Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldi

·24·Jamiyat
Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldi
Qisqacha

Navoiy viloyati jinoyat ishlari bo‘yicha Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva 15 avgust kuni «Zarafshon–Tomdi» avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan YTHda halok bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u Zarafshon shahridan Tomdi tumani tomon Cobalt avtomashinasida ketayotib, boshqaruvni yo‘qotgan va avtomobil ag‘darilgan. Oliy sud 15 avgust kuni sud tizimi uchun majlis o‘tkazilgani hamda sud raislariga dam olish kuni xizmat joyiga kelish topshirilgani haqidagi xabarlarni rad etdi.

Navoiy viloyati jinoyat ishlari bo‘yicha Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva yo‘l-transport hodisasida halok bo‘ldi. Fojiali voqea 15 avgust kuni «Zarafshon–Tomdi» avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma’lum qildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Aziza Mirzayeva Zarafshon shahridagi ish joyidan Tomdi tumani tomon Cobalt avtomashinasida harakatlanayotgan bo‘lgan. Yo‘lda boshqaruvni yo‘qotgan avtomobil harakat qismida chiqib ketib, ag‘darilgan.

Og‘ir tan jarohatlari olgan sud raisi voqea joyida vafot etgan. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, tezlikni me’yordan oshirish hodisa sabablaridan biri bo‘lishi mumkin.

Yo‘l chetida tomi va old oynasi pachoqlangan oq rangli Chevrolet Cobalt avtomobili turibdi.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda 15 avgust kuni sud tizimi uchun majlis o‘tkazilgani va sud raislariga unda masofadan turib ishtirok etish topshirilgani haqida ma’lumotlar tarqaldi. Huquq faoli Abdurahmon Tashanov ham o‘z sahifasida ushbu holatga e’tibor qaratgan.

Oliy sud esa mazkur ma’lumotlarni rad etdi. Sud matbuot xizmatiga ko‘ra, 15 avgust kuni Oliy sud tomonidan hech qanday majlis belgilanmagan yoki o‘tkazilmagan. Shuningdek, sud raislarining dam olish kuni xizmat joyiga kelishini talab qiluvchi topshiriq berilmagan.

Oliy sud voqeaning sabablari va boshqa holatlariga huquqiy baho faqat vakolatli organlar tomonidan tekshiruv yakunlari asosida berilishini ta’kidladi. Shu bois marhumaning qayerga va qanday maqsadda yo‘l olgani, shuningdek, YTHning kelib chiqish sabablari haqidagi taxminlarni tasdiqlangan fakt sifatida tarqatishdan tiyilishga chaqirildi.

Ayni paytda hodisa yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda. YTHning aniq sabablari vakolatli organlar xulosasidan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

Aziza MirzayevaTomdiNavoiyZarafshanCobalt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Bugun, 09:59Toshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiToshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiBugun, 09:39Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariKecha, 12:21Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Kecha, 12:14Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiAndijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiKecha, 00:18Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiDunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldi15.08, 20:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi