Qashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldi

·50·Jamiyat
Qashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dehqonobod tumanida otasidan qolgan 275 bosh qo‘y va 5 bosh echki bo‘yicha kelib chiqqan aka-ukalar o‘rtasidagi mojaro jinoyat ishi bilan yakunlandi.
  • Mojaro 2026 yil may oyida keskinlashib, bir aka-uka chorvaning bir qismini o‘ziniki deb hisoblab, uni o‘zboshimchalik bilan olib ketgan.
  • Sud hukmi bilan uch kishi jazolanib, ulardan biriga 3 yil 6 oy ozodlikni cheklash jazosi, qolgan ikkisiga esa 4 million 120 ming so‘m va 3 million 296 ming so‘m jarima tayinlangan.

Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida otasidan qolgan chorva mollari sabab aka-ukalar o‘rtasida kelib chiqqan mojaro jinoyat ishi bilan yakunlandi. Sud hukmiga ko‘ra, uch kishi jazolangan.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, otasi uzoq yillar chorvachilik bilan shug‘ullangan. U vafot etganidan so‘ng, qolgan qo‘y va echkilarning kimga tegishli ekani yuzasidan farzandlari o‘rtasida nizo kelib chiqqan.

Ma’lum bo‘lishicha, bir paytlar xo‘jalikda 275 bosh qo‘y va 5 bosh echki bo‘lgan. Biroq sud jarayonida chorvaning qaysi qismi otasidan meros qolgan, qaysi biri farzandlarga avval berilgan yoki keyinchalik ko‘payganiga oid tomonlarning ko‘rsatmalari bir-biridan farq qilgan.

Mojaro 2026 yil may oyida yanada keskinlashgan. Aka-ukalardan biri chorvaning bir qismini o‘ziniki deb hisoblab, ularni ajratib olishga qaror qilgan. Bunda uning qarindoshlari va qishloqdoshlaridan ayrimlari ham ishtirok etgan. Natijada qo‘ylar podadan ajratilib, boshqa joyga haydab ketilgan.

Biroq mulkka egalik yuzasidan nizo mavjud bo‘lgan bir paytda chorvani qonuniy tartibda emas, o‘zboshimchalik bilan ajratib olib ketish jinoiy ish qo‘zg‘atilishiga sabab bo‘lgan.

Sud hukmi bilan aybdorlardan biriga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Qolgan ikki kishiga esa mos ravishda 4 million 120 ming so‘m va 3 million 296 ming so‘m miqdorida jarima jazosi berilgan.

Shu bilan birga, chorva mollari va meros mulkining aslida kimga tegishli ekani yuzasidan nizo saqlanib qolgan taqdirda, tomonlarga bu masalani fuqarolik ishlari bo‘yicha sud orqali hal qilish huquqi tushuntirilgan.

Qashqadaryo viloyatiDehqonobod tumanichorva mollarimojaro jinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiQashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi19 sentabr 10:06Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdiQashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi31 may 14:32Qashqadaryodagi to‘yda birgina yahniga 300 kilogrammgacha go‘sht sarflangani aytilmoqdaQashqadaryodagi to‘yda birgina yahniga 300 kilogrammgacha go‘sht sarflangani aytilmoqdaBugun 00:10Qashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiQashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordi27 sentabr 08:59Qashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldiQashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldi25 sentabr 15:02Qashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldiQashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldi23 sentabr 14:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi