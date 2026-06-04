Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdi

·167·Jamiyat
Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdi
Audio versiyasi

Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududida 5 yoshli bola tasodifan quduqqa tushib ketgan holat yuz berdi. Hodisa mahalliy aholi orasida xavotir uyg‘otgan, tezkor xizmatlar esa darhol voqea joyiga yetib borgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bola o‘yin vaqtida ehtiyotsizlik sababli quduqqa tushib ketgan. Atrofdagilar zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga xabar bergan.

Voqea joyiga yetib kelgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari maxsus texnika va asbob-uskunalar yordamida bolani ehtiyotkorlik bilan quvur ichidan chiqarib olishdi. Qutqaruv jarayoni tezkor va professional tarzda amalga oshirilgani ta’kidlanmoqda.

Yaxshi xabar shuki, bola sog‘-salomat qutqarilgan va uning ahvoli qoniqarli deb baholangan. Tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgach, uning hayotiga xavf yo‘qligi ma’lum bo‘lgan.

Toshkent viloyatiYuqori Chirchiq tumaniFavqulodda vaziyatlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandiKecha, 18:11Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandiKecha, 18:00Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandiKecha, 17:56Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladiKecha, 17:49Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiKecha, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiKecha, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdi – Zamin.uz, 04.06.2026