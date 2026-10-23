O‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqda

·2·Jamiyat
O‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqda

O‘zbekistonda ayrim dori importchilari xaridorgir preparatlarni sotishda boshqa dorilarni ham majburan sotib olish talabini qo‘yayotgani haqidagi shikoyatlar o‘rganilmoqda. Bu haqda Raqobat qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida mamlakatga 305 ta korxona dori vositalarini import qilgan. Shundan 47,2 foizi beshta korxona hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim importchilar va ulgurji distribyutorlar talab yuqori bo‘lgan preparatlarni sotishda xaridorlardan buyurtma qilinmagan boshqa dorilarni ham olishni talab qilayotgani haqida murojaatlar ko‘paygan. Bunday holatlar kichik tadbirkorlarning iqtisodiy manfaatlariga zarar yetkazishi va bozordagi raqobatni cheklashi mumkin.

Qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, 2023 yilda O‘zbekistonda 13 744 ta dorixona bo‘lgan. 2024 yilda ularning soni 13 010 taga kamaygan. 2026 yil 1 oktyabr holatiga esa dorixonalar soni 14 598 taga yetgan. Ularning 449 tasi ulgurji, 14 149 tasi chakana savdo bilan shug‘ullanadi.

“Raqobat to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra, ustun muzokara kuchidan foydalanib, hamkorlarga noqulay shartlar qo‘yish yoki bir mahsulotni sotishni boshqa tovarlarni ham xarid qilishga bog‘lash qonunbuzilish hisoblanishi mumkin.

Bunday qoidabuzarliklar aniqlansa, tegishli davrda, biroq uch yildan oshmagan muddatda mahsulotlarni sotishdan olingan tushumning 5 foizigacha miqdorda moliyaviy sanksiya qo‘llanishi mumkin.

Hozirda Raqobat qo‘mitasi dori vositalari ulgurji savdosidagi ehtimoliy qonunbuzilish holatlarini o‘rganmoqda.

Raqobat qo‘mitasidori vositalarifarmatsevtika bozorimonopoliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqdaO‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqdaKecha 15:09Ehtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildiEhtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildi20 oktabr 16:10O‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandiO‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandi15 oktabr 14:13O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?12 oktabr 12:18O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdiO‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdi12 oktabr 10:38O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi