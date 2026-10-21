Dehqonobodda ayolga shilqimlik qilgan patronaj xodimi 5 sutkaga qamaldi
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida 49 yoshli patronaj xodimi ayolga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilganlikda aybli deb topilib, 5 sutkaga ma’muriy qamoqqa olindi. Bu haqda Daryo sud hujjatlariga tayanib xabar berdi.
Sud hujjatlarida keltirilishicha, voqea 2026 yil 24 sentyabr kuni soat taxminan 09:00 da sodir bo‘lgan. Tumandagi oilaviy shifokorlik punktlaridan birida ishlovchi patronaj xodimi ukol qilish uchun ayolning uyiga borgan.
Ayolning ko‘rsatmasiga ko‘ra, muolajadan so‘ng u tashqariga chiqayotganida erkak uning yuzidan ushlab, uyda hech kim yo‘qligini aytgan va jinsiy aloqa qilishni taklif etgan. Ayol uni itarib yuborib, tashqariga chiqib ketgan.
Biroq erkak sudda aybiga iqror bo‘lmagan. U ayolning tishi og‘rigani sababli ukol qilish uchun borganini, muolajadan keyin unga G‘uzor yoki Dehqonobod tuman markaziga borib, shifokorga ko‘rinishni tavsiya qilganini va uyiga qaytganini bildirgan.
Sud ishni ko‘rib chiqib, erkakni Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 41-1-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan shahvoniy shilqimlik qilish huquqbuzarligini sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.
Siz nima deb o‘ylaysiz, ushbu holatda voqea tafsilotlariga oydinlik kiritishda qanday dalillar muhim ahamiyatga ega? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Izohlar 0
…