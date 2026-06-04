Bitcoin narxi 62 000 dollargacha tushib ketdi: Milliardlab dollar likvidatsiya qilindi
Kriptovalyuta bozorida keskin pasayish kuzatildi: Bitcoin narxi 62 000 dollar darajasiga qadar tushib ketdi. Ushbu pasayish natijasida fyuchers bozorlarida milliardlab dollar qiymatidagi long (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalar likvidatsiya qilindi, bu esa bozordagi sotuvlar bosimini yanada kuchaytirdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Tahlilchilarning fikricha, Bitcoin narxining bunday oʻzgaruvchanligi investorlar orasida xavotir uygʻotmoqda. Soʻnggi 24 soat ichida bozor kapitallashuvi sezilarli darajada kamaydi, bu esa nafaqat asosiy kriptovalyuta, balki Ethereum va boshqa altkoinlar narxiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Likvidatsiyalar toʻlqini asosan yuqori leveraj (kredit yelkasi) bilan savdo qiluvchi treyderlarni qamrab oldi. Birja maʼlumotlariga koʻra, Bitcoin narxi kutilmaganda pastga qarab harakatlanishi natijasida avtomatik ravishda yopilgan pozitsiyalar hajmi soʻnggi oylardagi rekord darajaga yetdi.
Hozirda bozor ishtirokchilari Fed qarorlari va global iqtisodiy koʻrsatkichlarni diqqat bilan kuzatmoqdalar. Kripto bozori anʼanaviy moliya bozorlari, xususan Nasdaq va S&P 500 indekslari bilan korrelyatsiyani saqlab qolayotgan bir paytda, Bitcoin uchun 60 000 dollarlik psixologik chegara muhim qoʻllab-quvvatlash nuqtasi boʻlib qolmoqda.
…