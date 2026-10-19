Xodimlarning huquqlari tiklandi

·26·Jamiyat
Xodimlarning huquqlari tiklandi

Majburiy ijro byurosi Navoiy viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan fuqarolarning mehnat huquqlarini himoya qilish, ishdan asossiz bo‘shatilgan xodimlarni ishga tiklash hamda to‘lanmagan ish haqlarini undirishga oid sud hujjatlari ijrosini ta’minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Joriy yilning o‘tgan davrida ishga tiklash bilan bog‘liq 25 nafar fuqaroga oid sud qarorlari Byuroning hududiy bo‘limlariga kelib tushgan bo‘lib, ularning 21 nafari o‘z ish joyiga tiklangan.

Xususan, Xatirchi tumanida undiruvchi K.S. Xatirchi tumanidagi 12-oilaviy poliklinika patronaj hamshirasi lavozimiga ishga tiklanishi ta’minlangan. Shuningdek, ish haqi undiruvi bilan bog‘liq 1,8 mlrd so‘mlik 50 ta ijro hujjati bo‘yicha olib borilgan ijro harakatlari natijasida 1,4 mlrd so‘mlik 39 ta ijro hujjati yuzasidan yakuniy qarorlar qabul qilinib, amalda 1,1 mlrd so‘m ish haqi qarzdorligi undirilgan.

Jumladan, Tomdi tumanida fuqaro B. J. foydasiga Tomdi tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limi tomonidan to‘lanishi lozim bo‘lgan 119,4 mln so‘m ish haqi qarzdorligi joriy yilning sentyabr oyida undirib berilgan va sud qarori ijrosi amalda ta’minlangan.

Fuqarolarning mehnat huquqlarini ta’minlash, sud hujjatlari ijrosini o‘z vaqtida va to‘liq bajarish borasidagi ishlar davom ettirilmoqda.

Navoiy viloyati mehnat huquqlariMajburiy ijro byurosiIsh haqi undiruviTomdi tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiDaraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdi13 sentabr 09:10Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandi10 sentabr 15:42«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi5 oktabr 06:57Bog‘chalarda davomat endi onlayn yuritiladi: Biometrik nazorat va yangi tartib joriy etildiBog‘chalarda davomat endi onlayn yuritiladi: Biometrik nazorat va yangi tartib joriy etildi2 oktabr 22:00Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandi14 iyul 09:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi