolani ehtiyotkorlik bilan quvur ichidan chiqarib olishdi. Qutqaruv jarayoni tezkor va professional tarzda amalga oshirilgani ta’kidlanmoqda.
Yaxshi xabar shuki, bola sog‘-salomat qutqarilgan va uning ahvoli qoniqarli deb baholangan. Tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgach, uning hayotiga xavf yo‘qligi ma’lum bo‘lgan.
…