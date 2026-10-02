Ishxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladi

·62·Jamiyat
Ishxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Senat 2-oktyabr kuni Mehnat kodeksiga ish joyida xodimning xohishiga zid bo‘lgan shahvoniy xususiyatdagi xatti-harakatlarga yo‘l qo‘ymaslikni nazarda tutuvchi yangi normani ma’qulladi.
  • Ushbu norma shaxs uchun nomaqbul bo‘lgan, uning sha’ni va qadr-qimmatini tahqirlaydigan harakatlarni, jumladan, tashqi qiyofa yoki qaddi-qomatni shahvoniy mazmunda tavsiflash, nomaqbul imo-ishoralar, teginish yoki chaqirish kabilarni shahvoniy shilqimlik sifatida baholaydi.

Ish joyida xodimning xohishiga zid bo‘lgan shahvoniy xususiyatdagi xatti-harakatlar endi mehnat qonunchiligida yanada aniq ifodalanadi. Senat 2 oktyabr kuni Mehnat kodeksiga mehnat va mashg‘ulotlar sohasida shahvoniy shilqimlikka yo‘l qo‘ymaslikka qaratilgan yangi normani kiritishni nazarda tutuvchi qonunni ma’qulladi.

Yangi normada shaxs uchun nomaqbul bo‘lgan, uning sha’ni va qadr-qimmatini tahqirlaydigan tashqi qiyofa yoki qaddi-qomatni shahvoniy mazmunda tavsiflash, nomaqbul imo-ishoralar, teginish yoki chaqirish kabi harakatlar shahvoniy shilqimlik sifatida baholanishi belgilanmoqda.

Qanday harakatlar shahvoniy shilqimlik hisoblanadi?

Qonunchilikka kiritilayotgan normaga ko‘ra, asosiy mezon — harakatning shaxs uchun nomaqbul bo‘lishi va uning sha’ni hamda qadr-qimmatini tahqirlashi.

Jumladan:

  • tashqi qiyofa yoki qaddi-qomatni shahvoniy xususiyatda tavsiflash;

  • nomaqbul shahvoniy imo-ishoralar qilish;

  • shaxsga teginish;

  • nomaqbul tarzda chaqirish;

  • shahvoniy xususiyatga ega boshqa harakatlar.

Bunday holatlarning barchasi avtomatik ravishda «shilqimlik» deb baholanmaydi — qonun nazarda tutgan mezonlar asosida huquqiy baho beriladi.

Ish beruvchilarning ham majburiyati belgilanmoqda

Yangi norma faqat xodimlarning xatti-harakatlariga taalluqli emas. Ish beruvchilarga mehnat jamoasida shahvoniy shilqimlikdan xoli muhit yaratish uchun zarur choralarni ko‘rish majburiyati ham yuklanmoqda.

Shuningdek, xodimlar bunday holatlar yuzasidan xavfsiz va maxfiy tarzda murojaat qilishi, har bir murojaat esa xolisona ko‘rib chiqilishi uchun mexanizmlar joriy etilishi ko‘zda tutilgan.

Demak, masala faqat jazolash bilan cheklanmaydi — ish joyida bunday holatlarning oldini olish va xodimlar uchun xavfsiz muhit yaratish ham qonunchilikda alohida e’tiborga olinmoqda.

Raqamlar muammoning dolzarbligini ko‘rsatmoqda

Senatda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, shahvoniy shilqimlik bilan bog‘liq ma’muriy ishlar soni so‘nggi yillarda o‘sish tendensiyasini ko‘rsatgan.

Davr

Javobgarlikka tortilganlar

2024 yil

2 106 nafar

2025 yil

qariyb 23 foiz ko‘p

2026 yil I yarim yilligi

1 293 nafar

Muhim jihat: Senatda ta’kidlanganidek, bu huquqbuzarliklarning barchasi ham ish joyida sodir etilmagan. Shuning uchun keltirilgan raqamlarni aynan ishxonalardagi holatlar statistikasi sifatida talqin qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Qonunning asosiy maqsadi nima?

Senatdagi muhokamada mazkur o‘zgartishlar mehnat sohasida teng imkoniyatlarni ta’minlash, kamsitishning oldini olish va fuqarolarning mehnat huquqlarini yanada mustahkamlashga qaratilgani ta’kidlangan. Qonun loyihasini ishlab chiqishda bir qator xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar tajribasi ham o‘rganilgan.

Shu tariqa, ish joyida insonning sha’ni, qadr-qimmati va shaxsiy daxlsizligini hurmat qilish talabi mehnat munosabatlarida yanada aniq huquqiy asosga ega bo‘lmoqda.

Mehnat kodeksiSenatshahvoniy shilqimlikMehnat huquqlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqda24 sentabr 15:46Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandi10 sentabr 15:42Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiToshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldi25 iyun 12:06Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldi5 sentabr 06:47Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildi12 avgust 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh