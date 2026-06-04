O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladi
Yurtimiz futbol ishqibozlari va milliy terma jamoamizning sodiq muxlislari uchun uzoq kutilgan, haqiqiy bayramona xushxabar! Joriy yilning iyun va iyul oylarida yashil maydonlarda start oladigan futbol bo‘yicha jahon chempionatida Vatanimiz sharafini himoya qiladigan milliy terma jamoamiz futbolchilarini yuksak darajada qo‘llab-quvvatlash maqsadida respublikamiz bo‘ylab keng qamrovli tashabbusga qo‘l urildi. Mamlakatimizdagi umumta’lim maktablari bazasida maxsus «Muxlislar maydoni» loyihasi tashkil etilmoqda.
Mazkur loyiha doirasida yurtimizdagi jami 220 ta maktab futbolsevarlar uchun o‘ziga xos jonli efir markazlariga aylantiriladi.
Barcha tuman va shaharlar qamrab olinadi
Mazkur ajoyib tashabbus yurtimizning chekka hududlarini ham chetda qoldirmagan holda, O‘zbekistonning 208 ta tuman va shaharlarini to‘liq qamrab oladi. Belgilangan ushbu ta’lim muassasalarida o‘yinlarni yuqori sifatda ko‘rish uchun barcha zarur tashkiliy va texnik qulayliklar yaratilgan.
Eng e’tiborli jihati, mazkur «fan-zona»larda maktab o‘quvchilari, ularning ota-onalari, mahalla faollari va futbolga befarq bo‘lmagan barcha hamyurtlarimiz yig‘ilib, katta ekranlar qarshisida milliy jamoamizning tarixiy bahslarini to‘g‘ridan to‘g‘ri (jonli efirda) tomosha qilishlari hamda sevimli futbolchilarimizdan o‘z daldalarini ayamasliklari mumkin bo‘ladi.
Milliy terma jamoamizning guruh bosqichidagi o‘yinlar taqvimi
Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida vakillarimiz ishtirokidagi uchrashuvlar quyidagi sana va vaqtlarda (Toshkent shahri vaqti bilan) boshlanadi. Ushbu jadvalni yozib oling va sevimli jamoamizni birgalikda olg‘a boshlang:
O‘zbekiston — Kolumbiya
Sana va vaqt: 18 iyun, ertalabki soat 07:00
O‘zbekiston — Portugaliya
Sana va vaqt: 23 iyun, tungi soat 22:00
O‘zbekiston — Kongo
Sana va vaqt: 28 iyun, tong sahar soat 04:30
Tahririyatdan shior: Mundial yo‘lida tarixiy qadam tashlayotgan yigitlarimizga ushbu mas’uliyatli bahslarda ulkan zafarlar tilab qolamiz! Har bir xonadon, har bir mahalla va har bir maktab bo‘lajak g‘alabalarga guvoh bo‘lsin. Biz sizga ishonamiz, yigitlar!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi zafarli yurishlari, o‘yinlardan keyingi eng issiq tahlillar va futbol olamining eng sara yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…