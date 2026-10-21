Qashqadaryoda otasi do‘konga ketgach, yigit o‘gay onasini o‘ldirdi

·1·Jamiyat
Qashqadaryoda otasi do‘konga ketgach, yigit o‘gay onasini o‘ldirdi

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida o‘gay onasini o‘ldirgan yigit 13 yilu 6 oy muddatga qamaldi. E’tiborlisi, u fojiali voqeadan bir kun oldin qishloqqa qaytib kelgan va hodisa sodir bo‘lgan kuni otasi hamda o‘gay onasidan kechirim so‘ragan. Bu haqda «Daryo» sud hujjatlariga tayanib xabar berdi.

Voqea 2026 yil 5 iyun kuni sodir bo‘lgan. Sud ma’lumotlariga ko‘ra, P.Ch.ning onasi 2020 yilda vafot etgan. Oradan bir yil o‘tib, otasi boshqa ayol bilan birga yashay boshlagan. Dastlab yigit va uning ukasi ham ota-onasi bilan bir xonadonda istiqomat qilgan. Biroq o‘gay ona bilan o‘g‘illar o‘rtasidagi munosabatlar yaxshi bo‘lmagan. Oilada tez-tez janjallar kelib chiqqan.

Keyinchalik P.Ch. ishlash uchun Rossiyaga, so‘ng Toshkentga ketgan. Qishloqqa qaytgan paytlarida ham o‘gay onasi bilan kelishmovchiliklarga borgan. Avvalgi janjallardan birida ayolning yuziga shapaloq urgani aytilgan. Shundan so‘ng ota o‘g‘lini urib, uydan haydagan.

Janjal yana fojia bilan yakunlandi

2026 yil 4 iyun kuni qishloqqa qaytgan P.Ch. ertasi kuni kechqurun otasi va o‘gay onasining uyiga borib, ulardan kechirim so‘ragan. Ota ham o‘g‘li bilan yarashganidan keyin muzqaymoq va kola olib kelish uchun do‘konga yo‘l olgan.

Biroq u uydan chiqqach, P.Ch. bilan o‘gay onasi o‘rtasida yana janjal chiqqan. Sud hujjatlarida keltirilishicha, yigit amakisining uyidan oshxona pichog‘ini olib kelib, ayolning orqa qismi va bo‘yniga bir necha marta urgan. Keyin esa karavotning temir bo‘lagi bilan uning boshiga zarba bergan.

Baqir-chaqirni eshitgan amakisi tashqariga chiqqan. U ayolni hovli tashqarisida og‘ir ahvolda, jiyanini esa uyning orqa tomonidan qochib ketayotgan holda ko‘rgan.

Jabrlanuvchi shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borilgan. Ammo ko‘p qon yo‘qotgan ayol shifokorlar yordamiga qaramay vafot etgan.

Yigit voqea joyidan qochgan

Hodisadan keyin P.Ch. qarindoshlaridan birining uyiga borib, kiyimlarini almashtirgan. Keyin Toshkent—Termiz yo‘liga chiqib, yo‘lovchi mashinada Qarshiga, u yerdan esa Toshkentga ketgan. Oxir-oqibat u amakisining xonadoniga borgan.

Sudda ayblanuvchi aybiga qisman iqror bo‘lgan. U o‘gay onasini o‘ldirishni oldindan rejalashtirmaganini, janjal vaqtida hissiyotga berilganini aytgan. P.Ch.ning ko‘rsatuviga ko‘ra, u ayol bilan gaplashmoqchi bo‘lgan, ammo ular o‘rtasidagi tortishuv keskinlashib ketgan.

Marhumaning onasi esa sudda qizining o‘gay o‘g‘illari bilan munosabatlari avvaldan yaxshi bo‘lmaganini bildirgan. U sudlanuvchini kechirmasligini aytib, unga og‘ir jazo tayinlashni so‘ragan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Dehqonobod tuman sudi P.Ch.ni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya’ni qasddan odam o‘ldirishda aybli deb topdi. Unga 13 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

P.Ch.Qashqadaryo viloyatiDehqonobod tumanio‘gay onasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dehqonobodda ayolga shilqimlik qilgan patronaj xodimi 5 sutkaga qamaldiDehqonobodda ayolga shilqimlik qilgan patronaj xodimi 5 sutkaga qamaldiBugun 14:02Qashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldiQashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldi6 oktabr 21:40Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdiQashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi31 may 14:32Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdi18 sentabr 19:05Qashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldiQashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldi12 oktabr 16:43Farg‘onada 29 yoshli o‘g‘il pul uchun o‘z onasini o‘ldirdiFarg‘onada 29 yoshli o‘g‘il pul uchun o‘z onasini o‘ldirdi10 may 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)