O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladi

·49·Sport
O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladi
Audio versiyasi

Yurtimiz futbol ishqibozlari va milliy terma jamoamizning sodiq muxlislari uchun uzoq kutilgan, haqiqiy bayramona xushxabar! Joriy yilning iyun va iyul oylarida yashil maydonlarda start oladigan futbol bo‘yicha jahon chempionatida Vatanimiz sharafini himoya qiladigan milliy terma jamoamiz futbolchilarini yuksak darajada qo‘llab-quvvatlash maqsadida respublikamiz bo‘ylab keng qamrovli tashabbusga qo‘l urildi. Mamlakatimizdagi umumta’lim maktablari bazasida maxsus «Muxlislar maydoni» loyihasi tashkil etilmoqda.

Mazkur loyiha doirasida yurtimizdagi jami 220 ta maktab futbolsevarlar uchun o‘ziga xos jonli efir markazlariga aylantiriladi.

Barcha tuman va shaharlar qamrab olinadi

Mazkur ajoyib tashabbus yurtimizning chekka hududlarini ham chetda qoldirmagan holda, O‘zbekistonning 208 ta tuman va shaharlarini to‘liq qamrab oladi. Belgilangan ushbu ta’lim muassasalarida o‘yinlarni yuqori sifatda ko‘rish uchun barcha zarur tashkiliy va texnik qulayliklar yaratilgan.

Eng e’tiborli jihati, mazkur «fan-zona»larda maktab o‘quvchilari, ularning ota-onalari, mahalla faollari va futbolga befarq bo‘lmagan barcha hamyurtlarimiz yig‘ilib, katta ekranlar qarshisida milliy jamoamizning tarixiy bahslarini to‘g‘ridan to‘g‘ri (jonli efirda) tomosha qilishlari hamda sevimli futbolchilarimizdan o‘z daldalarini ayamasliklari mumkin bo‘ladi.

Milliy terma jamoamizning guruh bosqichidagi o‘yinlar taqvimi

Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida vakillarimiz ishtirokidagi uchrashuvlar quyidagi sana va vaqtlarda (Toshkent shahri vaqti bilan) boshlanadi. Ushbu jadvalni yozib oling va sevimli jamoamizni birgalikda olg‘a boshlang:

  • O‘zbekiston — Kolumbiya

    • Sana va vaqt: 18 iyun, ertalabki soat 07:00

  • O‘zbekiston — Portugaliya

    • Sana va vaqt: 23 iyun, tungi soat 22:00

  • O‘zbekiston — Kongo

    • Sana va vaqt: 28 iyun, tong sahar soat 04:30

Tahririyatdan shior: Mundial yo‘lida tarixiy qadam tashlayotgan yigitlarimizga ushbu mas’uliyatli bahslarda ulkan zafarlar tilab qolamiz! Har bir xonadon, har bir mahalla va har bir maktab bo‘lajak g‘alabalarga guvoh bo‘lsin. Biz sizga ishonamiz, yigitlar!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi zafarli yurishlari, o‘yinlardan keyingi eng issiq tahlillar va futbol olamining eng sara yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonToshkentKolumbiyaPortugaliyaKongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi