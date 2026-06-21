O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalar

·16·Iqtisodiyot
O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya Federal Prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer o‘rtasida o‘tkazilgan oliy darajadagi muzokaralar ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Uchrashuv yakunlari bo‘yicha Qo‘shma bayonot qabul qilinib, sheriklikni yanada mustahkamlashga bo‘lgan intilishlar tasdiqlandi.

Iqtisodiy muloqot va nemis biznesining qo‘llab-quvvatlanishi

Davlat rahbarlari O‘zbekistonda qo‘shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan hamda yurtimizda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etishni rejalashtirayotgan Germaniyaning yetakchi kompaniyalari vakillarini samimiy qutladilar. Nemis investorlari uchun qulay investitsiyaviy muhit yaratish ustuvor vazifa ekanligi yana bir bor qayd etildi.

Moliyaviy hamkorlik va shaharlarni rivojlantirish

Ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi doirasida muhim moliyaviy kelishuvlar imzolandi:

  • Grant mablag‘lari: O‘zbekistonda shaharlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni bajarish uchun Germaniya tomonidan beg‘araz mablag‘lar ajratiladi.

  • Imtiyozli moliyalashtirish: Infratuzilmaviy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli va imtiyozli kredit liniyalari taqdim etiladi.

Start berilgan yangi qo‘shma loyihalar

Ikki mamlakat yetakchilari huzurida bir qator yirik investitsiya, sanoat va ta’lim loyihalariga rasman start berildi. Natijada hududlarda quyidagi muhim quvvatlar barpo etiladi:

  • Toshkent shahrida: “Volkswagen” avtomobillarini yirik uzelli yig‘ishni tashkil etish;

  • Andijon viloyatida: Xalqaro andozalarga mos keluvchi yangi yirik logistika markazini barpo etish;

  • Sanoat sohasida: Suyuq maishiy yuvish vositalari hamda kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo‘lga qo‘yish.

O'zbekistonGermaniyaShavkat MirziyoyevFrank-Valter ShtaynmayerVolkswagen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiO‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiBugun, 17:37O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?Bugun, 17:31Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBesh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBugun, 16:26Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiKripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiBugun, 12:20O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?Bugun, 09:36O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaO‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik