Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi

·531·Madaniyat
Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi
Audio versiyasi

Xonanda Sevinch Ismoilova o‘zining Instagram sahifasi orqali muxlislariga quvonchli yangilik ulashdi. U davlat tomonidan “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlanganini ma’lum qildi.

San’atkorning video posti ostida u ushbu mukofotni katta faxr va mas’uliyat bilan qabul qilganini yozib qoldirgan. Uning ta’kidlashicha, bu e’tirof nafaqat shaxsiy yutuq, balki ijodiy faoliyatiga berilgan yuksak bahodir.

“Bu mukofot biz uchun juda katta motivatsiya bo‘ldi. Bunday e’tibor va e’tirofdan juda xursandmiz. Endi ushbu rag‘bat bilan xalqimizga yangi qo‘shiqlar va yangi kliplar taqdim etamiz, inshaalloh. Bu yutuq barchamizniki!” — deya aytgan xonanda.

Izohlarda muxlislar san’atkorni ushbu yutuq bilan samimiy tabriklab, unga yangi ijodiy muvaffaqiyatlar tilashmoqda. Uning ushbu e’tirofi ijtimoiy tarmoqlarda ham iliq kutib olingan.

Sevinch IsmoilovaInstagramMadaniyat va san'at fidokori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiKecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)