O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalar
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya Federal Prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer o‘rtasida o‘tkazilgan oliy darajadagi muzokaralar ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Uchrashuv yakunlari bo‘yicha Qo‘shma bayonot qabul qilinib, sheriklikni yanada mustahkamlashga bo‘lgan intilishlar tasdiqlandi.
Iqtisodiy muloqot va nemis biznesining qo‘llab-quvvatlanishi
Davlat rahbarlari O‘zbekistonda qo‘shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan hamda yurtimizda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etishni rejalashtirayotgan Germaniyaning yetakchi kompaniyalari vakillarini samimiy qutladilar. Nemis investorlari uchun qulay investitsiyaviy muhit yaratish ustuvor vazifa ekanligi yana bir bor qayd etildi.
Moliyaviy hamkorlik va shaharlarni rivojlantirish
Ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi doirasida muhim moliyaviy kelishuvlar imzolandi:
Grant mablag‘lari: O‘zbekistonda shaharlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni bajarish uchun Germaniya tomonidan beg‘araz mablag‘lar ajratiladi.
Imtiyozli moliyalashtirish: Infratuzilmaviy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli va imtiyozli kredit liniyalari taqdim etiladi.
Start berilgan yangi qo‘shma loyihalar
Ikki mamlakat yetakchilari huzurida bir qator yirik investitsiya, sanoat va ta’lim loyihalariga rasman start berildi. Natijada hududlarda quyidagi muhim quvvatlar barpo etiladi:
Toshkent shahrida: “Volkswagen” avtomobillarini yirik uzelli yig‘ishni tashkil etish;
Andijon viloyatida: Xalqaro andozalarga mos keluvchi yangi yirik logistika markazini barpo etish;
Sanoat sohasida: Suyuq maishiy yuvish vositalari hamda kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo‘lga qo‘yish.
…