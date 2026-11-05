Hamkasbiga shahvoniy gaplar aytgan 59 yoshli o‘qituvchi 5 sutkaga qamaldi

·60·Jamiyat
Hamkasbiga shahvoniy gaplar aytgan 59 yoshli o‘qituvchi 5 sutkaga qamaldi

Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidagi maktablardan birida ishlovchi 59 yoshli o‘qituvchi ayol hamkasbiga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgani uchun 5 sutkaga ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.

Voqea 2026 yil 3 oktyabr kuni soat 15:00 atrofida sodir bo‘lgan. O‘qituvchi boshqa hamkasblari huzurida ayolga: «Ko‘ylaging qanchalar chiroyli, quchoqlab o‘pib olaman», degan.

Jabrlanuvchi ayol sudda ushbu gaplardan hamkasblari oldida qattiq xijolat bo‘lganini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, erkak avval ham unga nisbatan shunday mazmundagi noo‘rin gaplarni aytgan, biroq bu haqda ilgari shikoyat qilmagan.

Erkak esa sudda aytgan so‘zlarini hazil tariqasida izohlagan va aybini tan olgan.

Sud qaroriga ko‘ra, o‘qituvchi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 41¹-moddasi 1-qismi (shahvoniy shilqimlik qilish) bilan aybdor deb topilib, 5 sutkaga ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.

SurxondaryoMuzrabotshahvoniy shilqimlikMa’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘shnisining mushugini qiynagan erkak 7 sutkaga qamaldiQo‘shnisining mushugini qiynagan erkak 7 sutkaga qamaldi3 noyabr 16:11Fuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildiFuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildi24 oktabr 13:22Namanganda voyaga yetmagan qizga shilqimlik qilgan yigit 5 sutkaga qamaldiNamanganda voyaga yetmagan qizga shilqimlik qilgan yigit 5 sutkaga qamaldi25 oktabr 18:3410 sutkaga qamash davri tugadi: Konstitutsiyaviy sud chegaradagi eski tartibni bekor qildi10 sutkaga qamash davri tugadi: Konstitutsiyaviy sud chegaradagi eski tartibni bekor qildi25 sentabr 22:27Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima12 sentabr 16:57Surxondaryoda o‘qituvchi 16 yoshli o‘quvchiga shilqimlik qildiSurxondaryoda o‘qituvchi 16 yoshli o‘quvchiga shilqimlik qildi8 oktabr 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi