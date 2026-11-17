Yigit kishi necha yoshda uylangani ma’qul? Mutaxassislar nuqtayi nazari va statistika
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 2025 yilda birinchi marta nikohdan o‘tayotgan erkaklarning o‘rtacha yoshi 25,6 yoshni tashkil etdi.
- Qonunchilikka ko‘ra nikoh yoshi 18 yosh etib belgilangan bo‘lsa-da, mutaxassislar oila qurishda ruhiy yetuklik, moliyaviy mustaqillik va mas’uliyatni his qilishni asosiy omillar deb bilishadi.
- Statistik ma’lumotlar va hayotiy tajribadan kelib chiqib, 23–28 yosh oralig‘i yigitlar uchun oila qurishga qulay davr sifatida qaraladi.
18 yoshdan nikoh qurish qonuniy. Ammo bu yigit oilaviy hayotga tayyor degani emas. Xo‘sh, yigit kishi qachon uylangani ma’qul: 20 yoshdami, 25 yoshdami yoki 30 yoshdan keyinmi? Bu savolga javob berishda faqat yoshga emas, ruhiy yetuklik, mustaqil daromad va mas’uliyatni his qilish darajasiga ham e’tibor qaratish kerak.
Oila qurish — inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri. Biroq bugun ham ko‘pchilik orasida yigitning qaysi yoshda uylanishi kerakligi haqida turli qarashlar mavjud. Ayrimlar ertaroq oila qurishni ma’qul ko‘rsa, boshqalar avval kasb egallab, moliyaviy mustaqillikka erishish kerakligini ta’kidlaydi.
Aslida, bu masalada hamma uchun birdek to‘g‘ri keladigan yagona yosh mavjud emas. Shunga qaramay, qonunchilik, statistika va hayotiy tajribaga tayanib, oila qurish uchun qaysi davr qulayroq ekanini tahlil qilish mumkin.
O‘zbekistonda yigitlar o‘rtacha necha yoshda uylanmoqda?
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2025 yilda birinchi marta nikohdan o‘tayotgan erkaklarning o‘rtacha yoshi 25,6 yoshni tashkil etgan. Ayollarda esa bu ko‘rsatkich 21,4 yoshga teng bo‘lgan.
Qizig‘i, so‘nggi yillarda erkaklarning birinchi nikohga kirish yoshida muayyan o‘zgarishlar kuzatilgan. Masalan, 2020 yilda bu ko‘rsatkich 26,4 yosh, 2024 yilda 26,2 yosh bo‘lgan. 2025 yilga kelib esa 25,6 yoshga tushgan.
Bu raqamlar O‘zbekistonda yigitlar, odatda, 25–26 yoshlar atrofida oila qurayotganini ko‘rsatadi. Demak, 23–28 yosh oralig‘ini oila qurish uchun qulay davrlardan biri sifatida ko‘rish mumkin. Ammo statistik o‘rtacha ko‘rsatkich har bir inson uchun majburiy me’yor emas.
Qonun bo‘yicha necha yoshdan uylanish mumkin?
O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 15-moddasiga muvofiq, erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi 18 yosh etib belgilangan.
Qonunda ayrim uzrli sabablar bo‘lganida, alohida hollarda tuman yoki shahar hokimi nikoh yoshini ko‘pi bilan bir yilga kamaytirishi mumkinligi ham nazarda tutilgan.
Shu bilan birga, nikoh ixtiyoriy bo‘lishi shart. Bo‘lajak er-xotin o‘z roziligini erkin ifoda eta olishi kerak, nikohga majburlash esa taqiqlangan.
Biroq qonun ruxsat bergan yosh bilan oila qurish uchun shaxsan tayyor bo‘lgan yosh bir xil tushuncha emas. 18 yoshga to‘lgan yigit qonuniy jihatdan uylanishi mumkin, lekin uning oilaviy hayotdagi mas’uliyatni qay darajada uddalay olishi alohida masala.
23–28 yosh oralig‘i nima uchun qulay davr hisoblanadi?
Bu yoshlarda ko‘pchilik yigitlar hayotdagi maqsadlarini aniqroq belgilay boshlaydi. Ta’lim olish, kasb egallash, ish tajribasini orttirish va mustaqil daromad manbaini shakllantirish uchun imkoniyatlar paydo bo‘ladi.
Bundan tashqari, inson o‘z xarakterini, hayotiy qarashlarini va munosabatlardagi talablarini yaxshiroq anglay boshlaydi. Bu esa turmush o‘rtog‘ini tanlashda va oilaviy kelishmovchiliklarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.
Albatta, 23 yoshga kirgan har bir yigit avtomatik ravishda yetuk insonga aylanmaydi. Xuddi shuningdek, 30 yoshdan oshgan kishi ham oilaviy hayotga tayyor bo‘lmasligi mumkin. Demak, yoshning o‘zi yetuklik kafolati emas.
Psixologik yetuklik: hissiyot emas, mas’uliyat ustun bo‘lishi kerak
Oilaviy hayot faqat sevgi va yaxshi niyatlardan iborat emas. Unda kelishmovchiliklar, moliyaviy qiyinchiliklar, kundalik tashvishlar va turli qarorlar ham bo‘ladi.
Shuning uchun yigit oila qurishdan oldin o‘z hissiyotlarini boshqara olishi, muammolardan qochmasligi va qiyin vaziyatlarda ham mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga tayyor bo‘lishi muhim.
Psixologik yetuklikni faqat 23 yoki 25 yosh bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Miyaning qaror qabul qilish, o‘zini nazorat qilish va oqibatlarni baholashga aloqador jarayonlari yosh o‘tishi bilan rivojlanadi, ammo bu xususiyatlarning shakllanishi har bir insonda turlicha kechadi.
Shu sababli «25 yoshga kirgan odamning miyasi to‘liq shakllanadi va u endi har qanday qarorni to‘g‘ri qabul qiladi» degan fikrni qat’iy qoida sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Eng muhimi, yigit o‘z xatolarini tan olishni, kechirim so‘rashni, turmush o‘rtog‘ini tinglashni va muammolarni baqir-chaqirsiz hal qilishni bilishi kerak.
Moliyaviy mustaqillik — oilaviy barqarorlikning muhim sharti
Oila qurishdan oldin yigitning doimiy daromad manbaiga ega bo‘lishi katta ahamiyatga ega. Bu albatta katta maosh yoki qimmatbaho uy-joy bo‘lishi shart degani emas.
Muhimi, u o‘z mehnati bilan oilaning kundalik ehtiyojlarini qoplashga intilishi, daromad va xarajatlarni rejalashtirishi hamda moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelganda mas’uliyatdan qochmasligi kerak.
Oila boshlig‘i bo‘lish faqat pul topish bilan cheklanmaydi. Bu — mablag‘ni to‘g‘ri sarflash, kelajak uchun jamg‘arma qilish, kutilmagan xarajatlarga tayyor turish va turmush o‘rtog‘i bilan moliyaviy masalalarni ochiq muhokama qilishni ham anglatadi.
Shuningdek, uylanish uchun albatta o‘z uyi yoki avtomobili bo‘lishi kerak, degan qarash ham to‘g‘ri emas. Muhimi, yigitning aniq rejasi, mehnat qilishga tayyorligi va oilasini munosib sharoit bilan ta’minlash uchun harakat qilishi.
Ota-ona va rafiqa o‘rtasidagi muvozanatni saqlay oladimi?
Yangi oila qurgan yigit uchun eng muhim sinovlardan biri — ota-onasiga bo‘lgan hurmatni saqlagan holda turmush o‘rtog‘i bilan mustaqil oilaviy munosabatlarni yo‘lga qo‘yishdir.
Bu yerda ikki tomondan birini tanlash haqida gap ketmayapti. Aksincha, ota-onaga hurmat va rafiqaga nisbatan mas’uliyat bir-biriga zid bo‘lmasligi kerak.
Yigit oilaviy qarorlarni qabul qilishda mustaqil fikrlay olishi, zarur paytda turmush o‘rtog‘ini qo‘llab-quvvatlashi va ikki tomon o‘rtasidagi tushunmovchiliklarni adolat bilan hal qilishi muhim.
Agar u har qanday masalada boshqalarning fikriga qaram bo‘lsa, o‘z oilasining manfaatlarini himoya qila olmasa, bu kelajakda jiddiy kelishmovchiliklarga sabab bo‘lishi mumkin.
Erkaklar salomatligi nuqtayi nazaridan qaysi yosh ma’qul?
Oila qurish masalasida reproduktiv salomatlik ham e’tiborga loyiq. Biroq erkaklar uchun aynan 22–30 yoshni tibbiy jihatdan yagona eng qulay davr deb belgilaydigan qat’iy qoida yo‘q.
Erkakning reproduktiv salomatligiga yoshdan tashqari umumiy sog‘liq, ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlar, surunkali kasalliklar va boshqa omillar ham ta’sir qiladi.
Tibbiy tadqiqotlarda erkak yoshi kattalashgani sari urug‘ sifatida ayrim o‘zgarishlar kuzatilishi mumkinligi qayd etilgan. Xususan, 40 yoshdan keyin otalik yoshi bilan bog‘liq ayrim xavflar ortishi mumkin. Ammo bu ham har bir erkakda bir xil kechmaydi va muayyan yoshda farzandli bo‘lish imkoniyati keskin yo‘qoladi, degani emas.
Shuning uchun oila qurish yoshini faqat tibbiy omillar bilan belgilash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Reproduktiv salomatlik bo‘yicha xavotirlar bo‘lsa, shifokor bilan maslahatlashish maqsadga muvofiq.
Yigit uylanishga tayyorligini qanday bilishi mumkin?
Oila qurish haqida jiddiy o‘ylayotgan yigit o‘zidan quyidagi savollarni so‘rab ko‘rishi kerak:
Mening doimiy daromad manbaim yoki aniq kasbiy rejam bormi?
Turmush o‘rtog‘imning ehtiyojlari va fikrlarini hurmat qila olamanmi?
Qiyinchiliklar yuzaga kelganda mas’uliyatdan qochmaymanmi?
Oilaviy muammolarni janjalsiz, muloqot orqali hal qilishni bilamanmi?
Ota-onamga hurmatni saqlagan holda mustaqil qaror qabul qila olamanmi?
Faqat bugungi kunni emas, oilamning kelajagini ham rejalashtiryapmanmi?
Bu savollarga samimiy javob berish yigitga o‘z tayyorgarligini baholashda yordam beradi.
Xulosa: 25 yoshda uylanish shart emas, tayyor bo‘lganda oila qurish muhim
Xulosa qilib aytganda, 23–28 yosh oralig‘i ko‘pchilik yigitlar uchun oila qurishga qulay davr bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonda birinchi marta nikohdan o‘tayotgan erkaklarning o‘rtacha yoshi 25,6 yosh ekani ham buni ko‘rsatadi.
Ammo 21–22 yoshida kasb egallagan, mustaqil daromad topayotgan, mas’uliyatni his qiladigan va oilaviy hayotga ruhan tayyor yigitning uylanishiga to‘sqinlik qilish uchun asos yo‘q. Aksincha, 28–30 yoshga kirgan bo‘lsa-da, hali o‘z hayotini rejalashtira olmayotgan inson avval o‘z ustida ishlashi kerak bo‘lishi mumkin.
Eng muhimi, uylanishni yoshdoshlardan ortda qolmaslik, ota-onaning shoshirishi yoki atrofdagilarning gap-so‘zi uchun amalga oshiriladigan qadamga aylantirmaslik lozim.
Chunki to‘y bir kun davom etadi, oilaviy hayot esa yillar davomida quriladi. Mustahkam oilaning poydevori esa pasportdagi raqam emas, o‘zaro hurmat, ishonch, mehr va mas’uliyatdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…