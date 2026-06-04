Bitcoin narxi 62 000 dollargacha tushib ketdi: Milliardlab dollar likvidatsiya qilindi

·109·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 62 000 dollargacha tushib ketdi: Milliardlab dollar likvidatsiya qilindi
Audio versiyasi

Kriptovalyuta bozorida keskin pasayish kuzatildi: Bitcoin narxi 62 000 dollar darajasiga qadar tushib ketdi. Ushbu pasayish natijasida fyuchers bozorlarida milliardlab dollar qiymatidagi long (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalar likvidatsiya qilindi, bu esa bozordagi sotuvlar bosimini yanada kuchaytirdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Tahlilchilarning fikricha, Bitcoin narxining bunday oʻzgaruvchanligi investorlar orasida xavotir uygʻotmoqda. Soʻnggi 24 soat ichida bozor kapitallashuvi sezilarli darajada kamaydi, bu esa nafaqat asosiy kriptovalyuta, balki Ethereum va boshqa altkoinlar narxiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Likvidatsiyalar toʻlqini asosan yuqori leveraj (kredit yelkasi) bilan savdo qiluvchi treyderlarni qamrab oldi. Birja maʼlumotlariga koʻra, Bitcoin narxi kutilmaganda pastga qarab harakatlanishi natijasida avtomatik ravishda yopilgan pozitsiyalar hajmi soʻnggi oylardagi rekord darajaga yetdi.

Hozirda bozor ishtirokchilari Fed qarorlari va global iqtisodiy koʻrsatkichlarni diqqat bilan kuzatmoqdalar. Kripto bozori anʼanaviy moliya bozorlari, xususan Nasdaq va S&P 500 indekslari bilan korrelyatsiyani saqlab qolayotgan bir paytda, Bitcoin uchun 60 000 dollarlik psixologik chegara muhim qoʻllab-quvvatlash nuqtasi boʻlib qolmoqda.

BitcoinKriptoLikvidatsiyaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Isroil soliq idorasi kriptovalyuta boʻyicha ixtiyoriy hisobotlardan noroziBugun, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi